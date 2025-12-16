După ce s-a aflat că Gabi Tamaș e noul concurent Survivor România 2026, a venit anunțul momentului: ”Mult succes”

ADVERTISEMENT

A prins gustul aventurii după ce a câștigat Asia Express, împreună cu Dan Alexa. Imediat ce s-a aflat că Gabi Tamaș este concurent la Survivor România 2026, a venit anunțul momentului. Decizia luată de fostul fotbalist.

Anunțul de ultimă oră despre Gabi Tamaș

Gabi Tamaș are o carieră impresionantă în fotbal și se concentrează de ceva vreme și pe afaceri. și de care este tare mândru. Pe final de an face o nouă schimbare.

ADVERTISEMENT

Cunoscutul sportiv, câștigător al trofeului cel mare de la Asia Express, a făcut un anunț unic. A decis să facă un lucru pe care-l avea în minte de multă vreme, însă nu reușea să facă demersul din cauza conducerii clubului.

La scurtă vreme după ce internauții au descoperit că se numără printre participanții competiției Survivor România 2026 a venit și vestea. Fostul fotbalist, în vârstă de 42 de ani, a reziliat contractul cu CS Concordia Chiajna.

ADVERTISEMENT

Anunțul legat de această transformare din viața fostului internațional a fost distribuit în social media. Clubul este cel care a transmis că de acum înainte Gabi Tamaș nu mai ocupă funcția de director sportiv al clubului ilfovean.

ADVERTISEMENT

Gabi Tamaș, schimbare înainte de Survivor România 2026

„Clubul Sportiv Concordia Chiajna anunță încetarea colaborării pe cale amiabilă cu directorul sportiv Gabriel Tamaș.

Clubul dorește să-i mulțumească pe această cale pentru profesionalismul, dedicarea și implicarea constantă de care a dat dovadă în perioada petrecută alături de noi. Contribuția sa a fost apreciată și va rămâne un reper important în istoria clubului.

ADVERTISEMENT

Îi urăm lui Gabriel Tamaș mult succes în proiectele viitoare și sperăm ca experiența și pasiunea pentru fotbal să-i aducă rezultate remarcabile în continuare”, au scris reprezentanții clubului, despre rezilierea contractului cu Gabi Tamaș, pe pagina de Instagram.

Până acum, nu a făcut niciodată declarație pe marginea subiectului. Cu toate acestea, a publicat un clip care face trimitere la Survivor România 2026, show care va avea premiera pe data de 9 ianuarie.

Sportivul abia așteaptă să-și testeze, din nou, limitele, de această dată în Republica Dominicană. Condițiile sunt mai grele decât în emisiunea moderată de Irina Fodor, însă fostul jucător este gata pentru această provocare.

„Campion la fotbal, puternic indiferent de competiție! Gabi Tamaș este pregătit de o nouă provocare – Survivor! Din 9 ianuarie, în fiecare vineri, sâmbătă și duminică!”, este anunțul făcut de Antena 1, pe social media.

Vezi această postare pe Instagram

Cine sunt concurenții de la Survivor România 2026

Gabi Tamaș nu este singura vedetă care a acceptat să ia parte la experiența Survivor România 2026. Printre cei 12 care vor forma echipa Faimoșilor din Republica Dominicană se află Patricia Vizitiu, o cunoscută jucătoare de handbal.

De asemenea, Antena 1 a convins mai mulți creatori de conținut. Yasmin Awad, Naba Salem și Ceanu vor fi urmăriți cu sufletul la gură de telespectatori. Aris Eram, fiul celebrei prezentatoare Andreea Esca, este pe listă la rândul său.

Cristian Boureanu, Călin Donca, artistul Iustin Hands și actrița Roxana Condurache sunt gata de spectacol. Printre cei care vor depăși obstacolele din junglă se mai află fosta asistentă TV, Marina Dina, precum și Larisa Uță, fosta soție a lui Alin Oprea.