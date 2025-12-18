După ce a primit cadou 1.000.000 de euro, Gigi Becali anunță jihadul: „Atacați toate stihiile. Vreau și titlul, și Europa League!”

ADVERTISEMENT

Omul de afaceri nu s-a ferit niciodată și a recunoscut că pentru el principalul obiectiv în fotbal este să facă bani, asta datorită performanțelor pe care le înregistrează jucătorii pe teren.

Gigi Becali a anunțat obiectivul FCSB pentru anul 2026

Gigi Becali, întrebat care competiție e prioritară pentru el, Europa League sau SuperLiga, a spus se luptă pentru a le câștiga pe ambele. „Am primit cadou 1 milion și ceva de euro de la arabi.

ADVERTISEMENT

Am luat penalizarea aia, 1.400.000 sau 1.500.000 de euro pentru transferul lui Coman. Trebuie să demonstrăm acum că inteligența umană e mai tare decât tehnologia. Cel mai important e Europa League și cel mai important e campionatul! Ce e aia? Atacați toate fronturile. Și pe frontul de est, și pe frontul de vest, și la răsărit, și la apus, și la nord și la sud. Tot! Toate stihiile! Vreau tot. Și Europa League câștigată. Vreodată am zis eu ‘stai să vezi că…’.

Nu, tată. Război până la final și ce-o vrea Domnul cu mine. Nu deznădăjduiesc niciodată. S-a văzut ce s-a întâmplat cu Feyenoord, e clar că face Dumnezeu. Nu poate să revii din minutul 75 să le dai 3 goluri. Astea numai Dumnezeu le face. De asta sunt așa, întortocheate, să se vadă că e minune. Cei mai buni jucători din România sunt David Miculescu și Bîrligea”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

FCSB mai are de jucat două partide în Europa League

FCSB a reușit o revenire fantastică împotriva celor de la Feyenoord și a învins, 4-3, rezultat care a făcut ca echipa lui Elias Charalambous să ajungă la 6 puncte în clasament. Cealaltă victorie din competiție a venit chiar în prima etapă, în deplasarea din Olanda, cu Go Ahead Eagles, 1-0, datorită unui gol marcat de David Miculescu,

ADVERTISEMENT

Campioana României mai are două meciuri de jucat în grupa principală din Europa League, iar pentru a avea șanse mari de calificare trebuie să bată în ambele. FCSB se va deplasa, în luna ianuarie, la Zagreb, pentru duelul cu Dinamo, iar după va fi partida contra celor de la Fenerbahce, de la București.

Luptă aprigă pentru play-off dată de FCSB

și pentru locurile de play-off, acolo unde mai multe formații visează să ajungă. Bucureștenii sunt în acest moment, înaintea confruntării cu Rapid, la două puncte distanță de Oțelul Galați, echipă care are 30 de puncte, la fel ca Universitatea Cluj.

ADVERTISEMENT

De altfel, în această bătălie mai este și Farul Constanța, și UTA Arad, ambele fiind la 3, respectiv 1 punct de play-off. FCSB va încheia anul cu duelul contra celor de la Rapid, pe 21 decembrie, iar rezultatul ar putea să fie unul crucial pentru campioana din sezonul trecut.