După ce s-a aflat că are o relație cu Lewis Hamilton, Kim Kardashian a fost surprinsă cu alt bărbat. E un fotbalist celebru

S-a vehiculat că formează un cuplu cu pilotul de la Ferrari, însă acum Kim Kardashian a apărut alături de un alt sportiv de renume. Despre cine este vorba, de fapt.
Alexa Serdan
05.02.2026 | 23:15
Dupa ce sa aflat ca are o relatie cu Lewis Hamilton Kim Kardashian a fost surprinsa cu alt barbat E un fotbalist celebru
Kim Kardashian a fost căsătorită de 3 ori. Sursa foto: Instagram.com
Toată presa mondenă vuiește după ce s-a aflat că frumoasa afaceristă Kim Kardashian are o relație cu Lewis Hamilton. În urma acestor speculații nu a venit nicio confirmare, iar acum vedeta a fost surprinsă cu alt bărbat.

Kim Kardashian, în compania unui fotbalist celebru

Kim Kardashian și Lewis Hemilton au o idilă secretă, care se desfășoară în Marea Britanie. Paparazzi sunt cu ochii pe cel mai nou cuplu din lumea sportivă, dovadă că nu o scapă deloc din vedere pe celebra femeie de afaceri de 45 de ani.

La câteva zile după ce a fost fotografiată împreună cu pilotul de la Ferrari a apărut alături de un alt sportiv de renume. E un fotbalist mai mic cu 20 de ani decât ea. Acesta evoluează în momentul de față pentru Real Madrid.

Bruneta este o persoană care merge la meciurile acestei echipe și nu este de mirare că s-a pozat cu unul dintre jucători. Mai exact, este vorba de starul brazilian Vinicius (25 de ani), care are o relație amoroasă cu o blondină superbă.

Imaginea cu cei doi a fost încărcată pe social media chiar de sportiv. Fanii au remarcat faptul că fotbalistul păstrează distanța față de Kim Kardashian, din respect pentru partenera sa de viață, Virginia Fonseca. Ei au împreună trei copii.

Ce reguli trebuie să respecte o iubită de sportiv

Iubita lui Vinicius a oferit un interviu în care a dezvăluit care sunt lucrurile la care este atentă. Are un program foarte strict de când are o relație cu sportivul celor de la Real Madrid. E riguroasă pentru că nu vrea să greșească.

„Trebuie să ai un program pentru toate, trebuie să respecți totul întocmai. În momentul în care mi-au spus asta, am început să tremur. Am spus, Doamne, am folosit ceva ce nu trebuia să folosesc?

Jur, am început să tremur. Mi-a spus: «Virginia, trebuie să-mi spui înainte despre tot ce urmează să folosești».

De exemplu, dacă mă duc la ginecolog și trebuie să folosesc un unguent, trebuie să-i spun fizioterapeutului său, pentru că poate fi testat pentru doping”, a explicat vedeta, pentru Marca.

Cel mai probabil în aceeași situație se va afla și Kim Kardashian, în momentul când va discuta deschis despre legătura cu Lewis Hamilton. După ce a trecut printr-un divorț cumplit, bruneta pare că a luat decizia să iubească din nou.

