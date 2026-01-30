După ce Anei Maria Bărbosu i-a fost luată medalia olimpică, Nadia Comăneci, regina de aur a gimnasticii mondiale, a făcut anunțul

ADVERTISEMENT

Președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR) nu este singurul care și-a spus părerea după ce Anei Maria Bărbosu i-a fost luată medalia olimpică. Regina de aur a gimnasticii mondiale, Nadia Comăneci, a intervenit în scandalul momentului.

Nadia Comăneci, reacție după ce Ana Maria Bărbosu a rămas fără medalia olimpică

Ana Maria Bărbosu a aflat cu stupoare că Tribunalul Federal General a anulat decizia luată de Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS). În urma acestui demers, gimnasta a rămas fără medalia de bronz câștigată la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024.

Foarte mulți și Nadia Comăneci. Fosta gimnastă, supranumită Zeița de la Montreal, nu a putut sta pe margine în scandalul momentului. A reacționat instant.

Ajunsă la vârsta de 64 de ani, regina de aur a gimnasticii mondiale, a subliniat șocul emoțional prin care trec cele două sportive. Atât românca, cât și americanca Jordan Chiles implicate în această dispută sunt afectate.

„Înțeleg că este o etapă procedurală menită să asigure o analiză riguroasă a tuturor faptelor. Dincolo de aspectele tehnice, principala mea preocupare rămâne impactul profund asupra sportivelor”, a spus Nadia Comăneci, pentru .

Nadia Comăneci: ”Din respect pentru sănătatea lor mentală”

„Această prelungire a stării de incertitudine generează un șoc emoțional și o presiune psihologică uriașă asupra celor trei gimnaste implicate.

Este regretabil că, după un efort sportiv colosal, tinerele gimnaste sunt obligate să treacă prin acest carusel al emoțiilor, în loc să se bucure de performanța obținută.

Din respect pentru sănătatea lor mentală și pentru valorile sportului, este esențial ca acest proces să se soluționeze într-un mod care să restabilească echilibrul și liniștea lor sufletească”, a adăugat fosta mare gimnastă, mai arată sursa citată anterior.

Nadia Comăneci este o persoană care pune mare accent pe echilibrul dintre minte și corp. Așadar, nu este de mirare că își dorește să se găsească o rezolvare definitivă în cazul gimnastei Ana Maria Bărbosu, care poate rămâne, din nou, fără medalia olimpică.

În prezent, lumea este împărțită în două tabere. Unii consideră că românca nu merita medalia de bronz pentru că nu ar fi obținut punctele necesare. Pe de altă parte, sunt mulți internauți care o încurajează să meargă mai departe și să lupte.

Ana Maria Bărbosu, mesaj după Jocurile Olimpice din 2024

În mediul online Ana Maria Bărbosu nu a făcut nicio declarație, dar are parte de toată susținerea. Mulți sunt curioși să știe care acum studiază în Statele Unite ale Americii.

Sportiva în vârstă de numai 19 ani a adus în atenția fanilor mesajul pe care l-a scris după Jocurile Olimpice din 2024. Prin intermediul cuvintelor notate la momentul respectiv și-a amintit de „un vis devenit realitate”.

„Să concurezi cu cei mai uimitori coechipieri, iar clasarea pe locul 7 la Jocurile Olimpice este o realizare uriașă! Să fiu în două finale individuale a fost mai mult decât am visat. Mergând de pe 8 pe 3 în finala etajului a fost interesant!

Nimic din toate astea nu ar fi fost posibil fără oamenii care mă susțin necondiționat. Un mare mulțumesc tuturor!”, a notat la acea vreme, Ana Maria Bărbosu, pe contul de Instagram, în dreptul unor imagini din timpul competiției.