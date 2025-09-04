Sport

După ce a fost jefuită la New York, Sorana Cîrstea primește în sfârșit o veste bună: ”Nu te putem lăsa să pleci”

Sorana Cîrstea a avut parte de un eveniment neașteptat la New York, însă se pare că problemele încep să se rezolve pentru ea.
Valentina Vladoi
04.09.2025 | 17:38
Dupa ce a fost jefuita la New York Sorana Cirstea primeste in sfarsit o veste buna Nu te putem lasa sa pleci
Vești bune pentru Sorana Cîrstea din partea Awards and Apparel. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik

Sorana Cîrstea a părăsit US Open în turul 2. Aceasta a fost învinsă de Karolina Muchova. Se pare însă că românca a primit ulterior o altă lovitură. Mai exact, trofeul cucerit la WTA Cleveland a dispărut.

ADVERTISEMENT

Mesajul postat de Sorana Cîrstea după ce a fost jefuită la New York

Se pare că trofeul Soranei Cîrstea a fost furat de la hotelul Fifty Sonesta din New York. Sportiva a fost cazată în acest loc în toată perioada cât a participat la US Open.

Iar pentru ea, turneul câștigat la Cleveland a reprezentat o performanță imensă. Drept urmare, trofeul era de asemenea ceva de suflet. De altfel și în postare de pe contul personal de socializare, sportiva a făcut un apel.

ADVERTISEMENT

Aceasta a rugat persoana care i-a furat trofeul să îl înapoieze. Totodată, Sorana a subliniat faptul că trofeul nu are nicio valoare materială pentru ea, ci pur una sentimentală, astfel că are nevoie de el.

„Oricine mi-a furat trofeul de la Cleveland din camera 314 a hotelului, vă rog să-l înapoiați! Nu are NICIO valoare materială, doar sentimentală! Ar fi cu adevărat apreciat! Mulțumesc, Sorana”, a scris Sorana pe Instagram.

ADVERTISEMENT
Operațiune de 40.000 de euro pentru a duce cu forța un copil din...
Digi24.ro
Operațiune de 40.000 de euro pentru a duce cu forța un copil din București în Italia, ordonată de un fost soldat american. Cum a decurs

Vești bune pentru Sorana Cîrstea din partea Awards and Apparel

Au trecut câteva zile de când trofeul a fost furat, iar Sorana Cîrstea nu a primit niciun mesaj. Se pare că hoții nu au de gând să îi înapoieze sportivei trofeul, deși aceasta a explicat ce valoare are, de fapt.

ADVERTISEMENT
Imagini neverosimile: un bărbat de 40 de ani a bătut un copil până...
Digisport.ro
Imagini neverosimile: un bărbat de 40 de ani a bătut un copil până l-a băgat în spital! Agresorul a rupt tăcerea

Iată însă că a apărut și o veste bună pentru ea, de această dată din partea organizatorilor turneului. Aceștia i-au promis sportivei că nu o vor lăsa să plece fără trofeu acasă și că vor rezolva problema.

„Nu te putem lăsa să pleci acasă fără niciun trofeu! Awards and Apparel va repara lucrurile”, au transmis luni cei de la Tennis in the Land într-un story pe Instagram, republicat ulterior de Sorana.

ADVERTISEMENT

Sportiva a primit un alt trofeu

Și se pare că într-adevăr, Sorana Cîrstea are acum toate motivele să fie fericită. Chiar în momentul plecării, sportiva a publicat mai multe imagini din perioada petrecută în SUA.

Au fost imagini inclusiv din avion, dar și unele alături de echipa sa. Iar surprinzător sau nu, aceasta s-a fotografiat ținând în mână un nou trofeu primit. Acesta este identic cu cel inițial câștigat la Cleveland, care a fost furat.

Astfel, se pare că organizatorii s-au ținut de cuvânt într-adevăr și au rezolvat problema. Drept urmare, sportiva a reușit să plece liniștită acasă și s-a putut bucura atât cât a putut de reușita ei.

Menționăm faptul că pentru Sorana Cîrstea, trofeul de la Cleveland avea într-adevăr o valoare sentimentală și nu numai. Mai exact, acesta a fost al treilea din cariera în circuitul WTA, la simplu. Alte două au fost câștigate la Tashkent în 2008 şi la Istanbul în 2021.

Surpriză! Un jucător de la CFR Cluj l-a convins pe Kurt Zouma să...
Fanatik
Surpriză! Un jucător de la CFR Cluj l-a convins pe Kurt Zouma să semneze în România! Mesaj războinic pentru rivale: „Îmi plac contactele”. Video
Cine transmite la TV România – Canada, primul meci amical al „tricolorilor” din...
Fanatik
Cine transmite la TV România – Canada, primul meci amical al „tricolorilor” din 2025
„E vremea să demonstreze!”. Cum a comentat Gigi Becali transferul lui Ianis Hagi...
Fanatik
„E vremea să demonstreze!”. Cum a comentat Gigi Becali transferul lui Ianis Hagi în Turcia
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
Parteneri
Bombă! Unde s-a transferat Nicolas Popescu. Echipa a fost renegată de Gică Popescu:...
iamsport.ro
Bombă! Unde s-a transferat Nicolas Popescu. Echipa a fost renegată de Gică Popescu: 'Au luat-o extratereștrii?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!