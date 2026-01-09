După ce în presă a apărut numele presupusei amante a soțului ei, Alice Campello rupe tăcerea: ”O cunosc de ani de zile”

ADVERTISEMENT

Alvaro Morata și Alice Campello sunt căsătoriți din 2017 și au împreună patru copii. Iată însă că în ultima vreme au apărut numeroase zvonuri referitoare la relația dintre cei doi.

Ce scrie presa străină despre Alvaro Morata

Alvaro Morata are 33 de ani, iar soția sa, Alice Campello are 30 de ani. Iată că anul trecut însă, relația dintre cei doi a ajuns să fie pusă sub semnul întrebării de către jurnaliștii străini.

De altfel zvonurile au fost alimentate de despărțirea celor doi. Cuplul a stat separat aproape cinci luni de zile, însă mai apoi a decis să mai dea o șansă relației, astfel că ambii parteneri s-au împăcat.

Nu a trecut mult timp de atunci și iată că la început de an, presa scrie din nou că Alvaro Morata o înșeală pe soția sa, Alice Campello. Mai mult de atât, jurnaliștii din Italia au dezvăluit chiar și numele presupusei amante.

Cine ar fi presupusa amantă a fotbalistului

Conform jurnaliștilor italieni, numele amantei ar fi chiar Elena Sirigu. Iată însă că Alice Campello nu a vrut să lase lucrurile așa și a ieșit la înaintare cu o reacție pe măsură. .

Mai exact, într-o postare pe contul personal de socializare, tânăra scrie că o cunoaște foarte bine pe Elena Sirigu. Aceasta ar fi o prietenă de familie de ani buni și între ea și Alvaro Morata nu ar exista nimic mai mult.

Alice Campello reacționează în fața zvonurilor apărute

Alice Campello mai precizează că Elena Sirigu este la rândul ei afectată de ceea ce s-a întâmplat. Aceasta a fost șocată în momentul în care și-a văzut numele în presă, cu atât mai mult alături de niște acuzații dure.

”Este o prietenă de familie pe care o cunosc de ani de zile și pot afirma cu certitudine absolută că nu este genul acesta de persoană și că nu a făcut niciodată nimic din ceea ce este acuzată.

Vorbesc public pentru că sunt profund convinsă. M-a sunat plângând din cauza a tot ce s-a spus despre ea și nu merită să fie etichetată drept distrugătoare de case. În ultimele luni am citit tot felul de lucruri, adesea teorii absurde.

Nu este o persoană care merită această expunere sau ca numele ei să fie asociat cu lucruri pe care nu le-a făcut. Relația noastră a fost întotdeauna clară. Este o persoană serioasă, cu valori și o familie respectabilă”, a scris Alice Campello, pe Instagram.

Amintim faptul că deși pe plan personal are o viață tumultoasă, , Alvaro Morata se poate lăuda cu un portofoliu generos. Acesta a mai evoluat de-a lungul carierei la Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atletico Madrid și Galatasaray.

Totodată, în acest sezon, ibericul nu a punctat pentru Como, în 15 apariții. Zvonurile mai spun de asemenea că sportivul ar putea ajunge la Getafe în perioada de mercato din iarnă.