După ce l-a umilit în cușcă, colegul lui McGregor sare în apărarea adversarului. „Am vrut să îl distrug, recunosc”

ADVERTISEMENT

Gala de MMA Heroes 13 s-a încheiat cu scandal. Ion Pascu și Danu Spartanu s-au confruntat în cel mai așteptat meci al serii. Lupta a fost promovată intens pe rețelele de socializare, iar învinsul a fost făcut praf pe aceleași rețele.

Scandal în MMA. Ce s-a întâmplat după lupta dintre Ion Pascu, colegul de antrenament al lui Conor McGregor, și Danu Spartanu

l-a învins pe sportivul din Moldova, Danu Spartanu. Lupta a durat doar câteva minute. Ion Pascu l-a dominat clar și chiar l-a făcut de râs pe adversarul său. La un moment dat a început să îl lovească cu palmele.

ADVERTISEMENT

Danu Spartanu se lăudase cu luni bune înainte de meci că va câștiga fără nicio problemă. A mediatizat intens partida, care a fost urmărită atât în România, cât și în Republica Moldova. Până la urmă, a fost învins de Ion Pascu.

De altfel, chiar și înainte de meci, la conferința de presă, a existat un moment tensionat între cei doi. Luptătorii au fost aproape de o bătaie la pupitru, însă stewarzii au intervenit pentru a-i separa. Ion Pascu, , a demonstrat în ring că este mai bun decât Danu Spartanu.

ADVERTISEMENT

Ion Pascu, fair-play după ce l-a învins pe Danu Spartanu în gala MMA de la Buzău. Ce mesaj a transmis

Sportivul din Moldova a fost criticat dur pe rețelele de socializare pentru prestația sa. Bombardierul Pascu a dat dovadă de fair play și a scris un mesaj pe contul său de Facebook în care le cerea iubitorilor luptelor de contact să o lase mai moale cu criticile.

„Am vrut să îl distrug pe Danu, recunosc. S-a creat o presiune foarte mare pe mine înainte de meci, mai ales din cauza lui, că a declarat atâtea luni că mă bate, că îmi face, etc. Am intrat foarte montat și încărcat în meci, de aceea am și avut unele ieșiri la final, pe care le regret. DAR!!! Meciul meu cu Danu s-a terminat când am ieșit din cușcă. Nu am avut nimic personal cu el, singura rivalitate a fost sportivă.

ADVERTISEMENT

Nu îi doresc răul, nu vreau să aibă problemele pe care le are acum cu oamenii din Moldova. Am vorbit cu el aseară și i se dăduseră lacrimile în direct; are parte de un bullying foarte urât din partea moldovenilor, lumea merge la el la poartă să îl înjure că a făcut țara de râs… cum s-a făcut de râs că a pierdut cu Pascu? Ceilalți 25 de profesioniști pe care i-am învins s-au făcut de râs? EU m-am făcut de râs sau am făcut de râs România când am pierdut în carieră?

Voi chiar nu gândiți? Chiar atâta răutate la un meci? Vă dați seama, acum câteva zile mă gândeam că intru în cușcă și îl distrug, acum mă gândesc că mai mult rău i-am făcut. Omul ăsta nu a furat, nu a dat în cap, a avut curajul să intre în cușcă cu cel mai bun din România. Voi credeți că acceptam meci cu oricine? Băiatul ăsta a reușit să facă două țări să se uite la meci, de ce e prost? De ce s-a făcut de râs? Vă zic eu, sunteți răi și invidioși.

Și să vă mai zic ceva. Voi, sportivii și antrenorii din Moldova care ați sărit pe Danu, sunteți niște BULLY. Sportul te învață să fii bun, să îi respecți pe ceilalți, nu ce faceți voi: invidie, răutate și bullying. Vouă să vă fie rușine, nu lui!”, a fost o parte din mesajul postat de Ion Pascu.

Cum a ajuns Ion Pascu coleg de antrenament pentru Conor McGregor

Ion Pascu a ajuns în Irlanda după ce și-a dorit să treacă la un nivel superior în cariera de luptător. După mai multe meciuri în promoțiile europene, a fost remarcat pentru stilul agresiv și determinarea sa, iar în 2017 a decis să se mute la Dublin pentru a se antrena la una dintre cele mai respectate săli din lume – Straight Blast Gym Ireland. Acolo l-a cunoscut pe Conor McGregor.

Antrenamentele din Dublin au fost dure și intense. Ion Pascu a fost inclus în sesiunile de sparring ale lui McGregor, participând la sesiunile de pregătire pentru meciurile cu adversari de top din UFC.

„În primul sparring cu McGregor, m-a luat pe nepregătite. El ratase încălzirea, eu eram în cușcă de dimensiuni competiționale. Eram grupați, vreo 3 perechi care făceam tehnică și sparring. A venit McGregor, a intrat în cușcă și antrenorul l-a împerechat cu mine. Când, ce văd, au dispărut colegii din cușcă… El într-un colț, eu într-altul. M-am descurcat bine, nu am avut emoții. Multora li se pare ceva senzațional, dar eu mă simțeam din aceeași categorie, cu el, acolo”, spunea Ion Pascu conform