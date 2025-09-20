După ce s-a mutat definitiv din Serbia într-o țară pe care românii o adoră, Novak Djokovic a făcut un anunț neașteptat: ”Abia aștept”

Jucătorul profesionist de tenis Novak Djokovic într-o țară pe care românii o adoră. După ce a luat această decizie împreună cu familia sa a făcut un anunț neașteptat. Ce planuri are.

ADVERTISEMENT

Ce anunț a făcut Novak Djokovic după ce a plecat din Serbia

Novak Djokovic, cel mai titrat jucător din istoria tenisului, cu 24 de titluri de Grand Slam, a părăsit Serbia pentru o națiune adorată de români. Nu a stat deloc pe gânduri și a plecat din țara natală pentru a se stabili în altă parte.

A ales Grecia, o destinație turistică pe placul cetățenilor români. Locul este unul impresionant, care abundă de plaje cu nisip fin, tavere cu preparate culinare delicioase și obiective turistice foarte importante.

ADVERTISEMENT

Sportivul în vârstă de 38 de ani a făcut acest pas pentru că a fost criticat în repetate rânduri. A fost numit inclusiv trădător în Serbia pentru că a susținut protestele studenților împotriva guvernului. Din păcate, a fost declarat persona non-grata.

În prezent, Novak Djokovic locuiește alături de soția Jelena și cei doi copii, Stefan și Tara, în Grecia. Reședința marelui campion sârb se află într-un cartier exclusivist din sudul Atenei, care poartă denumirea de Glyfada.

ADVERTISEMENT

Novak Djokovic, planuri pentru Cupa Davis 2026

Mutarea din Serbia în Grecia nu l-a împiedicat să spună ce planuri are în perioada următoare. Novak Djokovic a transmis că vrea să revină în țara natală în campania de Cupa Davis din 2026, deși s-a retras recent și nu a jucat în meciul cu Turcia.

ADVERTISEMENT

„Abia aștept, voi mai avea ocazia să joc acasă. Dacă nu punem la socoteală duelul cu Grecia, de anul trecut, n-am mai jucat în Cupa Davis în fața propriilor fani de 7 ani. Îmi lipsește asta un pic.

Mi-aș dori să mai am cel puțin o șansă de a purta tricoul Serbiei în fața suporterilor noștri”, a declarat în urmă cu puțin timp celebrul jucător de tenis în fața jurnaliștilor sârbilor, informează .

ADVERTISEMENT

În aceeași notă, Novak Djokovic a jucat mai bine de două decenii pentru Serbia. Sportivul are un bilanț de 41-8 la simplu, însă în momentul de față se concentrează pe protejarea corpului și prelungirea carierei sale.

Cum a fost primit Novak Djokovic în Grecia

Novak Djokovic a avut parte de o primire călduroasă în Grecia, țara care ”l-a adoptat” după plecarea din Serbia. a fost aclamat în picioare atunci când a asistat la meciul de Cupa Davis dintre Grecia și Brazilia.

A fost prezent alături de fiul său, Stefan, care a putut observa că tatăl său este văzut ca un erou. Pentru a se bucura de o ședere liniștită în țara adorată de milioane de români, campionul trebuie să solicite o „viză de aur”.

Aceasta reprezintă, de fapt, un permis de ședere permanentă în Grecia. Se adresează tuturor cetățenilor din afara Uniunii Europene. Pentru aceast permis sportivul de 38 de ani va fi nevoit să achite o sumă importantă de bani.

De asemenea, pentru a avea parte de o educație bună Novak Djokovic a luat decizia să-i înscrie pe cei doi copii la o școală din zona unde locuiesc. Cei mici vor studia la o unitate de învățământ privată din sudul Atenei.

De ce a părăsit Novak Djokovic definitiv Serbia

Celebrul jucător profesionist de tenis a decis că este timpul să părăsească definitiv Serbia din cauza unui eveniment care s-a produs în noiembrie 2024. La momentul respectiv studenții au ieșit în stradă și au cerut din nou alegeri anticipate.

Tinerii au protestat pe străzi împotriva corupției și în favoarea statului de drept. Evenimentul va rămâne în istorie din cauza unui incident care a dus la moartea a 16 persoane. Mai exact, totul a plecat de la copertina unei gări din Novi Sad care s-a prăbușit.

Privind imaginile din acea perioadă sportivul și-a arătat susținerea deplină. În ianuarie avea să dedice una dintre victoriile sale unei studente care în timpul protestelor a fost lovită de o mașină și a ajuns la spital.

„Susţinerea mea se va îndrepta întotdeauna către tineri, studenţi şi către toţi cei care aparţin viitorului ţării noastre. Eu nu mă pot face că nu se întâmplă nimic în Serbia şi desigur că aceste lucruri mă afectează.

Din păcate, nu este singura situaţie de violenţă împotriva studenţilor şi a tinerilor. Este o mare provocare pentru noi ca societate, pentru societatea sârbă în general”, spunea atunci Novak Djokovic, relatează .