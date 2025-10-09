După ce a pierdut cu FCSB, Universitatea Craiova a mai primit o veste proastă. FRF tocmai a luat decizia

după înfrângerea suferită în fața rivalilor de la FCSB. Oltenii au aflat suspendarea primită de Alex Cicâldău, după cartonașul roșu încasat în derbyul de pe Arena Națională.

Alexandru Cicâldău ratează următoarea etapă! Mijlocașul a fost eliminat în derby-ul cu FCSB

Echipa din Bănie a rămas în inferioritate numerică în partea secundă a meciului cu FCSB.

Așa cum era de așteptat, fotbalistul a primit o suspendare de doar o etapă, întrucât aceasta este procedura standard în cazul eliminărilor după două cartonașe galbene. Alexandru Cicâldău va rata duelul din etapa următoare cu Unirea Slobozia.

„FC FCSB vs. Universitatea Craiova – Eliminare jucător CICÂLDĂU Alexandru (Universitatea) – în temeiul art. 63.1, lit. g și 2.1 din RD, se sancționează jucătorul CICÂLDĂU Alexandru cu suspendare pentru un meci și penalitate sportivă de 740 lei”, a anunțat FRF printr-un comunicat oficial.

De asemenea, cluburile din Cluj, CFR și Universitatea, au primit amenzi drastice după incidentele din tribune de la derbyul Ardealului. S-au aprins, în mai multe momente ale jocului, materiale pirotehnice în ambele peluze și s-au rupt câteva scaune.

„FC Universitatea Cluj vs. FC CFR 1907 Cluj – Incidente – în temeiul art. 82, pct. 1 și 3, lit. a și c, raportat la art. 83.2, lit. b din RD, se sancționează clubul FC Universitatea Cluj cu penalitate sportivă de 7.500 lei.

În temeiul art. 82, pct. 2 și 3, lit. a și c, raportat la art. 83.2, lit. d din RD, se sancționează clubul FC CFR 1907 Cluj cu penalitate sportivă de 10.000 lei”, a mai transmis LPF.