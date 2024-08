După ce am aflat că Marcel de la Insula iubirii se însoară, ispita a întors capul după… Lolrelai! Vedeta spune totul despre întâlnirea cu ”Maluma”!

Spunem ”se pare” pentru că Marcel de la Insula iubirii nu renunță la rolul de ispită nici în afara emisiunii! Ce-i drept, de data asta nu s-a pus problema să o cucerească pe bune pe Lolrelai, pe care a abordat-o, totuși, cu deja clasicul „Hola, mami, que guapa!”.

La felul în care a privit-o pe Ștefania Costache (numele din buletin al lui Lolrelai), am spune că Maluma de la Insulă ar face tot posibilul să îi intre în grații. Doar că… e un pic reținut de angajamentul pe care îl are cu logodnica sa, Armina, care îi este și manager.

cunoscută și pentru participarea în pelicula „Haita de acțiune”, în care trece pe lângă Marcel. Vedeta defilează extrem de sumar îmbrăcată, într-o lenjerie intimă albă care îi scoate în evidență formele de invidiat.

Bărbatul nu își ferește deloc privirea. Ba mai mult, întoarce capul după ea și o admiră. Probabil a fost atras de părul ei blond. Știm că la Insulă a avut o adevărată pasiune pentru Maria Covașă, una din cele mai frumoase blondine de la Insulă, partenera lui Dani Boy.

Scena cu cei doi nu a apărut întâmplător. Lolrelai face parte din proiectul „Mentorii”, un film românesc care vrea să dea lovitura pe marile ecrane. Se pare că și ”Maluma” a fost cooptat în această producție, după cum reiese din postările de pe Instagram.

Ștefania Costache a fost contactată de FANATIK pentru a afla cum a decurs scurta întâlnire cu Marcel de la Insula iubirii. A mărturisit și ce impresie i-a lăsat lover-ul. Lolrelai a fost extrem de sinceră, așa cum obișnuiește, de altfel, și ne-a zis că nu e în măsură să își dea cu părerea despre Marcel și abilitățile sale ca ispită.

Ștefania Costache, despre întâlnirea cu Marcel: „Este amabil”

Cu toate astea, actrița ne-a zis că a remarcat numai lucruri frumoase la Marcel. Îl descrie drept un bărbat galant, care e conștient de toată popularitatea pe care a căpătat-o după participarea la Insula iubirii. Ne zice, printre rânduri, că, în același timp, tinde să rămână cu picioarele pe pământ.

„Nu îl cunosc cât să fiu în măsură să îmi dau cu părerea. Însă, din interacțiunile mele personale cu el am remarcat că are bun simt. Este amabil. Este chiar recunoscător pentru ceea ce i se întâmplă. Consider că Marcel este exact asa cum il vede toată Romania de îl și îndrăgește atât de tare”, a spus Lorelai, pentru FANATIK, după ce a dat nas în nas cu cea mai faimoasă ispită masculină din acest an a show-ului de la Antena 1.

Cei doi joacă în „Mentorii”, un film produs de Untold

În urma clipului pe care blondina l-a publicat pe pagina ei de Instagram, au urmat tot felul de comentarii, unele mai răutăcioase, altele în semn de apreciere față de momentul „Hola, mami, que guapa!”. Lolrelai e, însă, obișnuită să nu fie pe placul tuturor. Vedeta își vede în continuare, nestingherită, de treabă.

Filmul în care vor apărea Marcel de la Insula iubirii și Lolrelai, printre alții, este produs de Untold Universe/Comedia. În comedie, rolul principal îl are . Pelicula va avea premiera în cinematografe la începutul lui 2025.