După ce nu a prins lotul, Alex Chipciu a spus ce va face echipa națională la EURO 2024: „Vreau mai mult ca român”

Echipa națională de fotbal a României a ajuns deja în Germania, iar jucătorii fac ultimele pregătiri pentru meciul de debut împotriva Ucrainei. „Tricolorii” speră să înceapă turneul final cu dreptul, însă pentru asta e nevoie să facă un joc mult mai bun decât cel practicat în partidele de pregătire.

Alex Chipciu, optimist înainte de EURO

În cele două meciuri amicale premergătoare Campionatului European, naționala României a dezamăgit. , iar suporterii sunt îngrijorați cu privire la nivelul de pregătire tehnico-tactic al fotbaliștilor.

Un fost component al naționalei României, Alex Chipciu, este mult mai optimist. Mijlocașul celor de la Universitatea Cluj crede că „tricolorii” pot face o performanță mare în Germania și sunt capabili să obțină un număr de puncte suficient pentru a avansa în fazele eliminatorii.

„Cred că patru puncte sunt realizabile. Vreau mai mult ca român, dar patru puncte din meciurile cu Ucraina și Slovacia pot fi atinse. Și cu Belgia pot fi atinse, dar nu o luăm neapărat ca pe o siguranță. Vedem ce va fi, ce putem câștiga din meciul ăsta cu Belgia”, a precizat Alex Chipciu pentru .

Chipciu a jucat 47 de meciuri pentru România și a înscris 6 goluri. El a făcut parte din lotul care a mers la EURO 2016 și a fost titular în remiza cu Elveția, 1-1. Fotbalistul a făcut atunci pereche cu , pe care îl consideră un jucător excepțional.

„Nicușor a fost și în 2016. Eu am o relație de prietenie foarte strânsă cu el. Am jucat la trei echipe de club și la echipa națională împreună, am fost colegi de cameră peste tot. Și familiile sunt apropiate, suntem foarte, foarte apropiați.

E un jucător fabulos pentru mine și de multe ori am spus că are un caracter și mai mare decât e ca jucător. E un băiat extraordinar. A mobilizat echipa, în jurul lui a creat o echipă bună, iar jucătorii sunt apropiați ca vârstă de el. E o echipă tânără, cu entuziasm, care poate face lucruri frumoase”, a mai spus Chipciu.

Chicpiu: “Poate să fie o surpriză a Campionatului European”

În final, Chipciu a oferit o analiză punctuală a tuturor adversarilor pe care România îi va întâlni în Germania. Acesta a recunoscut că, individual, Ucraina și Belgia au jucători mai valoroși decât cei pe care se bazează Edi Iordănescu, însă calificarea în fazele superioare este posibilă.

„Belgia e balaurul grupei, chiar dacă e o echipă în schimbare, nu mai e generația care a terminat pe locul 3 la Mondial cu Kompany, cu Hazard. Au și mulți tineri acum, nu mai e nici Martinez, care juca cu un sistem cu 5. Au jucători de mare valoare – Trossard, Doku. Cu mulți am fost și coleg la Anderlecht, mulți erau în academii, veneau la echipa mare, dar apoi erau împrumutați la echipe din prima ligă din Belgia.

M-am uitat la meciurile Ucrainei de la baraj. N-au fost convingătoare ca joc, dar au jucători foarte buni. Ucraina poate să fie o surpriză a Campionatului European. Au jucători la Girona, golgheteri, au jucători la Chelsea, Mudryk, au Zinchenko, nu mai zic de Șahtior și Dinamo Kiev, echipe bune din Europa. Cred că vom avea un meci dificil.

Aș spune că Albania din 2016 era mult mai slabă decât e Slovacia acum. Slovacia, în meciuri amicale, a arătat foarte bine. Clar, va fi greu și acest meci. Noi n-am gestionat bine meciul cu Albania, probabil ne-am speriat de miza meciului, de duritatea cu care jucau ei și am avut de pierdut”.