După ce l-au criticat pe Mirel Rădoi, jurnaliștii turci l-au luat în vizor și pe Denis Drăguș. Ce au scris despre atacantul român după Gaziantep – Beșiktaș 0-2: „Nu e în stare!”

Gaziantep nu a avut restartul sperat odată cu venirea lui Mirel Rădoi pe bancă, pierzând primele meciuri sub conducerea românului. Jurnaliștii turci au reacționat imediat. Rămâi pe site-ul nostru pentru a vedea ce au notat despre atacantul Denis Drăguș (26 de ani). Vârful român nu a scăpat de ochiul critic al presei din „Semilună”.

Ce au scris jurnaliștii turci despre Denis Drăguș

În acest meci au evoluat și românii Deian Sorescu și Alexandru Maxim, care au fost titulari. Denis Drăguș a intrat în repriza secundă și a fost cât pe ce să își treacă în cont o nouă reușită. Din păcate pentru vârful român, . Jurnaliștii turci au scris despre lipsa sa de goluri, el punctând ultima dată în februarie („dublă” cu Ankara Keciorengucu în Cupă, singurele reușite din acest sezon).

„Denis Drăguș, care a fost împrumutat de la Trabzonspor la Eyupspor și apoi la Gaziantep FK, pare să nu aibă succes indiferent ce face. Deși jucătorul român a marcat un gol împotriva lui Beşiktaş aseară, acesta a fost anulat deoarece mingea l-a lovit în mână. Nu e în stare să-și depășească ghinionul din ultimele două sezoane. În acest sezon, el s-a confruntat cu accidentări pe o perioadă considerabilă, ceea ce l-a ținut departe de teren pentru o lungă perioadă”, au notat jurnaliști

Mirel Rădoi, criticat la rândul său de presa turcă. Ce urmează pentru echipa românului

Presa turcă a comparat imediat situația lui Gaziantep din mandatul lui Burak Yilmaz cu cea din actualul mandat al lui Mirel Rădoi, care a bifat 2 eșecuri din tot atâtea meciuri la cârma echipei.

Gaziantep ocupă locul 10 în acest moment în campionat, fără vreun obiectiv concret. Echipa lui Mirel Rădoi se află la distanță mare atât de zona retrogradării, cât și de o calificare în cupele europene. Doar două etape mai are Gaziantep de disputat: una în deplasare contra Goztepe și alta pe teren propriu cu Bașakșehir.

