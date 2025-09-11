După ce s-a scris că s-ar fi despărțit de Lamine Yamal, Nicki Nicole rupe tăcerea. Ce s-ar fi întâmplat între cei doi, de fapt

S-au despărțit sau nu Lamine Yamal și Nicki Nicole? Această întrebare stă pe buzele fanilor de aproape două săptămâni. Cei doi și-au confirmat relația, iar 13 zile mai târziu nu s-au mai afișat deloc împreună.

Nicki Nicole, prima reacție după ce s-a scris că s-ar fi despărțit de Lamine Yamal

Presa străină a relatat recent că Nicki Nicole și Lamine Yamal s-ar fi despărțit la 13 zile de când și-au oficializat relația. Asta în contextul în care nu mai existau postări cu cei doi împreună pe nicio rețea de socializare.

Nici Nicki Nicole și nici Lamine Yamal nu au oferit declarații cu privire la acest subiect. Pe de altă parte, .

Mai exact, superstarul Barcelonei a arătat că are pe ecranul telefonului o poză cu vedeta. Și chiar și așa, semnele de întrebare au predominat în contextul în care iubita sa nu a oferit nicio reacție.

Iată însă că în final, Nicki Nicole confirmă că nu s-a despărțit de Lamine Yamal. Acesta s-a declarat cu adevărat împlinită. De asemenea, este mai fericită ca oricând în Barcelona și a confirmat și faptul că este îndrăgostită.

„Sunt foarte, foarte fericită în Barcelona. Adevărul este că simt afecțiunea din partea oamenilor și vreau să le mulțumesc pentru asta. (n.r.-dar la nivel personal?) Sunt foarte îndrăgostită, foarte fericită”, a spus aceasta, râzând, la sosirea în Catalonia.

Ce diferență de vârstă există între Lamine Yamal și Nicki Nicole

Menționăm faptul că deși cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, există o diferență de vârstă semnificativă între ei. Mai exact, Lamine Yamal are doar 18 ani, pe care i-a împlinit anul acesta.

De cealaltă parte, cântăreața a împlinit 25 de ani în luna august. Acela a fost de altfel și momentul în care starul de la Barcelona a postat o imagine specială pe rețelele de socializare.

După un simplu calcul, între cei doi există, deci, o diferență de vârstă destul de mare. Cântăreața este mai mare cu 7 ani decât fotbalistul. Se pare însă că acest lucru nu stă în calea fericirii celor doi.

Lamine Yamal bifează mai multe reușite de când e ”îndrăgostit”

Oricum ar fi, se poate spune oficial că Nici Nicki Nicole și Lamine Yamal nu s-au despărțit. Astfel, . Pe de altă parte, vizibil e faptul că de când este îndrăgostit, sportivul bifează și mai multe rezultate fabuloase.

Mai exact, se poate observa în evoluția sa de pe teren că se simte bine. Spre exemplu, la nivel de club, Lamine a marcat două goluri și a oferit trei pase decisive în primele trei partide ale sezonului.

Au mai existat însă și mici probleme pentru el de asemenea. La meciul din Turcia, spre exemplu, Lamine Yamal și-a pierdut pașaportul. Fotbalistul a fost surprins de jurnaliști în timp ce își căuta actele prin bagaje și în vestiar, însă fără rezultat.