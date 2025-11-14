După ce a revenit din Guatemala, Teodora Stoica a luat o decizie drastică: ”Aleg tăcerea”

ADVERTISEMENT

Teodora Stoica și iubitul ei au petrecut clipe memorabile în Guatemala. Cei doi au fost plecați în vacanță și au trăit fel de fel de experiențe. Și iată că la final, fiica lui Meme Stoica a luat și o decizie radicală.

Ce a decis Teodora Stoica după vacanța în Guatemala

Teodora Stoica are un nou obiectiv și anume să nu mai bârfească. Tânăra și-a dat seama cât de mult este afectată vibrația unei persoane în momentul în care intră în discuție despre altele.

ADVERTISEMENT

Totodată, fiica lui Meme Stoica spune că energia unei persoane e afectată de bârfă. Sunt oameni care se hrănesc cu conversații din umbră, care din păcate nu aduc niciun beneficiu mai devreme sau mai târziu.

„Unul dintre obiectivele mele principale e să nu mai bârfesc. Nu din perfecționism sau pentru că “dă bine”, ci pentru că am observat cât de repede îți scade vibrația când intri în discuții despre alții.

ADVERTISEMENT

Te deconectează, îți mută atenția în afară și îți fură energia fără să-ți dai seama. Nu poți avea o viață plină de lumină, dacă tot ce hrănești sunt conversații din umbră. Bârfa te rupe de tine și de Dumnezeu, îți scade vibrația și îți umple inima cu zgomot”, a scris Teodora Stoica pe Instagram.

ADVERTISEMENT

Fiica lui Meme Stoica și-a făcut o promisiune

Având în vedere concluziile la care a ajuns, tânăra preferă să aleagă tăcerea. Chiar dacă tentația e mare când vine vorba de bârfă, Teodora Stoica alege să vorbească despre idei și nu despre oameni.

Totodată, aceasta preferă să vorbească despre lucrurile frumoase care o inspiră și nicidecum despre cele care îi fac rău. Și chiar dacă acest ”drum” va fi dificil, aceasta speră să învețe și restul să vină de la sine.

ADVERTISEMENT

„Nu poți simți prezența Lui într-un loc plin de judecată. Așa că (încerc să) aleg tăcerea, chiar și când tentația e mare. Să vorbesc despre idei, nu despre oameni. Despre ce mă inspiră, nu despre ce mă irită. Despre prezent, nu despre cine ce a făcut. Nu-mi iese mereu, dar învăț, pas cu pas”, a mai completat ea.

Astfel, se pare că . Amintim faptul că în urmă cu câțiva ani, Teodora Stoica a traversat momente destul de dificile. Ea a fost diagnosticată cu cancer.

Drama prin care a trecut Teodora Stoica

. Întreaga experiență i-a schimbat complet viața, inclusiv obiceiurile, atât cele fizice, cât și cele alimentare. Și cel mai probabil nu va uita niciodată prin ce a trecut.

Au fost momente când s-a simțit singură și a fost înspăimântată. Iată însă că în final a reușit să învingă boala, iar acum se bucură din plin de viață, alături de cei dragi.

„Mi-a fost frică să vorbesc despre asta, pentru că nu îmi place să dau putere unei boli. (…) Eu nici n-am știut de metastazele la os, am aflat după mult timp. După operație trebuie să faci un tratament cu iod radioactiv. Trebuie să iei o pastilă și să stai patru zile în spital. Singur.

Dar eu aveam o mare frică de singurătate și după operație, când ești vai de capul tău, nu vrei să stai singur. Am făcut de două ori tratamentul cu iod, dar se vorbea atunci că trebuie să-l fac de 6-7 ori, dar am scăpat cu două terapii”, povestea aceasta la un moment dat.