După ce i-a anunțat plecarea lui Chivu de la Inter, Cassano lovește din nou: ”A ruinat fotbalul italian”

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Considerat unul dintre cele mai mari talente ale fotbalului italian, Antonio Cassano (44 de ani) nu și-a atins niciodată potențialul maxim. Deși a jucat în cariera sa la echipe de top precum AS Roma, Real Madrid, AC Milan sau Inter, gura ”spurcată” și lenea, după cum singur a recunoscut, l-au împiedicat să scrie cu adevărat istorie. Ajuns analist, fostul atacant este la fel de acid cum era și ca jucător. Într-o evaluare făcută antrenorilor din Serie A, el l-a lăudat pe Cristi Chivu, însă a pus tunurile pe un tehnician cu ștate vechi în fotbalul italian.

Antonio Cassano l-a făcut praf pe rivalul lui Cristi Chivu

Antonio Cassano nu și-a ascuns niciodată antipatia față de Massimiliano Allegri (59 de ani), unul dintre cei mai bine cotați antrenori italieni. În ciuda unui palmares impresionant, cu șase titluri în Serie A, cinci Cupe și trei Supercupe ale Italiei, tehnicianul este pus la zid de fostul internațional.

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Acesta s-a arătat indignat de modul în care arată Napoli în acest sezon sub comanda lui Allegri, dar și de faptul că în stagiunea precedentă a ratat Top 4 și calificarea în Champions League cu AC Milan, fapt pentru care a și fost demis.

Potrivit lui Cassano, acesta a contribuit la răspândirea unei perspective asupra fotbalului pe care o consideră dăunătoare. ”Allegri a fost blestemul fotbalului italian în ultimii zece ani. A ruinat fotbalul italian”, a spus fostul atacant în podcastul său ”Viva El Futbol”.

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Fostul jucător a rememorat experiența negativă a lui Allegri la AC Milan în sezonul trecut. Discuția s-a mutat apoi la Napoli, o echipă despre care Cassano crede că a jucat un fotbal de calitate în ultimii ani, remarcându-se atât în ​​competițiile interne, cât și în cele europene. În opinia sa, actuala conducere pune în pericol drumul bun al echipei prin aducerea lui Allegri, iar jocul a ajuns să fie unul de-a dreptul ”obscen”.

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Unde îl vede pe antrenorul care l-a criticat vehement

Atacul lui Antonio Cassano a venit după ce Napoli a remizat pe teren propriu cu Lazio, scor 1-1, în etapa cu numărul 11 din Serie A, iar . ”Spune lucruri care n-au niciun sens și nu-și gestionează lotul. Este scandalos să vezi o diferență atât de mare de puncte între Lazio și Napoli (n.r. – 14 puncte), dacă ne gândim la bugetele salariale ale celor două echipe.

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Vremea lui Allegri a trecut, și asta de cel puțin 7-8 ani. Nu mai câștigă nimic. Dar stați liniștiți: după eșecul de la Napoli, altcineva îi va oferi o nouă șansă – și pun pariu că va fi Fabio Paratici. Credeți-mă, se va întâmpla cu siguranță. Nu s-au despărțit în cele mai bune relații, dar el îl va aduce la Fiorentina. Amândoi cad mereu în picioare”, și-a continuat tirada fostul internațional.

Allegri și Paratici au colaborat la Juventus în timpul primului mandat al antrenorului la Torino, perioadă în care au cucerit cinci titluri consecutive în Serie A. Paratici a plecat la Tottenham în 2021, cam în aceeași perioadă în care tehnicianul a revenit pe banca ”bianconerilor”.

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Ce a spus Cassano despre Chivu

În cadrul aceluiași podcast, Antonio Cassano s-a arătat încântat de modul cum Cristi Chivu a reușit să se impună la Inter și să controleze un vestiar plin de vedete. Mai mult, el crede că , la fel cum se va întâmpla și cu Cesc Fabregas sau Ruben Amorim.

Cassano și Chivu au fost coechipieri în două rânduri în Italia. Mai întâi au jucat împreună la AS Roma, pentru ca apoi să se reîntâlnească la Inter. Chiar dacă nu sunt cei mai buni prieteni, fostul atacant italian a rămas cu un respect enorm pentru român.