După ce a fost la priveghiul lui Mircea Lucescu, Rinat Ahmetov a avut o nouă apariție publică și a atras toate privirile. Foto

Ceas de lux fabulos la mâna lui Rinat Ahmetov la Șahtior – AZ Alkmaar 3-0

Dispariția lui Mircea Lucescu l-a făcut pe Rinat Ahmetov să părăsească Ucraina pentru prima dată de când a început războiul cu Rusia. Miliardarul a venit la București ca să își ia la revedere de la prietenul Mircea Lucescu, decedat la vârsta de 80 de ani. „Il Luce” a fost antrenor la echipa lui Ahmetov, Șahtior Donețk, timp de 12 ani și a cucerit nu mai puțin de 22 de trofee, printre care și Cupa UEFA (2009).

La 17 ani distanță de la cea mai importantă performanță din istoria „minerilor”, Șahtior ar putea da lovitura și să cucerească trofeul Conference League. Momentan, echipa lui Arda Turan e cu un picior în „careul de ași”, după ce a câștigat manșa tur a dublei cu AZ Alkmaar, scor 3-0. Partida s-a jucat la Cracovia, iar printre spectatori s-a numărat și Rinat Ahmetov. Patronul lui Șahtior nu mai fusese din 2014 pe stadion.

Miliardarul ucrainean nu doar că le-a purtat noroc fotbaliștilor, dar a atras toate privirile cu ceasul de lux de la încheietura mâinii stângi. În momentul în care l-a îmbrățișat pe Arda Turan, Rinat Ahmetov a fost surprins purtând un spectaculos model Patek Philippe din colecția Grand Complications, dotat cu calendar perpetuu.

Ilie Dumitrescu a purtat un ceas asemănător cu al lui Ahmetov

Fostul mare internațional român a purtat un model „entry-level”, care valorează între 10.000 de euro și 40.000 de euro, la alegerile FRF din 18 martie.

Ce avere are patronul lui Șahtior Donețk

Conform listelor actualizate din 2026 (Forbes, Bloomberg), averea lui este estimată la aproximativ 7,5 -7,9 miliarde de dolari. El rămâne pe primul loc la acest capitol în țara vecină, la o distanță semnificativă față de ceilalți miliardari locali.

Conform datelor Forbes cele mai recente, din martie 2026, cu 7,8 miliarde de dolari, Ahmetov este pe locul 477 în topul mondial al miliardarilor. În anul precedent acesta avea 7,9 miliarde, așadar, o ușoară scădere. Averea patronului de la Șahtior provine în principal din System Capital Management (SCM), grupul de investiții pe care îl controlează integral.