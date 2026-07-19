După ce Franța a terminat pe 4 la CM 2026, Didier Deschamps a spus a cui a fost vina pentru eșecul cu 4-6 în fața Angliei în finala mică

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CM 2026 a avut parte sâmbătă seară de finala mică între Franța și Anglia. Britanicii s-au impus cu 6-4, după un meci absolut nebun. Selecționerul Didier Deschamps a reacționat la final și a spus totul despre turneul făcut de echipa lui. Cine este vinovat pentru eșecurile care au dus Franța pe locul 4 la final de competiție.

Dider Deschamps își asumă vina pentru locul 4 obținut de Franța la CM 2026

Fanii fotbalului au avut parte de un meci deosebit, care s-a decis abia în prelungiri. Didier Deschamps a reacționat la finalul partidei istorice și și-a asumat întreaga vină pentru locul ocupat finalmente de Franța. „Este o înfrângere, dar eram conduși cu 4-0. Am avut o primă repriză dezastruoasă. Am reacționat bine, făcând ceea ce știm să facem.

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Am avut două ocazii să egalăm la 4-4, dar am presat puțin mai mult în atac. Asta știm să facem, dar nu am făcut-o. Este vina mea, pentru că probabil nu am făcut ceea ce era necesar în prima repriză. Rămâne totuși o senzație plăcută, chiar dacă înfrângerea doare. Ar fi fost mai bine să terminăm pe locul trei. Am pornit cu ambiții mari. Am reușit să facem destule lucruri pozitive!”, a spus inițial Didier Deschamps.

Didier Deschamps, încă marcat de eșecul din semifinale cu Spania

Însă adevăratul declin a pornit de la prestația extrem de modestă din Didier Deschamps a scos în evidență acest lucru, iar apoi a ținut să reamintească tuturor că Franța este una dintre echipele care practică un fotbal de calitate. El și-a cerut scuze fanilor care așteptau un nou trofeu. „Am ratat meciul împotriva Spaniei. Ei au reușit să joace bine împotriva noastră.

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Nu e totul rău. Avem o echipă care practică un fotbal de calitate. Am avut resursele necesare pentru a obține rezultate. La nivel personal, a fost o aventură extraordinară. Opt săptămâni, a fost minunat. Dezamăgirea este prezentă pe plan sportiv. Am avut ocazia să oferim emoții pentru zeci de milioane de francezi. Este Cupa Mondială, nu există nimic mai frumos. Nu există nimic mai frumos decât să porți tricoul echipei naționale a Franței”, a mai spus Deschamps, citat de

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