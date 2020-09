După ce a învins cancerul de două ori, actrița Eugenia Șerban trebuie să treacă printr-o nouă operație dificilă: „Nu mă mai gândesc la moarte”

Chiar dacă va trebui să treacă printr-o nouă intervenție chirurgicală dificilă, Eugenia Șerban rămâne aceeași optimistă incurabilă pe care o cunoaștem cu toții. Nici nu ar avea cum să se întâmple altfel, în condițiile în care a învins cancerul de două ori în același timp și le-a demonstrat tuturor (dacă mai era nevoie) că este o femeie puternică și poate merge mai departe indiferent de situație.

În plus, după o vară în care și-a reîncărcat bateriile pe scenă, în ropotele de aplauze ale spectatorilor care au umplut până la refuz grădinile de vară din București și întreaga țară, are toate motivele să întâmpine orice provocare cu zâmbetul pe buze.

Într-un interviu acordat recent, îndrăgita actriță a găsit puterea să vorbească deschis despre calvarul prin care a trecut în ultima perioadă. Speră ca odată cu operația de pe 14 septembrie să se poată bucura întru totul de viață lângă cei dragi.

Eugenia Șerban se pregătește pentru o nouă operație după ce a învins cancerul

„Știam că va mai fi o intervenție, dar în urma chimioterapiei a apărut și cea de-a doua, pe care o voi face pe 14 septembrie. Nu sunt atât de complicate, dar sunt operații. Acum nu mă mai gândesc la moarte, doar atunci când am aflat de cancer m-am gândit la ea.

Acum mi-am alungat acest gând. Am fost într-un spital din afara Bucureștiului, acolo unde opera chirurgul meu. Perioada de izolare a fost grea, căci toată lumea se comporta cu tine de parcă ești lepros, asta până vine rezultatul negativ”, a dezvăluit Eugenia Șerban.

„Există viață și după”

„Anul trecut în luna aprilie a început totul. Mergând la controlul ginecologic anual, s-a descoperit că ceva nu este în regulă, și așa au început investigațiile. În luna iunie, s-a confirmat cancerul ginecologic.

Imediat după biopsie, medicul a hotărât să mi se facă de urgență o ecografie de sân, în aceeași zi. A fost una dintre cele mai urâte zile din viața mea, ziua în care am aflat că am și cancer la sân. Așa a început totul”.

Prima dată am crezut că este o greșeală, am tot sperat să nu fie adevărat și am început toate investigațiile necesare. RMN-uri, CT-uri, PET CT, biopsii, iar cel mai greu a fost să aștept rezultatul biopsiilor.

Sunt OK! Mă simt bine. Urmez în continuare tratamentele pe care le am de făcut, mi-am pus gene, mi-am făcut părul albastru, acum e simplu să mă spăl pe cap, pentru că este scurt, mănânc foarte multe fructe pentru că e vară, cireșe, pepene roșu, piersici, caise, mere și mă întrețin.

Fac tratamente corporale, nu am celulită, dar fac pentru tonus, pentru fermitatea pielii, pentru a mă menține în formă, radiofrecvență. Am apelat și la botox acolo unde am simțit că este nevoie și îmi doresc foarte tare să intrăm în normalitate, să se redeschidă teatrele. Am început să îmi reiau viața!”, a povestit îndrăgita actriță.