După ce a fost jefuită la New York, Sorana Cîrstea primește în sfârșit o veste bună: ”Nu te putem lăsa să pleci”

Sorana Cîrstea a părăsit US Open în turul 2. Aceasta a fost învinsă de Karolina Muchova. Se pare însă că românca a primit ulterior o altă lovitură. Mai exact, trofeul cucerit la WTA Cleveland a dispărut.

Mesajul postat de Sorana Cîrstea după ce a fost jefuită la New York

Se pare că . Sportiva a fost cazată în acest loc în toată perioada cât a participat la US Open.

Iar pentru ea, turneul câștigat la Cleveland a reprezentat o performanță imensă. Drept urmare, trofeul era de asemenea ceva de suflet. De altfel și în postare de pe contul personal de socializare, sportiva a făcut un apel.

Aceasta a rugat persoana care i-a furat trofeul să îl înapoieze. Totodată, Sorana a subliniat faptul că trofeul nu are nicio valoare materială pentru ea, ci pur una sentimentală, astfel că are nevoie de el.

„Oricine mi-a furat trofeul de la Cleveland din camera 314 a hotelului, vă rog să-l înapoiați! Nu are NICIO valoare materială, doar sentimentală! Ar fi cu adevărat apreciat! Mulțumesc, Sorana”, a scris Sorana pe Instagram.

Vești bune pentru Sorana Cîrstea din partea Awards and Apparel

Au trecut câteva zile de când trofeul a fost furat, iar Sorana Cîrstea nu a primit niciun mesaj. Se pare că hoții nu au de gând să îi înapoieze sportivei trofeul, deși aceasta a explicat ce valoare are, de fapt.

Iată însă că a apărut și o veste bună pentru ea, de această dată din partea organizatorilor turneului. Aceștia i-au promis sportivei că nu o vor lăsa să plece fără trofeu acasă și că vor rezolva problema.

„Nu te putem lăsa să pleci acasă fără niciun trofeu! Awards and Apparel va repara lucrurile”, au transmis luni cei de la Tennis in the Land într-un story pe Instagram, republicat ulterior de Sorana.

Sportiva a primit un alt trofeu

Și se pare că într-adevăr, Sorana Cîrstea are acum toate motivele să fie fericită. Chiar în momentul plecării, sportiva a publicat mai multe imagini din perioada petrecută în SUA.

Au fost imagini inclusiv din avion, dar și unele alături de echipa sa. Iar surprinzător sau nu, aceasta s-a fotografiat ținând în mână un nou trofeu primit. Acesta este identic cu cel inițial câștigat la Cleveland, care a fost furat.

Astfel, se pare că organizatorii s-au ținut de cuvânt într-adevăr și au rezolvat problema. Drept urmare, sportiva a reușit să plece liniștită acasă și s-a putut bucura atât cât a putut de reușita ei.

Menționăm faptul că pentru Sorana Cîrstea, . Mai exact, acesta a fost al treilea din cariera în circuitul WTA, la simplu. Alte două au fost câștigate la Tashkent în 2008 şi la Istanbul în 2021.