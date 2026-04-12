După ce a fost la priveghiul lui Mircea Lucescu, Rinat Ahmetov a avut o nouă apariție publică și a atras toate privirile. Foto

Rinat Ahmetov a avut o nouă apariție publică și a atras toate privirile.

Rinat Ahmetov a revenit în prim plan după moartea lui Mircea Lucescu. Cel mai bogat om din Ucraina și-a etalat ceasul magnific la meciul Șahtior - AZ Alkmaar, din Conference League
Cristian Măciucă
12.04.2026 | 10:15
Rinat Ahmetov (59 de ani) a impresionat pe toată lumea în momentul în care a venit în România pentru a își lua rămas bun de la fostul său antrenor și prieten Mircea Lucescu. Cel mai bogat om din Ucraina nu a atras toate privirile doar cât timp a stat la București, ci și după ce a plecat în Polonia. Acolo, echipa sa, Șahtior Donețk, a jucat cu AZ Alkmaar prima manșă a sferturilor Conference League, pe care a câștigat-o cu 3-0.

Ceas de lux fabulos la mâna lui Rinat Ahmetov la Șahtior – AZ Alkmaar 3-0

Dispariția lui Mircea Lucescu l-a făcut pe Rinat Ahmetov să părăsească Ucraina pentru prima dată de când a început războiul cu Rusia. Miliardarul a venit la București ca să își ia la revedere de la prietenul Mircea Lucescu, decedat la vârsta de 80 de ani. „Il Luce” a fost antrenor la echipa lui Ahmetov, Șahtior Donețk, timp de 12 ani și a cucerit nu mai puțin de 22 de trofee, printre care și Cupa UEFA (2009).

La 17 ani distanță de la cea mai importantă performanță din istoria „minerilor”, Șahtior ar putea da lovitura și să cucerească trofeul Conference League. Momentan, echipa lui Arda Turan e cu un picior în „careul de ași”, după ce a câștigat manșa tur a dublei cu AZ Alkmaar, scor 3-0. Partida s-a jucat la Cracovia, iar printre spectatori s-a numărat și Rinat Ahmetov. Patronul lui Șahtior nu mai fusese din 2014 pe stadion.

Miliardarul ucrainean nu doar că le-a purtat noroc fotbaliștilor, dar a atras toate privirile cu ceasul de lux de la încheietura mâinii stângi. În momentul în care l-a îmbrățișat pe Arda Turan, Rinat Ahmetov a fost surprins purtând un spectaculos model Patek Philippe din colecția Grand Complications, dotat cu calendar perpetuu.

Ceasul lui Rinat Ahmetov
Ceasul purtat de Rinat Ahmetov la Șahtior – AZ 3-0

Ilie Dumitrescu a purtat un ceas asemănător cu al lui Ahmetov

Un astfel de ceas costă 84.900 de dolari (aproximativ 72.400 de euro). Modele rare, de colecție, ale unor astfel de ceasuri ajung să valoreze chiar și peste 10 milioane de euro.Cu un ceas din același brand, Patek Phillipe s-a afișat și Ilie Dumitrescu (57 de ani). Fostul mare internațional român a purtat un model „entry-level”, care valorează între 10.000 de euro și 40.000 de euro, la alegerile FRF din 18 martie.

Ce avere are patronul lui Șahtior Donețk

Rinat Ahmetov este, de departe, cel mai bogat om din Ucraina. Conform listelor actualizate din 2026 (Forbes, Bloomberg), averea lui este estimată la aproximativ 7,5 -7,9 miliarde de dolari. El rămâne pe primul loc la acest capitol în țara vecină, la o distanță semnificativă față de ceilalți miliardari locali.

Conform datelor Forbes cele mai recente, din martie 2026, cu 7,8 miliarde de dolari, Ahmetov este pe locul 477 în topul mondial al miliardarilor. În anul precedent acesta avea 7,9 miliarde, așadar, o ușoară scădere. Averea patronului de la Șahtior provine în principal din System Capital Management (SCM), grupul de investiții pe care îl controlează integral.

  • 60 de ani va împlini Rinat Ahmetov pe 21 septembrie 2026
  • 30 de ani au trecut de când miliardarul e patron la Șahtior Donețk
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
