Sport

După ce a marcat Haaland două goluri și a eliminat Brazilia de la Cupa Mondială, Mitică Dragomir vine cu cea mai tare profeție. ”Joacă finala”

Cupa Mondială 2026 ar putea avea o finalistă surpriză. Mitică Dragomir a fost impresionat de evoluția lui Haaland și a naționalei nordice și face o profeție șoc.
Adrian Baciu
06.07.2026 | 21:00
Dupa ce a marcat Haaland doua goluri si a eliminat Brazilia de la Cupa Mondiala Mitica Dragomir vine cu cea mai tare profetie Joaca finala
EXCLUSIV FANATIK
Ce profeție face Mitică Dragomir despre Norvegia lui Haaland. Sursa foto: colaj Fanatik
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Cupa Mondială 2026 din SUA, Mexic și Canada încă se află în faza optimilor de finală. Mitică Dragomir (80 de ani) a urmărit prestația de excepție a lui Erling Haaland (25 de ani) cu Brazilia, care a tras după el naționala europeană în ”sferturi” precum o locomotivă, și face o profeție surpriză în privința semifinalelor și a finalei.

Cât de impresionat a fost Mitică Dragomir de evoluția lui Haaland cu Brazilia

Două sclipiri de geniu ale lui Erling Haaland (25 de ani), în ultimele 10 minute ale meciului Brazilia – Norvegia, au trimis echipa din nordul Europei în sferturile de finală de la Cupa Mondială 2026. Vârful lui Manchester City, deși vine de la o națională cotată cu șanse mai mici la trofeu, se luptă de la egal la egal cu ”granzii” Messi, Mbappe și Kane pentru titlul de golgheter al competiției.

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Luni, la o zi după ce Norvegia a trimis acasă de la Mondial naționala lui Carlo Ancelotti, care avea în vitrină 5 trofee, Dumitru Dragomir a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Haaland & co. În cadrul emisiunii ”Profețiile lui Mitică”, omul de fotbal cu mare experiență a spus că a fost impresionat de starul lui City.

Dragomir a readus în atenția publicului duelurile corp la corp pe care Haaland le-a câștigat imperial cu puternicii fundaș sud-americani. ”E fenomen. Atinge mingea de trei ori, de două ori o bagă în poartă. Cum s-a repezit peste ăla, Doamne (n.r. peste Gabriel, fundașul lui Arsenal, campioana din Premier League)”, a punctat Mitică Dragomir.

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Dumitru Dragomir vine cu o nouă profeție marcă înregistrată. ”Joacă finala”

În opinia lui Dumitru Dragomir, actuala națională a Norvegiei este mai valoroasă decât ”Generația de Aur” a fotbalului românesc, condusă de Gică Hagi. ”(n.r. Norvegienii au o echipă mai bună decât Generația noastră de aur?) Da, categoric. (n.r. De ce? Noi îl aveam pe Hagi) Ei îl au pe Haaland. Părerea mea este că Haaland e cel mai bun fotbalist al omenirii. El și cu ăla de la Real Madrid, Mbappe. Aceștia sunt cei mai scumpi jucători de pe fața pământului. Sunt jucători de 200 de milioane de euro”, consideră Dragomir.

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”Oracolul din Bălcești” vine și cu o profeție care, dacă s-ar adeveri, ar aduce o surpriză de proporții la Mondiale. Dragomir nu exclude ca Norvegia să ajungă în semifinale sau chiar în finală la turneul final de peste ocean. ”Norvegia s-ar putea să joace semifinală și chiar finală. O țară de 6 milioane de oameni”, spune Mitică.

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După ce a marcat Haaland două goluri și a eliminat Brazilia de la Cupă Mondială, Mitică Dragomir vine cu cea mai tare profeție. ”Joacă finala”

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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