Sport

După ce a plecat de la Dinamo, regretă că nu a ajuns la FCSB: „M-aș fi înțeles cu domnul Becali”

A plecat de la Dinamo și acum a spus că regretă că nu a jucat niciodată pentru FCSB! Ce a spus despre patronul Gigi Becali: „Ceva fantastic! Se îmbracă top”
Gabriel-Alexandru Ioniță
24.07.2026 | 12:41
Dupa ce a plecat de la Dinamo regreta ca nu a ajuns la FCSB Mas fi inteles cu domnul Becali
ULTIMA ORĂ
Gigi Becali, patronul de la FCSB. Foto: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Alessandro Caparco (42 de ani) a fost recent antrenor de portari la Dinamo, iar acum fostul goalkeeper a transmis că și-ar fi dorit să joace la un moment dat în cariera sa pentru FCSB. De altfel, italianul chiar a dezvăluit că a fost foarte aproape de o astfel de mutare într-un anumit punct al carierei sale.

Fost antrenor de portari la Dinamo, Alessandro Caparco regretă că nu a lucrat cu Gigi Becali la FCSB

Se întâmpla în 2018, când evolua pentru Concordia Chiajna. Doar că atunci în locul său a fost ales în acest sens de echipa roș-albastră chiar coechipierul său de la acea vreme, Cristi Bălgrădean (38 de ani). În acest context, Caparco a spus că simte că ar fi reușit să se înțeleagă destul de bine cu Gigi Becali (68 de ani), pe care îl apreciază foarte mult pentru stilul său vestimentar.

ADVERTISEMENT

„Da, mi-aș fi dorit să joc la FCSB. Am fost aproape, dar l-au ales pe Bălgrădean. Mi-aș fi dorit foarte mult. M-aș fi înțeles cu domnul Becali, nu la nivelul de biserică, dar poate la cel vestimentar (n.r. râde). Când am văzut cum s-a îmbrăcat domnul Becali când a deschis biserica… A fost ceva fantastic. Se îmbracă top”, a spus Alessandro Caparco în direct la Digi Sport.

Gigi Becali a construit o biserică de 10 milioane de euro în Voluntari

Evenimentul la care a făcut referire Alessandro Caparco s-a petrecut la jumătatea lunii iunie. Atunci, Gigi Becali a fost decorat de către Biserica Ortodoxă Română pentru biserica pe care a construit-o în Voluntari. Cu acea ocazie, finanțatorul de la FCSB a ținut și un discurs în fața invitaților:

ADVERTISEMENT
Intervenție contra cronometru în București: Unui șofer i s-a făcut rău la volan,...
Digi24.ro
Intervenție contra cronometru în București: Unui șofer i s-a făcut rău la volan, și-a sunat soția și i-a spus un singur cuvânt

„Știți cu toții de unde a plecat totul. O să o mai spun o dată pentru cine nu știe. Jucam în 2008 cu Galatasaray, ei aveau o echipă foarte puternică. Dăduseră vreo 20 de milioane de euro pe un jucător, iar noi trebuia să câștigăm la Istanbul. Eram pe drum, tot făceam rugăciune și spuneam: ‘Doamne, oare te vei abate de la mine acum și nu o să îmi dai biruință? Dacă îmi vei da biruință, atunci voi face o biserică!’. Așa am vorbit cu Dumnezeu atunci. Au existat atunci foarte multe discuții cu terenul. Am primit 6 milioane de euro pe teren, însă eu nu am vrut să îl dau. Am zis că nu negociez cu Dumnezeu! Așa a vrut El!”. 

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Cea mai frumoasă actriță din lume" a "rupt" tăcerea, la 3 ani de la divorț: "Întemeierea unei familii era visul meu"
Analiza transferurilor pe bani din Superligă! De pe locul 5, Rapid vinde cel...
Fanatik
Analiza transferurilor pe bani din Superligă! De pe locul 5, Rapid vinde cel mai bine; Dinamo, marea perdantă
Unde au fost transferate și ce valoare uriașă au cele 2,5 milioane de...
Fanatik
Unde au fost transferate și ce valoare uriașă au cele 2,5 milioane de acțiuni deținute de Mircea Lucescu la o companie din România
România şi-a prezentat „flota” de 14 echipaje pentru Campionatele Europene de Canotaj! Simona...
Fanatik
România şi-a prezentat „flota” de 14 echipaje pentru Campionatele Europene de Canotaj! Simona Radiş şi Ancuţa Bodnar, o nouă schimbare
Tags:
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
A aflat despre plecarea lui Borza și a izbucnit: 'Rapid minte că aduce...
iamsport.ro
A aflat despre plecarea lui Borza și a izbucnit: 'Rapid minte că aduce și vinde de foame de bani! Ce rușine de administrație'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!