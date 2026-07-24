După ce a plecat de la Dinamo, regretă că nu a ajuns la FCSB: „M-aș fi înțeles cu domnul Becali”

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Alessandro Caparco (42 de ani) a fost recent antrenor de portari la Dinamo, iar acum fostul goalkeeper a transmis că și-ar fi dorit să joace la un moment dat în cariera sa pentru FCSB. De altfel, italianul chiar a dezvăluit că a fost foarte aproape de o astfel de mutare într-un anumit punct al carierei sale.

Fost antrenor de portari la Dinamo, Alessandro Caparco regretă că nu a lucrat cu Gigi Becali la FCSB

Se întâmpla în 2018, când evolua pentru Concordia Chiajna. Doar că atunci în locul său a fost ales în acest sens de echipa roș-albastră chiar coechipierul său de la acea vreme, Cristi Bălgrădean (38 de ani). În acest context, Caparco a spus că simte că ar fi reușit să se înțeleagă destul de bine cu Gigi Becali (68 de ani), pe care îl apreciază foarte mult pentru stilul său vestimentar.

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„Da, mi-aș fi dorit să joc la FCSB. Am fost aproape, dar l-au ales pe Bălgrădean. Mi-aș fi dorit foarte mult. M-aș fi înțeles cu domnul Becali, nu la nivelul de biserică, dar poate la cel vestimentar (n.r. râde). Când am văzut cum s-a îmbrăcat domnul Becali când a deschis biserica… A fost ceva fantastic. Se îmbracă top”, a spus Alessandro Caparco în direct la

Gigi Becali a construit o biserică de 10 milioane de euro în Voluntari

Evenimentul la care a făcut referire Alessandro Caparco s-a petrecut la jumătatea lunii iunie. Atunci, a fost decorat de către Biserica Ortodoxă Română pentru biserica pe care a construit-o în Voluntari. :

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„Știți cu toții de unde a plecat totul. O să o mai spun o dată pentru cine nu știe. Jucam în 2008 cu Galatasaray, ei aveau o echipă foarte puternică. Dăduseră vreo 20 de milioane de euro pe un jucător, iar noi trebuia să câștigăm la Istanbul. Eram pe drum, tot făceam rugăciune și spuneam: ‘Doamne, oare te vei abate de la mine acum și nu o să îmi dai biruință? Dacă îmi vei da biruință, atunci voi face o biserică!’. Așa am vorbit cu Dumnezeu atunci. Au existat atunci foarte multe discuții cu terenul. Am primit 6 milioane de euro pe teren, însă eu nu am vrut să îl dau. Am zis că nu negociez cu Dumnezeu! Așa a vrut El!”.