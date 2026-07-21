Sport

După ce a văzut FCSB – Argeș și Petrolul – Dinamo, Mitică Dragomir a dat verdictul. Veste proastă pentru acești fani: ”Nu prinde playoff-ul”

Mitică Dragomir a urmărit cu atenție meciurile din prima etapă de Superliga jucate de granzii FCSB și Dinamo. ”Oracolul din Bălcești” le dă o veste neplăcută unor fani din Capitală în privința playoff-ului.
Adrian Baciu
21.07.2026 | 16:30
Dupa ce a vazut FCSB Arges si Petrolul Dinamo Mitica Dragomir a dat verdictul Veste proasta pentru acesti fani Nu prinde playofful
EXCLUSIV FANATIK
Dinamo nu va prinde playoff-ul înacest sezon de SuperLiga, în opinia lui Mitică Dragomir. Sursa foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Sezonul 2026 – 2027 din întrecerea internă a început diferit pentru echipele cu pretenții. Unele s-au impus și au pornit în forță campionatul, în timp ce altele au clacat și arată semne negative în perspectiva luptei pentru top 6. După ce a văzut partidele FCSB – FC Argeș și Petrolul – Dinamo, Mitică Dragomir este convins că o echipă galonată va avea mari probleme în a mai prinde playoff-ul.

Echipa mare din Superliga care nu va prinde playoff-ul, în opinia lui Mitică Dragomir

Nu toate marile forțe ale Superligii au început cu dreptul noul sezon. Dacă Universitatea Craiova, FCSB, Rapid și U Cluj au acumulat 3 puncte din start, Dinamo și CFR Cluj a arătat vizibile semne de slăbiciune. În cea mai recentă emisiune ”Profețiile lui Mitică” de la FANATIK, fostul șef al LPF anticipează un sezon dezastruos pentru o echipă care nu a ratat prezența în playoff în ultimele sezoane.

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir (80 de ani) le dă această veste fanilor lui Dinamo. În opinia sa, ”câinii” nu vor prinde top 6. Mitică a subliniat faptul că echipa va fi și mai slăbită după plecarea lui Sivis. ”Dinamo nu prinde playoff-ul. Prima repriză cu Petrolul a jucat binișor. Am auzit că le mai pleacă și fundașul dreapta (n.r. Maxime Sivis), care e jucător bun și atunci se năruie tot”, a spus Dragomir.

Duminică, 19 iulie, pe arena ”Ilie Oană” din Ploiești, Petrolul a obținut toate cele trei puncte contra echipei lui Nuno Campos (51 de ani). Găzarii au prestat un joc disciplinat și au avut o organizare defensivă foarte bună. Unicul gol al întâlnirii a fost înscris de Martins, din penalty. Dinamo nu a jucat foarte slab.

ADVERTISEMENT
Jurnalistul care a realizat interviul în care Trump a susținut că Meloni l-a...
Digi24.ro
Jurnalistul care a realizat interviul în care Trump a susținut că Meloni l-a „implorat” să facă o poză cu el a murit subit la 50 de ani

A avut momente în care a controlat jocul și și-a creat situații de gol. Lipsa eficienței din fața porții a costat-o pe echipa din Capitală. Același Mitică Dragomir a mai spus despre Dinamo: ”Mi s-a părut ca o echipă de locurile 6-7. Nu au jucat rău în câmp, dar tactic erau destrăbălați. Echipa e subțire rău de tot. Nu mi-a plăcut niciun jucător de la ei”.

ADVERTISEMENT
Jucătorii Argentinei au spus
Digisport.ro
Jucătorii Argentinei au spus "NU". Președintele țării, Javier Milei, a anunțat decizia

Ce spune Dragomir despre modul în care arată FCSB în debut de sezon

Dacă Dinamo i-a lăsat o impresie neplăcută, FCSB, o echipă care a ratat playoff-ul în sezonul trecut, l-a impresionat plăcut pe Dumitru Dragomir. Acesta a spus, la ”Profețiile lui Mitică”, că în echipa lui Marius Baciu s-au afirmat jucătorii care stăteau în umbră în ultimul timp. ”În schimb, mi-a plăcut FCSB-ul în proporție de 40%. Mi-au plăcut pentru că au ieșit la rampă niște jucători care stăteau în umbră și nu erau băgați. Acum au fost obligați să îi introducă și au fost cei mai buni”, a notat Mitică.

ADVERTISEMENT

FCSB a început sezonul pe stadionul Steaua din Capitală. Doar în playout în sezonul trecut, gruparea lui Gigi Becali a înregistrat un succes destul de convingător, 2-0, cu FC Argeș. Fosta campioană a dominat mare parte din meci și a confirmat că în acest an nu mai vrea să rateze top 6.

După ce a văzut FCSB - Argeș și Petrolul - Dinamo, Mitică Dragomir a dat verdictul. Veste proastă pentru acești fani: ”Nu prinde playoff-ul”

FCSB, acord cu un fundaș de top. A jucat contra lui Messi, Mbappe...
Fanatik
FCSB, acord cu un fundaș de top. A jucat contra lui Messi, Mbappe și Neymar
Ce au găsit șefii lui Sepsi în loja de pe stadionul Rapid. Laszlo...
Fanatik
Ce au găsit șefii lui Sepsi în loja de pe stadionul Rapid. Laszlo Dioszegi a vrut să știe toată lumea
Trădarea verii în fotbalul mondial? Real Madrid vrea să-l transfere de la Barcelona...
Fanatik
Trădarea verii în fotbalul mondial? Real Madrid vrea să-l transfere de la Barcelona pe eroul de la Cupa Mondială
Tags:
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
Susține că o echipă din SuperLiga 'nu termină campionatul'. Verdict crunt: 'Sunt morți...
iamsport.ro
Susține că o echipă din SuperLiga 'nu termină campionatul'. Verdict crunt: 'Sunt morți în cadă, leșinați, nu mai vine nimic pe conductă!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!