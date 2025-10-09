Sport

După ce a pierdut cu FCSB, Universitatea Craiova a mai primit o veste proastă. FRF tocmai a luat decizia

O nouă veste proastă pentru Mirel Rădoi! FRF a anunțat sancțiunea în cazul jucătorului Universității Craiova după înfrângerea din derby-ul cu FCSB din Superliga României.
Alex Bodnariu
09.10.2025 | 16:51
Problemele se țin lanț de Universitatea Craiova. Vestea proastă primită de olteni. Foto: SportPictures

Universitatea Craiova a pierdut primul loc în Superliga României, după înfrângerea suferită în fața rivalilor de la FCSB. Oltenii au aflat suspendarea primită de Alex Cicâldău, după cartonașul roșu încasat în derbyul de pe Arena Națională.

Alexandru Cicâldău ratează următoarea etapă! Mijlocașul a fost eliminat în derby-ul cu FCSB

Echipa din Bănie a rămas în inferioritate numerică în partea secundă a meciului cu FCSB. Mijlocașul a văzut al doilea cartonaș galben și a fost trimis la vestiare de arbitrul întâlnirii, Istvan Kovacs.

Așa cum era de așteptat, fotbalistul a primit o suspendare de doar o etapă, întrucât aceasta este procedura standard în cazul eliminărilor după două cartonașe galbene. Alexandru Cicâldău va rata duelul din etapa următoare cu Unirea Slobozia.

„FC FCSB vs. Universitatea Craiova – Eliminare jucător CICÂLDĂU Alexandru (Universitatea) – în temeiul art. 63.1, lit. g și 2.1 din RD, se sancționează jucătorul CICÂLDĂU Alexandru cu suspendare pentru un meci și penalitate sportivă de 740 lei”, a anunțat FRF printr-un comunicat oficial.

U Cluj și CFR nu au scăpat de amenzi după derby-ul Ardealului. Ce s-a întâmplat în peluze

De asemenea, cluburile din Cluj, CFR și Universitatea, au primit amenzi drastice după incidentele din tribune de la derbyul Ardealului. S-au aprins, în mai multe momente ale jocului, materiale pirotehnice în ambele peluze și s-au rupt câteva scaune.

„FC Universitatea Cluj vs. FC CFR 1907 Cluj – Incidente – în temeiul art. 82, pct. 1 și 3, lit. a și c, raportat la art. 83.2, lit. b din RD, se sancționează clubul FC Universitatea Cluj cu penalitate sportivă de 7.500 lei.

În temeiul art. 82, pct. 2 și 3, lit. a și c, raportat la art. 83.2, lit. d din RD, se sancționează clubul FC CFR 1907 Cluj cu penalitate sportivă de 10.000 lei”, a mai transmis LPF.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
