Sport

După ce l-au criticat pe Mirel Rădoi, jurnaliștii turci l-au luat în vizor și pe Denis Drăguș. Ce au scris despre atacantul român după Gaziantep – Beșiktaș 0-2: „Nu e în stare!”

Turcii au reacționat după ultimul meci al lui Gaziantep. Echipa lui Mirel Rădoi a cedat acasă cu 0-2 în fața lui Beșiktaș. Ce au notat despre atacantul Denis Drăguș.
Mihai Dragomir
03.05.2026 | 08:45
Dupa ce lau criticat pe Mirel Radoi jurnalistii turci lau luat in vizor si pe Denis Dragus Ce au scris despre atacantul roman dupa Gaziantep Besiktas 02 Nu e in stare
ULTIMA ORĂ
Jurnaliștii turci l-au criticat pe Denis Drăguș. Ce au remarcat la atacantul român. Sursa Foto: Facebook Gaziantep Futbol Kulübü.
ADVERTISEMENT

Gaziantep nu a avut restartul sperat odată cu venirea lui Mirel Rădoi pe bancă, pierzând primele meciuri sub conducerea românului. Jurnaliștii turci au reacționat imediat. Rămâi pe site-ul nostru pentru a vedea ce au notat despre atacantul Denis Drăguș (26 de ani). Vârful român nu a scăpat de ochiul critic al presei din „Semilună”.

Ce au scris jurnaliștii turci despre Denis Drăguș

Etapa 32 din Superliga Greciei a însemnat pentru Gaziantep un eșec, acasă, cu 0-2 în fața celor de la Beșiktaș. În acest meci au evoluat și românii Deian Sorescu și Alexandru Maxim, care au fost titulari. Denis Drăguș a intrat în repriza secundă și a fost cât pe ce să își treacă în cont o nouă reușită. Din păcate pentru vârful român, golul său din minutul 88 a fost anulat din cauza unui henț. Jurnaliștii turci au scris despre lipsa sa de goluri, el punctând ultima dată în februarie („dublă” cu Ankara Keciorengucu în Cupă, singurele reușite din acest sezon).

ADVERTISEMENT

„Denis Drăguș, care a fost împrumutat de la Trabzonspor la Eyupspor și apoi la Gaziantep FK, pare să nu aibă succes indiferent ce face. Deși jucătorul român a marcat un gol împotriva lui Beşiktaş aseară, acesta a fost anulat deoarece mingea l-a lovit în mână. Nu e în stare să-și depășească ghinionul din ultimele două sezoane. În acest sezon, el s-a confruntat cu accidentări pe o perioadă considerabilă, ceea ce l-a ținut departe de teren pentru o lungă perioadă”, au notat jurnaliști turci.

Mirel Rădoi, criticat la rândul său de presa turcă. Ce urmează pentru echipa românului

Presa turcă a comparat imediat situația lui Gaziantep din mandatul lui Burak Yilmaz cu cea din actualul mandat al lui Mirel Rădoi, care a bifat 2 eșecuri din tot atâtea meciuri la cârma echipei. Jurnaliștii au scris despre faptul că nu s-a putut observa vreo schimbare în jocul echipei de la instalarea românului pe banca tehnică.

ADVERTISEMENT
Un continent se va rupe în două mai devreme decât credeau oamenii de...
Digi24.ro
Un continent se va rupe în două mai devreme decât credeau oamenii de știință. Se va forma un nou ocean

Gaziantep ocupă locul 10 în acest moment în campionat, fără vreun obiectiv concret. Echipa lui Mirel Rădoi se află la distanță mare atât de zona retrogradării, cât și de o calificare în cupele europene. Doar două etape mai are Gaziantep de disputat: una în deplasare contra Goztepe și alta pe teren propriu cu Bașakșehir.

ADVERTISEMENT
VIDEO ”Nu s-a mai văzut!”. Gestul ucrainencei Marta Kostyuk a făcut înconjurul planetei,...
Digisport.ro
VIDEO ”Nu s-a mai văzut!”. Gestul ucrainencei Marta Kostyuk a făcut înconjurul planetei, iar rusoaica Andreeva a plâns în hohote
  • 2,5 milioane de euro este cota lui Denis Drăguș
  • 3 contribuții în 24 de meciuri are atacantul român în acest sezon la Gaziantep
Ce primire se așteaptă să aibă Daniel Pancu la Rapid – CFR Cluj:...
Fanatik
Ce primire se așteaptă să aibă Daniel Pancu la Rapid – CFR Cluj: ”Pe Giulești nu voi auzi refrenul și sunt mai liniștit”
Zeljko Kopic a spus totul despre banderola pe care o poartă la fiecare...
Fanatik
Zeljko Kopic a spus totul despre banderola pe care o poartă la fiecare meci. Ce semnificație are
75 de ani într-o poză! Cum i-a numit Universitatea Cluj pe cei doi...
Fanatik
75 de ani într-o poză! Cum i-a numit Universitatea Cluj pe cei doi veterani care au un sezon formidabil
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Apropiatul lui Mircea Lucescu îl arată cu degetul pe Valentin Ceaușescu: 'L-a dat...
iamsport.ro
Apropiatul lui Mircea Lucescu îl arată cu degetul pe Valentin Ceaușescu: 'L-a dat afară'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!