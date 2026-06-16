După ce a renunțat la Elvir Koljic și Daniel Paraschiv, Rapid și-a găsit un nou atacant. Cine este vârful care vine din Italia

Vară plină de schimbări și la Rapid. Giuleștenii se pregătesc pentru noul sezon, iar Daniel Pancu își face deja calculele în privința lotului pe care vrea să îl aibă la dispoziție. Echipa și-a găsit un nou atacant, care vine tocmai din Italia. Despre cine este vorba, de fapt.
Potrivit Digi Sport, Rapid este foarte aproape să aducă un nou atacant. Numele său este Alessandro Debenedetti și are 22 de ani. Vârful de 1,90m se află sub contract cu Genoa, cealaltă echipa patronată de Dan Șucu, până în sezonul 2029. În stagiunea trecută, el a evoluat sub formă de împrumut la Virtus Entella, în Serie B.
Dacă la ultimul club a înscris de 3 ori în 33 de apariții, între 2023 și 2025, când a fost subiectul unui alt împrumut de la Genoa la Mantova, și-a trecut în cont 5 goluri în 56 de meciuri jucate. Alessandro Debenedetti este un produs al celor de la Sampdoria și este cotat în prezent la suma de 700.000 de euro.
Pe lângă Mohammed Kamara și Vladan Bubanja, cele două noi transferuri efectuate de Rapid, giuleștenii au mai avut parte de o prezență nouă în lot. Mai exact, ivorianul Eric Ange Tape a fost prezent luni la reunirea echipei, care a avut loc la baza de la Ștefăneștii de Jos sub comanda noului antrenor Daniel Pancu, așa cum FANATIK anunțase în exclusivitate.
Rapid a spus adio mai multor jucători până acum. Giuleștenii au încetat colaborările cu Elvir Koljic, Diogo Mendes, Leo Bolgado și Daniel Paraschiv. Dacă primii erau jucători cu acte în regulă ale formației de sub Podul Grant, cei doi din urmă erau împrumutați, iar acum se întorc la cluburile de care aparțin.