După ce a fost amendat de Gigi Becali, Daniel Bîrligea a făcut un gest impresionant pentru iubita sa. Antonia a postat totul pe internet

Daniel Bîrligea traversează o perioadă ceva mai complicată. Acesta a fost eliminat în meciul FCSB – Hermannstadt 3-3. În același timp, celebrul fotbalist s-a trezit și cu o amendă destul de mare.

De ce a fost amendat Daniel Bîrligea

Practic Daniel Bîrligea a fost suspendat o etapă și va rata duelul cu Petrolul. Ulterior el a fost amendat și de Comisia de Disciplină din cadrul FRF cu nu mai puțin de 740 de lei. Lucrurile nu au rămas însă așa.

Mai exact, Gigi Becali a fost la rândul său deranjat de gesturile făcute de fotbalist. Astfel, acesta a transmis că atacantul va fi amendat cu nu mai puțin de 20.000 de euro. Și tot patronul FCSB-ului a dezvăluit că oficialii clubului au pregătit deja amenda.

Odată ce acesta o să revină de la lot, o va și semna. Nu este clar însă dacă suma va fi plătită în mai multe tranșe sau deodată. Un lucru este cert și anume că atacantul va rămâne cu 5.000 de euro.

Gestul făcut pentru iubita sa, Antonia

În ciuda problemelor pe care le are însă, Daniel Bîrligea încearcă să fie atent cu iubita sa. Atacantul FCSB-ului și Antonia sunt împreună de trei ani, iar cu ocazia aniversării, i-a făcut un cadou pe măsură iubitei sale.

Mai exact, Daniel Bîrligea i-a cumpărat Antoniei un buchet uriaș de trandafiri roșii, dar și un fir de culoare albă. Și evident, momentul nu avea cum să treacă neobservat.

, a distribuit mai multe imagini cu buchetul generos pe rețelele sociale. Tânăra pare că e în culmea fericirii și recunoaște că a fost surprinsă de gest. „Am făcut febră musculară când l-am ridicat”, a scris aceasta în dreptul imaginilor.

Antonia îi este mereu alături fotbalistului

Menționăm faptul că Antonia Salanta este stabilită în Italia, locuind în orașul modei, și anume Milano. Aceasta studiază la Istituto Marangon și se declară designer de fashion.

Totodată, ea este extrem de activă pe rețelele de socializare. Iar când vine vorba de Daniel Bîrligea, tânăra încearcă să îl susțină atât cât poate pe fotbalist. De altfel .

Aceasta lipsește rar de de la evoluțiile fostului jucător. Iar relația lor e una parcă ruptă dintr-un film. Cei doi se susțin necondiționat și de asemenea au grijă să petreacă și timp împreună.