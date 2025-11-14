Sport

După ce Leo Messi a vizitat Camp Nou, Joan Laporta, președintele Barcelonei, a făcut marele anunț: „Lucrăm la asta”

Leo Messi a ajuns pe Camp Nou recent și iată că vizita sa nu a fost trecută cu vederea. Acum, Joan Laporta, președintele Barcelonei, a făcut marele anunț.
Valentina Vladoi
14.11.2025 | 08:30
Dupa ce Leo Messi a vizitat Camp Nou Joan Laporta presedintele Barcelonei a facut marele anunt Lucram la asta
ULTIMA ORĂ
Anunțul făcut de Joan Laporta, președintele Barcelonei. Sursă foto: Instagram, Hepta / colaj Fanatik
Joan Laporta a anunțat că Barcelona îi va aduce un omagiu lui Leo Messi. Mai exact, marelui fotbalist i se va ridica o statuie. Iar conform declarațiilor făcute de președintele Barcelonei, statuia va fi amplasată alături de cele ale lui Johan Cruyff și Kubala și va fi a treia în vecinătatea Camp Nou.

Leo Messi ar putea avea propria statuie

Anunțul a fost făcut după ce Leo Messi a vizitat Camp Nou, într-o sală plină de personalități din lumea fotbalului. Iar Joan Laporta consideră că Messi își merită într-adevăr locul aici.

„Ne-ar plăcea foarte mult. Cred că toți fanii Barcelonei ar fi încântați să aibă o statuie a lui Leo Messi acolo unde stau marile figuri din istoria Barcelonei”, a explicat Laporta la eveniment.

Totodată, acesta a mai adăugat și faptul că ușile îi vor fi mereu deschise celebrului fotbalist. Totodată, Barcelona îl respectă și îl admiră pe Leo Messi, având în vedere performanțele sale.

„Sunt sigur că va fi din nou legat de club. Nu știu ce va face când se va termina cariera lui la Inter Miami, dar știe că ușile sunt deschise. Avem un respect și o admirație absolute pentru Leo. Merită cel mai frumos omagiu din lume”, a comentat președintele, conform mundodeportivo.com.

Anunțul făcut de Joan Laporta, președintele Barcelonei

Care sunt însă pașii? În cadrul aceleiași declarații, Joan Laporta a subliniat faptul că familia fotbalistului trebuie să fie de acord. Dacă lucrurile vor merge mai departe, atunci va fi ales și designul statuii.

„În ședințele consiliului de administrație, împreună cu colegii mei, ne gândim întotdeauna că ar trebui făcut ceva mai mult pentru Messi. Ar trebui să aibă o statuie pe Camp Nou, precum Cruyff și Kubala.

Ar fi corect ca și Leo să aibă una, pentru că sunt acei jucători emblematici care ne-au influențat pe toți. Lucrăm la asta. Evident, familia lui trebuie să fie de acord. Când va veni momentul și vom avea designul pentru această statuie, o vom propune. Nouă, ca fani ai Barcelonei, ne-ar plăcea foarte mult”, a completat acesta.

La evenimentul în care au fost anunțate aceste planuri au participat o mulțime de nume celebre. Printre acestea s-au numărat inclusiv Jordi Roura și Aureli Altimira, foști șefi ai fotbalului de la Barça, fostul vicepreședinte financiar Eduard Romeu și Iván de la Peña, un fost jucător celebru. Au fost prezenți în același timp și Guillermo Amor și Jofre Mateu.

Leo Messi a vizitat Camp Nou

Amintim faptul că în urmă cu doar câteva zile, celebrul fotbalist a profitat de faptul că naționala Argentinei se va antrena în Spania înainte de meciul amical cu Angola și a efectuat o vizită la stadionul Barcelonei, Camp Nou.

Leo Messi s-a fotografiat acolo și de asemenea, a transmis și un mesaj urmăritorilor săi. Pe stadionul Camp Nou, care e în curs de renovare, Messi se simte ca acasă și recunoaște că a avut o mulțime de momente fericite.

„Aseară am revenit într-un loc de care îmi e dor din toată inima. Un loc unde am fost extrem de fericit, unde m-ați făcut să mă simt de o mie de ori ca omul cel mai fericit din lume. Sper că într-o zi voi putea reveni, și nu doar pentru a spune ‘adio’ ca jucător, ceva ce nu am putut să fac niciodată…”, scria Lionel Messi.

