După ce a plecat de la FCSB și Rapid, Răzvan Oaidă a ajuns acum în Liga 2!

Răzvan Oaidă a semnat cu o formație din eșalonul secund. Fostul internațional de tineret a evoluat în doar două meciuri oficiale în 2025.
Bogdan Mariș
09.01.2026 | 16:15
Răzvan Oaidă a semnat cu Sepsi. FOTO: Sport Pictures
Răzvan Oaidă va evolua în divizia secundă, la Sepsi Sfântu Gheorghe, după despărțirea de Universitatea Cluj. Fostul mijlocaș de la FCSB și Rapid a trecut printr-o perioadă dificilă în ultimul an, evoluând în doar două partide pentru „șepcile roșii”.

Răzvan Oaidă a semnat cu Sepsi

Răzvan Oaidă a semnat cu Universitatea Cluj în vara lui 2024, după despărțirea de Rapid, însă a jucat în doar 7 meciuri oficiale pe parcursul sezonului precedent. În vară, acesta a fost dorit de UTA, însă se afla în litigiu cu „U”, așadar nu a putut semna cu o altă formație. Acum, Oaidă a devenit liber și a semnat cu Sepsi, grupare implicată în lupta pentru promovarea în prima ligă.

Mutarea a fost confirmată de platforma de specialitate transfermarkt. Acesta se va afla la prima experiență în divizia secundă, după aproape un deceniu în Superliga. Sepsi ocupă momentan locul 2, la 7 puncte în urma liderului Corvinul. Covăsnenii au cedat recent un jucător în prima ligă, mutarea fiind anunțată în exclusivitate de FANATIK.

Câte partide a strâns Răzvan Oaidă în Superliga

Răzvan Oaidă a început fotbalul la Jiul Petroșani și a mai evoluat la Atletico Arad înainte de a face pasul în străinătate la vârsta de 16 ani. După experiențe la academiile cluburilor Wolverhampton și Brescia, acesta și-a făcut debutul la nivel de seniori în 2017, la FC Botoșani, urmând să evolueze mai apoi pentru FCSB, Rapid și Universitatea Cluj.

În total, acesta a strâns 193 de prezențe la nivelul Superligii, marcând 7 goluri și oferind 8 pase decisive. Răzvan Oaidă are în palmares și un trofeu, Cupa României Betano, câștigată alături de FCSB în sezonul 2019-2020. În perioada 2017-2021, acesta a evoluat în 10 partide pentru naționala de tineret a României, fiind prezent la Campionatul European U21 din 2021, unde a jucat în meciurile cu Olanda și Germania.

  • 200.000 de euro este cota actuală a lui Răzvan Oaidă, o scădere drastică față de 850.000 de euro, cât valora în urmă cu un an și jumătate
  • 27 de ani are Răzvan Oaidă
