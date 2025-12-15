ADVERTISEMENT

Bayern Munchen a cedat primele puncte pe teren propriu de la debutul actualei ediţii din Bundesliga, fiind ţinută în şah, scor 2-2, de „lanterna roşie” FSV Mainz, echipa care nu de mult timp a cedat în Bănie, în fața Universității Craiova.

Mainz a produs una din marile surprize ale sezonului din Bundesliga

În urmă cu aproximativ două săptămâni, FSV Mainz a adus multă bucurie în Bănie după ce a cedat în fața Universității Craiova, scor 0-1. De atunci au avut loc schimbări serioase la gruparea care se află pe ultimul loc în Bundesliga, iar rezultatele au început să apară. La scurt timp după eșecul din România, tehnicianul Bo Henriksen a fost demis, a fost înlocuit de Urs Fischer, iar Mainz a produs surpriza pe „Allianz“, remizând 2-2 cu Bayern.

Gruparea bavareză a deschis scorul în minutul 29, prin Lennart Karl, însă oaspeţii au egalat în prelungirile primei reprize, în urma reușitei lui Kacper Potuski (45+1), cel care a avut un gol anulat și pe „Ion Oblemenco“. Mai mult de atât, cei de la Mainz au trecut în avantaj după pauză, printr-un gol marcat de Lee Jae-sung (67). Bayern a fost salvată de la înfrângere pe Allianz Arena de golgheterul Harry Kane, care a transformat un penalty în minutul 87.

Rezultatul final este unul mai mult decât surprinzător, dat fiind locul din clasament al celor două formații, precum și forma actuală. Trupa lui Kompany a dominat copios jocul, obligându-i, practic, pe cei de la Mainz să se retragă total în defensivă. La final, oaspeții au avut un procentaj incredibil al posesiei, doar 15% față de 85% cât s-a regăsit în dreptul campioanei Germaniei. De asemenea, Bayern a încheiat partida cu nu mai puțin de 24 de șuturi spre poarta adversă.

Acest pas greşit nu o afectează prea mult în clasament pe Bayern Munchen, lider autoritar cu 38 de puncte şi un avans de 9 lungimi faţă de ocupanta locului secund, RB Leipzig. FSV Mainz ocupă în continuare ultimul loc în Bundesliga, cu doar 7 puncte.

AEK Atena, recital ofensiv înaintea duelului cu Universitatea Craiova

AEK Atena și-a anunțat forța ofensivă chiar înaintea duelului european cu Universitatea Craiova! Grecii au făcut instrucție în campionat, 5-0 cu Panetolikos, echipa la care evoluează Alexandru Mățan și Sebastian Mladen, iar acum așteaptă confruntarea din Conference League pe „OPAP Arena” cu moralul la cote maxime.

Golurile viitoarei adversare a Universității Craiova au venit de la Pineda (26), Joao Mario (34), Ljubici (62, 66) și Chrysopoulos (77). , de joia precedentă, dar a fost schimbat în minutul 68. De partea cealaltă, Alexandru Mățan a jucat tot meciul la Panetolikos, în timp ce Mladen, accidentat, nu s-a aflat în lot.

În clasamentul din Super League, AEK se află pe locul al doilea, cu 34 de puncte, la o lungime distanță de liderul Olympiakos. Echipa lui Răzvan Lucescu, PAOK Salonic, este a treia, cu 32 de puncte.

Cum se califică Universitatea Craiova în primăvara Conference League

Înaintea partidei cu AEK Atena din ultima etapă a grupei unice a Conference League, Universitatea Craiova este pe locul 23, cu 7 puncte. în play-off-ul pentru optimile de finală.

Trupa lui Filipe Coelho poate merge mai departe chiar și în cazul unei înfrângeri în Grecia, dar are nevoie și de jocul rezultatelor. Mai exact, oltenii se califică dacă doar una dintre Lincoln, KuPS și Zrinjski face maxim un egal, iar Breidablik nu câștigă.

Zrinski are un meci ușor acasă cu ultima clasată Rapid Viena, iar Lincoln joacă în deplasare cu Legia Varșovia, echipă deja eliminată. În schimb, KuPS va avea o partidă extrem de dificilă în deplasare cu Crystal Palace, în timp ce Breidablik va evolua pe terenul lui Strasbourg, singura formație care și-a asigurat deja calificarea direct în optimi.