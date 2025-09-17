După ce a împlinit 21 de ani, David Popovici a primit cel mai tare mesaj de la iubita lui, Taisia. ”Fericiți”

David Popovici a împlinit pe 15 septembrie 21 de ani. Până la această vârstă, campionul a scris istorie în lumea sportului și este o adevărată mândrie pentru România. Într-o zi atât de specială, David Popovici a primit un mesaj emoționant din partea iubitei sale, Taisia.

Taisia, urare specială pentru iubitul ei, David Popovici

Pentru David Popovici, ziua de 15 septembrie este una specială. 15 septembrie este ziua de naștere a campionului, așa că a fost copleșit de urări și mesaje frumoase din partea multor persoane. Totuși, cea mai importantă a fost urarea primită din partea iubitei sale.

Taisia Nițuleasa a vrut să îi transmită lui David Popovici o urare simplă, dar profundă. Iubita campionului a scris câteva cuvinte pe Instagram, dând de înțeles că ziua de 16 septembrie are semnificație dublă pentru ei.

„21 de ani fericiți! Și 5 ani fericiți pentru noi.”, a scris Taisia, iubita lui David Popovici, pe Instagram.

Cine este iubita lui David Popovici

sunt împreună de 5 ani. Cei doi au fost colegi la Colegiul „George Coșbuc” din Capitală. După terminarea liceului, campionul și iubita sa au ales facultăți diferite, iar asta nu le-a afectat deloc relația, ci din contră.

Taisia este un adevărat sprijin pentru David Popovici. În ciuda vârstei fragede, tânăra a demonstrat că este suficient de matură încât să înțeleagă că nu este deloc ușor să fii iubita unui campion. Taisia a înțeles programul lui David Popovici și mai mult, a făcut tot posibilul pentru a-l susține.

, este studentă la Școala Națională de Studii Politice și Administrative, în București. În paralel, tânăra este atrasă de artă în cele mai frumoase forme ale sale. Taisia cochetează cu dansul, dar și cu makeup-ul. Potrivit paginii sale de Instagram, Taisiei îi place să realizeze machiaje complexe și inclusiv David Popovici s-a lăsat pe mâinile ei.

David Popovici și Taisia au o relație bazată pe încredere

În interviurile pe care le-a acordat mai demult, David Popovici a recunoscut că Taisiei nu i-a fost deloc ușor să se obișnuiască cu programul lui. Campionul este foarte strict atunci când vine vorba de antrenamente și competiții, însă iubita lui s-a acomodat destul de repede.

„Nu a fost ușor pentru Taisia să-mi înțeleagă programul, să-l accepte, dar a învățat să mă susțină. Oricât de greu i-ar fi când plec cu săptămânile, pe alt continent, mă înțelege. Am mare noroc că am dat de ea. Asta mă ajută să mă bucur de ceea ce fac, să nu mă simt vinovat.”, a spus David Popovici, în cadrul unui podcast.

Deși este o prezență destul de discretă în spațiul public, Taisia este un adevărat sprijin pentru David Popovici. Inclusiv înainte de Campionatele Mondial de Natație, Taisia a fost cea care l-a încurajat pe iubitul ei să nu renunțe.