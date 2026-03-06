După ce Alexandru Țiriac a plecat din Dubai, sora sa a luat atitudine. Mesajul încărcat de nervi transmis de Ioana 

ADVERTISEMENT

Alexandru Țiriac a plecat din zona de conflict, aspect pe care l-a împărtășit cu urmăritorii din mediul virtual. După ce a ajuns în România, sora sa mai mică, Ioana, a luat atitudine. Iată ce detaliu a dorit să aducă în centrul atenției.

Ioana Țiriac, reacție după ce fratele său a părăsit Dubaiul

Ioana Țiriac este o prezență discretă și o femeie extrem de frumoasă. Bruneta preferă să stea departe de lumina reflectoarelor, focusându-se pe starea de bine și pe petrecerea timpului liber în destinații exclusiviste de vacanță.

În urmă cu aproximativ o lună s-a bucurat de un . Pentru că nu este străină de politică a decis să facă lumină în conflictul din Dubai, de unde fratele său a plecat de curând.

Celebrul afacerist a spus cum vede lucrurile. Prin ochii lui Alexandru Țiriac se observă date concrete și respect pentru populație, însă fiica lui Ion Țiriac a decis să facă un anunț surpriză. Cu siguranță, i-a șocat pe mulți cu atitudinea sa.

Tânăra în vârstă de 28 de ani i-a luat în vizor pe cei care critică orașul Dubai. Ioana Țiriac consideră că sunt aceleași persoane care au dorit să se stabilească în Emiratele Unite Arabe, doar că nu au reușit să facă acest pas.

„E amuzant cum cei care acum sunt cei mai vocali critici ai Dubaiului sunt aceiași care aproape s-au mutat aici, doar că visul lor nu s-a îndeplinit. Comportament clasic de aproape rezident”, a notat vedeta, pe Instagram.

Cu ce se ocupă Ioana Țiriac, în Dubai

Ioana Țiriac este unica fiică a lui Ion Țiriac. Tânăra care a venit pe lume în timpul relației cu jurnalista din Egipt, Sophie Ayad, . De-a lungul timpului a avut parte de o educație aleasă.

A terminat liceul în București, iar ulterior a plecat în Statele Unite ale Americii. O perioadă a locuit în Miami, unde și-a continuat studiile. Apoi, bruneta a decis să facă o nouă schimbare și s-a stabilit în Dubai.

E specializată în economie, dar lucrează în domeniul imobiliar. Ioana Țiriac este încântată de felul în care decurge afacerea, cu toată că mai multe țări din Golf au fost ținta atacurilor iraniene în războiul din Orientul Mijlociu.