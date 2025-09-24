Sport

După ce l-au ratat pe David Popovici, americanii au dat lovitura și au furat următoarea stea a natației Românești: „Va fi în top!”

Refuzul lui David Popovici de a merge în America nu i-a descurajat pe aceștia, care au "furat" României una dintre cele mai talentate sportive
Mihai Alecu
24.09.2025 | 10:37
Dupa ce lau ratat pe David Popovici americanii au dat lovitura si au furat urmatoarea stea a natatiei Romanesti Va fi in top
ULTIMA ORĂ
Noua stea a natației Românești pleacă în SUA. Ce decizie au luat americanii după ce l-au ratat pe David Popovici. Foto: colaj Fanatik.

Este binecunoscut apetitul celor din Statele Unite când vine vorba de sportivi de mare talent, iar nici David Popovici nu a scăpat de dorința acestora de a-l convinge să meargă peste ocean.

ADVERTISEMENT

Americanii dau lovitura: refuzați de David Popovici, au convins-o pe Brigitta Vass să accepte bursa

Acum, însă, după ce sportivul legitimat la Dinamo a preferat să rămână în țară, americanii nu s-au lăsat și au reușit să o convingă pe Brigitta Vass (18 ani), înotătoare care aparține de clubul CSM Constanța. Aceasta a acceptat o bursă de la Universitatea Southern California (USC) și din toamna anului 2026 va face parte din programul acestora. Va locui și se va antrena exclusiv în Statele Unite, iar această mutare este văzută ca fiind una de impact de către jurnaliști.

„Pe baza timpilor convertiți ai lui Vass, se preconizează că ea se va califica pentru finala campionatului la 100 m bras și 200 m bras, precum și finala «B» la 400 m mixt. Aducerea Brigittei Vass la USC, echipa Trojans va fi în top cu celor patru pretendente la titlu în Big Ten, pe baza punctajului pe care Vass l-ar fi putut obține în sezonul trecut. Acest total ar fi propulsat Trojans peste Wisconsin, pe locul 4, cu topul din sezonul trecut”, scriu cei de la SwimSwan.

ADVERTISEMENT

Cine e Brigitta Vass, sportiva din România care urmează să meargă în Statele Unite

În 2024, Brigitta Vass a reprezentat România la Campionatul Mondial de natație de la Budapesta, competiție de cel mai înalt nivel, unde s-a confruntat cu cele mai valoroase înotătoare din lume. Sportiva s-a clasat pe locul 28 în proba de 200 m bras, cu timpul de 2:25,05, și pe locul 41 în proba de 100 m bras, cu timpul de 1:07,62. Chiar dacă nu a prins finalele, rezultatele sale la o asemenea competiție au confirmat progresul constant pe care l-a înregistrat în carieră.

Pe plan intern, Brigitta Vass a arătat cea mai bună formă la Campionatul Național din 2024. Ea a câștigat patru titluri individuale și a stabilit două recorduri naționale importante, la 100 m bras și 200 m bras. Aceste performanțe i-au consolidat statutul de cea mai valoroasă brașistă a României. Rezultatele din 2024 marchează un pas important în ascensiunea sa sportivă și oferă speranțe pentru viitoarele competiții internaționale. Obiectivul Brigittei Vass rămâne apropierea de finale și, pe termen mediu, calificarea la Jocurile Olimpice.

ADVERTISEMENT
VIDEO Noi detalii în cazul crimei din Mureș. Tatăl fetei ucise de Emil...
Digi24.ro
VIDEO Noi detalii în cazul crimei din Mureș. Tatăl fetei ucise de Emil Gânj a sunat la 112: polițiștii o obligau să spună că nu a fost
Moment cu implicații geopolitice în timpul galei Balonului de Aur! Steagul Palestinei a...
Fanatik
Moment cu implicații geopolitice în timpul galei Balonului de Aur! Steagul Palestinei a apărut pe scena de la Paris
Dat ca și plecat de la Tottenham, Florin Manea a lămurit în direct...
Fanatik
Dat ca și plecat de la Tottenham, Florin Manea a lămurit în direct viitorul lui Radu Drăgușin: „Asta ne-au comunicat”
Robert Niță și Dănuț Lupu, contre dure în direct după scandalul dintre Alex...
Fanatik
Robert Niță și Dănuț Lupu, contre dure în direct după scandalul dintre Alex Dobre și suporterii Rapidului: ”Știi cât m-au înjurat pe mine?” / ”Tu le arătai fundulețul”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
A aflat ce și-a expus Anamaria Prodan în casă și a rămas complet...
iamsport.ro
A aflat ce și-a expus Anamaria Prodan în casă și a rămas complet ȘOCAT: 'Dacă vin colegii lui Bebeto și întreabă, ce le zice?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!