După ce l-a anunțat pe Adrian Mutu la naționala U21, Adrian Ilie surprinde: „Mă veți vedea și pe mine!”

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Adrian Ilie a fost unul dintre invitații speciali la inaugurarea AD Privé, un eveniment exclusivist care a reunit mai multe nume importante din fotbalul românesc. Fostul mare internațional a vorbit despre situația echipei naționale, viitorul lui Gică Hagi pe banca României, șansele celor de la FCSB la titlu și posibila numire a lui Adrian Mutu la reprezentativa U21. „Cobra” a făcut și o dezvăluire surprinzătoare despre viitorul său în fotbal.

Adrian Ilie, prezent la inaugurarea AD Privé. Nume grele din fotbalul românesc, reunite la eveniment

AD Privé, un concept dedicat eleganței masculine și experiențelor vestimentare exclusiviste, și-a sărbătorit inaugurarea în cadrul unui eveniment privat. Printre invitați s-au numărat Adrian Mutu, Adrian Ilie, Giovanni și Victor Becali, Cristi Balaj, Ovidiu Ioanițoaia, Marius Niculae și Alex Dobre. Gazda serii a fost Vlad Enăchescu.

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Evenimentul a fost și un prilej de revedere pentru mai multe personalități din lumea fotbalului. Adrian Ilie a recunoscut că nu este obișnuit cu ținutele elegante și a dezvăluit, cu umor, că a purtat pentru prima dată în viață un papion. Fostul atacant a profitat de ocazie pentru a se reîntâlni cu vechi prieteni, printre care și Giovanni Becali.

Adrian Ilie, despre viitorul naționalei cu Gică Hagi și posibila numire a lui Adrian Mutu la U21

Adrian Ilie a abordat și câteva dintre cele mai importante subiecte ale fotbalului românesc. Fostul internațional consideră că și să înceapă construcția unei echipe competitive pentru următoarele turnee finale. În același timp, „Cobra” a vorbit despre problemele campionatului intern, l-a lăudat pe Dennis Man și și-a exprimat încrederea că FCSB poate reveni în lupta pentru titlu sub comanda lui Laurențiu Reghecampf.

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Un alt subiect a fost viitorul lui Adrian Mutu. Ilie a dezvăluit că, din informațiile sale, Fostul atacant este convins că Mutu poate face o treabă bună alături de tinerii fotbaliști. Totodată, Adrian Ilie a lăsat deschisă posibilitatea unei reveniri în fotbal, însă nu în orice condiții. Acesta ar fi dispus să se implice într-un proiect propriu, dacă ar găsi investitorii potriviți.

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„Sunt frumoase aceste evenimente. Ne mai întâlnim cu prietenii, mai ales că pe Giovanni nu l-am mai văzut de ceva vreme. Eu am fost mereu pe stilul mai sportiv, nu m-am îmbrăcat așa elegant. Este prima dată în viața mea când îmi pun papion. Mă simt un pic cam împăiat, dar asta este. În seara asta am fost convins să port papion. Moda s-a mai schimbat. Noi eram mai pe clasic atunci când eram mai tineri.

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Sperăm că Gică Hagi va reuși să schimbe mentalitatea fotbaliștilor români și naționala să arate altfel. Mai sunt două meciuri, după care vin preliminariile pentru Campionatul European. Rezultatele trebuie să fie diferite. Putem să jucăm și slab câteodată, dar rezultatele trebuie să fie bune. Jocul bun îți garantează că, pe termen lung, vei obține rezultate foarte bune, dar avem nevoie de rezultate, chiar dacă suferim în joc. Eu cred că Gică Hagi trebuie să găsească mai mulți tineri și să înceapă să construiască ceva pentru Campionatul European și următorul Campionat Mondial. Fotbaliștii ar trebui să fie mai curajoși pe teren.

În momentul actual, campionatul nostru suferă. În afară de Craiova, nu avem nicio echipă în Conference League. Sperăm ca la anul să avem mai multe echipe. Cu cât o să avem mai multe echipe, cu atât campionatul nostru și jucătorii o să crească. Mie, de la națională, îmi place foarte mult Dennis Man, chiar dacă trece printr-o perioadă mai puțin bună. Toți mai trecem prin astfel de perioade. FCSB și-a revenit, are trei victorii la rând. (n.r. – Între timp, FCSB a pierdut în Cupa României.) N-am văzut meciul (n.r. – râde)! Important este campionatul. Trebuie să intre în play-off și să atace primul loc. Eu cred că vor face o treabă bună cu Reghecampf, pentru că este un antrenor capabil să facă treaba asta. Eu cred că FCSB, dacă ajunge în play-off, are o șansă foarte mare să câștige titlul.

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Din câte știu, Adi Mutu va fi antrenorul echipei naționale U21. Îi doresc succes și știu că lucrează foarte bine cu tinerii. (n.r. – Pe tine nu te mai vedem?) Ba da! Aș vrea să joc, dar încă mai am de lucrat cu fizicul. Mai trebuie puțin să mă antrenez și poate la anul, cine știe! În momentul de față nu mă gândesc, dar dacă voi avea un proiect de fotbal, cu siguranță o să intru. De lucrat nu mai vreau să lucrez, doar dacă voi prelua eu o echipă de fotbal. Cine știe ce ne rezervă viitorul? Dacă găsesc investitorii potriviți, poate da, de ce nu?”, a declarat Adrian Ilie.