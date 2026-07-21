După ce a văzut FCSB – Argeș și Petrolul – Dinamo, Mitică Dragomir a dat verdictul. Veste proastă pentru acești fani: ”Nu prinde playoff-ul”

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Sezonul 2026 – 2027 din întrecerea internă a început diferit pentru echipele cu pretenții. Unele s-au impus și au pornit în forță campionatul, în timp ce altele au clacat și arată semne negative în perspectiva luptei pentru top 6. După ce a văzut partidele FCSB – FC Argeș și Petrolul – Dinamo, Mitică Dragomir este convins că o echipă galonată va avea mari probleme în a mai prinde playoff-ul.

Echipa mare din Superliga care nu va prinde playoff-ul, în opinia lui Mitică Dragomir

Nu toate marile forțe ale Superligii au început cu dreptul noul sezon. Dacă Universitatea Craiova, FCSB, Rapid și U Cluj au acumulat 3 puncte din start, Dinamo și CFR Cluj a arătat vizibile semne de slăbiciune. În cea mai recentă emisiune ”Profețiile lui Mitică” de la FANATIK, fostul șef al LPF anticipează un sezon dezastruos pentru o echipă care nu a ratat prezența în playoff în ultimele sezoane.

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Dumitru Dragomir (80 de ani) le dă această veste fanilor lui Dinamo. În opinia sa, ”câinii” nu vor prinde top 6. Mitică a subliniat faptul că echipa va fi și mai slăbită . ”Dinamo nu prinde playoff-ul. Prima repriză cu Petrolul a jucat binișor. Am auzit că le mai pleacă și fundașul dreapta (n.r. Maxime Sivis), care e jucător bun și atunci se năruie tot”, a spus Dragomir.

Duminică, 19 iulie, pe arena ”Ilie Oană” din Ploiești, Petrolul a obținut toate cele trei puncte contra echipei lui Nuno Campos (51 de ani). Găzarii au prestat un joc disciplinat și au avut o organizare defensivă foarte bună. Unicul gol al întâlnirii a fost înscris de Martins, din penalty. Dinamo nu a jucat foarte slab.

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A avut momente în care a controlat jocul și și-a creat situații de gol. Lipsa eficienței din fața porții a costat-o pe echipa din Capitală. Același Mitică Dragomir a mai spus despre Dinamo: ”Mi s-a părut ca o echipă de locurile 6-7. Nu au jucat rău în câmp, dar tactic erau destrăbălați. Echipa e subțire rău de tot. Nu mi-a plăcut niciun jucător de la ei”.

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Ce spune Dragomir despre modul în care arată FCSB în debut de sezon

Dacă Dinamo i-a lăsat o impresie neplăcută, FCSB, o echipă care a ratat playoff-ul în sezonul trecut, l-a impresionat plăcut pe Dumitru Dragomir. Acesta a spus, la ”Profețiile lui Mitică”, că în echipa lui Marius Baciu s-au afirmat jucătorii care stăteau în umbră în ultimul timp. ”În schimb, mi-a plăcut FCSB-ul în proporție de 40%. Mi-au plăcut pentru că au ieșit la rampă niște jucători care stăteau în umbră și nu erau băgați. Acum au fost obligați să îi introducă și au fost cei mai buni”, a notat Mitică.

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. Doar în playout în sezonul trecut, gruparea lui Gigi Becali a înregistrat un succes destul de convingător, 2-0, cu FC Argeș. Fosta campioană a dominat mare parte din meci și a confirmat că în acest an nu mai vrea să rateze top 6.