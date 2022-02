După ce a fost violent în Parlament, Simion se dezice de legionari. Ce a declarat despre Călin Georgescu și simpatizanții fascismului

George Simion, co-președintele AUR, a vorbit despre evenimentele în care a fost implicat în Parlament, dar și despre declarațiile lui Călin Georgescu despre Corneliu Zelea Codreanu și mareșalul Ion Antonescu, făcute la Antena 3.

În timpul intervenției sale, Simion a spus despre Călin Georgescu că a făcut o gafă și că nu ar fi trebuit să se vorbească despre istorie.

Călin Georgescu a declarat în interviul respectiv că comunismul a făcut peste 60 de milioane de victime în România. Simion a ținut să explică că cel pe care l-a propus pentru nu ar fi trebuit să se pronunțe pe teme de istorie și a ținut să sublinieze experiența sa în domeniu.

Gafa „specialistului” în crimele comunismului

„Eu am făcut un masterat în crimele comunismului. 60 de milioane de morți poate au făcut khmerii roșii în Cambodgia sau de Stalin în URSS”, a spus George Simion, în condițiile în care Cambodgia are populația de sub 20 de milioane de locuitori.

Simion a declarat, când a fost întrebat despre simpatiile legionare ale lui Călin Georgescu, că nazismul și comunismul au fost sisteme totalitare și că au făcut mult rău. Dar, a spus el, astfel de simpatii pot fi găsite, în continuare, în țara noastră.

Co-președintele AURsusține că nu vrea să fie asociat cu simpatii antisemite și nici ca aceste teme să-i fie puse în seamă și că i se pare nedrept date fiind eforturile sale pentru a forma și duce AUR în Parlament.

“Eu sunt născut în 1986 şi nu vreau să fiu asociat cu ce a făcut A.C. Cuza sau mai ştiu eu care. Asta nu înseamnă că eu nu îi respect pe părinţii şi bunici noştri care au trăit în comunism şi ne-au lăsat o ţară fără datorii”, a mai adăugat Simion, spunând că în România există simpatii pentru ambele tipuri de totalitarisme.

Întrebat de simpatiile legionare și pozițiile legionare din partidul său, George Simion spus că se delimitează de acestea. El a criticat și comunicatul în care Holocaustul era considerat „o temă minoră” și a spus că vrea ca AUR să fie o mișcare românească, fără tendințe extremiste, fie ele legionare sau comuniste.

În ceea ce îi privește pe , Simion a declarat că aceștia trebuie să își clarifice pozițiile ideologice și, dacă rămân blocați în acestea, să părăsească AUR.

„Cei din partid care au aceste simpatii trebuie să-şi clarifice poziția şi să lămurească aceste lucruri. Dacă vrei să faci politica viitorului, nu trecutului, nu te mai uiți înapoi spre anii ’80 spre ani ’30, trebuie să vorbești de viitor şi ce vrei pentru ţară. Proiectele noastre pentru ţară, ce vrem noi pentru sistemul energetic, ce vrem noi pentru micul producători. Dacă rămân cantonați nu au ce să caute aici”, a mai adăugat Simion.

Care este viitorul lui Călin Georgescu în AUR?

Liderul AUR a subliniat faptul că așteaptă o clarificare a poziției față de legionari și criminalul de război Ion Antonescu din partea lui Călin Georgescu, cel pe care l-a propus pentru poziția de președinte de onoare al formațiunii.

Dacă Georgescu nu va renunța la simpatiile sale legionare, Simion promite că va renunța le propunerea de a fi președinte de onoare al AUR.

Simion a vorbit și despre cursa pentru Cotroceni din 2024 spunând că își dorește o cursă internă în AUR, asemănătoare procesului electoral din Statele Unite ale Americii, în care partidele decid în alegeri interne care va fi candidatul lor.

Pe lista de personalități care ar putea lua parte la această cursă, Simion i-a pus pe Călin Georgescu, pe senatoarea Diana Șoșoacă, dar și pe Mircea Diaconu, fost europarlamentar.

Întrebat despre posibilitatea de a-și asuma candidatura la alegerile prezidențiale din poziția de lider al AUR, Simion a spus că are multe de învățat într-un timp scurt și a dat exemplu chiar episodul de violență contra lui Virgil Popescu, ca semn al nevoii sale de maturizare politică.