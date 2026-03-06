Sport

După ce Alexandru Țiriac a plecat din Dubai, sora sa a luat atitudine. Mesajul încărcat de nervi transmis de Ioana 

La scurtă vreme după ce Alexandru Țiriac a anunțat că a părăsit orașul Dubai, sora sa mai mică a făcut un anunț surpriză. Ioana a șocat cu felul în care a reacționat.
Alexa Serdan
06.03.2026 | 21:45
Dupa ce Alexandru Tiriac a plecat din Dubai sora sa a luat atitudine Mesajul incarcat de nervi transmis de Ioana
Declarația controversată făcută de Ioana Țiriac. Sursa foto: Instagram.com
ADVERTISEMENT

Alexandru Țiriac a plecat din zona de conflict, aspect pe care l-a împărtășit cu urmăritorii din mediul virtual. După ce a ajuns în România, sora sa mai mică, Ioana, a luat atitudine. Iată ce detaliu a dorit să aducă în centrul atenției.

Ioana Țiriac, reacție după ce fratele său a părăsit Dubaiul

Ioana Țiriac este o prezență discretă și o femeie extrem de frumoasă. Bruneta preferă să stea departe de lumina reflectoarelor, focusându-se pe starea de bine și pe petrecerea timpului liber în destinații exclusiviste de vacanță.

ADVERTISEMENT

În urmă cu aproximativ o lună s-a bucurat de un concediu de vis într-o locație iubită de multă lume. Pentru că nu este străină de politică a decis să facă lumină în conflictul din Dubai, de unde fratele său a plecat de curând.

Celebrul afacerist a spus cum vede lucrurile. Prin ochii lui Alexandru Țiriac se observă date concrete și respect pentru populație, însă fiica lui Ion Țiriac a decis să facă un anunț surpriză. Cu siguranță, i-a șocat pe mulți cu atitudinea sa.

Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din...
Digi24.ro
Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din Iran: „E doar o chestiune de timp”
ADVERTISEMENT

Tânăra în vârstă de 28 de ani i-a luat în vizor pe cei care critică orașul Dubai. Ioana Țiriac consideră că sunt aceleași persoane care au dorit să se stabilească în Emiratele Unite Arabe, doar că nu au reușit să facă acest pas.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Dezgustător". Gestul lui Leo Messi după ce Donald Trump a menționat războiul din Iran face înconjurul lumii

„E amuzant cum cei care acum sunt cei mai vocali critici ai Dubaiului sunt aceiași care aproape s-au mutat aici, doar că visul lor nu s-a îndeplinit. Comportament clasic de aproape rezident”, a notat vedeta, pe Instagram.

Imaginile postate de Ioana Țiriac
Imaginile postate de Ioana Țiriac. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik

Cu ce se ocupă Ioana Țiriac, în Dubai

Ioana Țiriac este unica fiică a lui Ion Țiriac. Tânăra care a venit pe lume în timpul relației cu jurnalista din Egipt, Sophie Ayad, duce o viață plină de lux și opulență. De-a lungul timpului a avut parte de o educație aleasă.

ADVERTISEMENT

A terminat liceul în București, iar ulterior a plecat în Statele Unite ale Americii. O perioadă a locuit în Miami, unde și-a continuat studiile. Apoi, bruneta a decis să facă o nouă schimbare și s-a stabilit în Dubai.

E specializată în economie, dar lucrează în domeniul imobiliar. Ioana Țiriac este încântată de felul în care decurge afacerea, cu toată că mai multe țări din Golf au fost ținta atacurilor iraniene în războiul din Orientul Mijlociu.

SuperLiga, live blog etapa 30. Csikszereda – Farul 1-0. Victorie extrem de importantă...
Fanatik
SuperLiga, live blog etapa 30. Csikszereda – Farul 1-0. Victorie extrem de importantă pentru ciucani! Cum arată clasamentul
Omul care a condus primul antrenament al lui Dinamo după retrogradarea în Liga...
Fanatik
Omul care a condus primul antrenament al lui Dinamo după retrogradarea în Liga 2 face dezvăluiri incredibile: ”Fugiseră toți! Era bucurie să avem două mingi”
Neymar, implicat într-un nou scandal! Starul brazilian a fost dat în judecată pentru...
Fanatik
Neymar, implicat într-un nou scandal! Starul brazilian a fost dat în judecată pentru neglijență
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Ilie Dumitrescu l-a dat de gol! Cu cine se sfătuia Anghel Iordănescu când...
iamsport.ro
Ilie Dumitrescu l-a dat de gol! Cu cine se sfătuia Anghel Iordănescu când făcea primul 11 al României
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!