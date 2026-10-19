Sport

După ce a făcut egal cu U Craiova, Getafe vrea să detoneze bomba! Sergio Ramos, revenire de senzație în La Liga

Gabriel-Alexandru Ioniță
19.10.2026 | 09:26
Dupa ce a facut egal cu U Craiova Getafe vrea sa detoneze bomba Sergio Ramos revenire de senzatie in La Liga
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După ce a făcut egal cu U Craiova, Getafe îl vrea pe Sergio Ramos. Foto: Hepta
Getafe, fosta adversară a Craiovei din Conference League, vrea să dea marea lovitură și să îl aducă pe Sergio Ramos înapoi în La Liga: „Am vorbit cu agentul său”
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Getafe a făcut egal, scor 1-1, la Craiova cu Universitatea în prima etapă din Conference League, iar acum vrea să continue „tăvălugul” pornit recent pe piața transferurilor. Înaintea partidei din Bănie, clubul din La Liga l-a legitimat pe Dani Carvajal, fost fotbalist extrem de important pentru mulți ani la Real Madrid și fost internațional spaniol de bază.

După egalul cu U Craiova din Conference League, Getafe vrea să continue „tăvălugul” de pe piața transferurilor

Doar că el nu a avut drept de joc împotriva oltenilor, în mod evident pentru că nu fusese inclus în timp util pe lista UEFA. După această mutare, în presa din Spania s-a zvonit că Getafe i-ar dori și pe Dani Parejo și Jadon Sancho. Iar acum chiar președintele clubului de la marginea Madridului a anunțat marea lovitură încercată în aceste zile.

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Concret, Angel Torres a transmis că Getafe îl dorește pe Sergio Ramos (40 de ani), fostul mare star de la Real Madrid, PSG și FC Sevilla, în prezent în continuare liber de contract după despărțirea de mexicanii de la Monterrey. Despre fostul mare internațional spaniol se credea până de curând că ar urma să se retragă din activitatea de fotbalist profesionist și să dedice astfel în totalitate investițiilor de la Sevilla.

Sergio Ramos se află pe lista lui Getafe, a anunțat Angel Torres, președintele clubului

Doar că până în prezent un anunț oficial în sensul retragerii sale nu a fost făcut, iar acum președintele lui Getafe a informat că a luat deja legătura cu fratele lui Ramos, care îi este în același timp și impresar, pentru o posibilă colaborare. Mai mult, Angel Torres s-a declarat destul de optimist cu privire la șansele de reușită ale acestui demers. De menționat totuși în acest context este că nu se pune neapărat problema ca Sergio Ramos să semneze acum cu Getafe, ci mai degrabă în ianuarie, în funcție de anumite aspecte.

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„Fratele său, agentul său, a vorbit cu mine. Avem șase fundași centrali, nu era o poziție potrivită. Antrenorul avea nevoie de extreme, dar nu e prea târziu, (n.r. Sergio Ramos) este pe lista potențialelor transferuri. Ar putea veni, pentru că este ceva ce urmărim de ceva vreme, dar nu el era prioritatea până acum. Era vorba despre a aduce extreme. Dacă o să aducem un fundaș central în ianuarie… Dar avem poziția asta bine acoperită”, a spus Angel Torres, președintele lui Getafe, la Radio Nacional, citat de Marca. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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