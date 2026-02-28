După ce și-a înșelat soția cu prietena acesteia, milionarul a dat lovitura. Afacerea care i-a adus o adevărată avere

ADVERTISEMENT

Lachie Neale, căpitanul echipei de fotbal australian Brisbane Lions, se află în centrul atenției după ce și-a înșelat soția cu prietena acesteia. Milionarul de 32 de ani a dat lovitura la scurtă vreme după ce s-a aflat că divorțează de mama celor doi copii.

După infidelitate a câștigat o sumă considerabilă

În urmă cu câteva luni s-a descoperit că . Lachie Neale și-a cerut scuze pentru situația creată, însă acest lucru l-a făcut să fie implicat într-un scandal de amploare.

ADVERTISEMENT

Jules, femeia cu care este însurat sportivul de ani buni, a pus piciorul în prag. Dărâmată de infidelitatea fotbalistului, frumoasa blondină în vârstă de 36 de ani a depus actele de divorț. Totul s-a întâmplat după ce a aflat despre aventura soțului.

Mai exact, căpitanul echipei de fotbal Brisbane Lions a avut o relație extraconjugală cu Tess Crossley. Aceasta este la rândul său căsătorită și este mama a doi copii. Ulterior, sportivul a decis să pună locuința în care stătea la vânzare.

ADVERTISEMENT

Lachie Neale . A luat o mică avere de pe urma înstrăinării proprietății cumpărate în anul 2022. Achiziționată cu suma de 2,43 milioane de dolari, vila a fost vândută către o familie cu 3 copii, la o licitație, conform .

ADVERTISEMENT

Proprietatea milionarului a fost dată cu 3,2 milioane de dolari, ceea ce înseamnă că sportivul a înregistrat un profit de aproape 800.000 de dolari. Semnarea actelor de vânzare a avut la câteva zile după ce Jules Neale a împlinit 36 de ani.

În momentul de față, blondina este stabilită în orașul Perth, împreună cu cei doi copii ai cuplului. Imaginile și filmările distribuite în mediul online o arată împreună cu cei mici, petrecând momente plăcute și liniște.

ADVERTISEMENT

Ce spunea sportivul în trecut despre soția sa

În anul 2020, când a fost desemnat cel mai bun jucător al AFL, Lachie Neale a avut un discurs emoționant. În centrul atenției a fost chiar soția fotbalistului australian, care a fost surprinsă cu lacrimi pe obraz.

„Vreau să mulțumesc familiei mele, vreau să-i mulțumesc soției mele Jules, evident. Este un om extraordinar. Probabil că nu mulți oameni știu, dar ea deținea un salon în Perth înainte să ne hotărâm să ne mutăm la Brisbane.

A trebuit să-l vândă pentru a veni aici și a-mi urma visurile. Se descurca foarte bine acolo, dar întotdeauna mă pune pe mine înaintea ei, chiar dacă nu ar trebui să o facă, și este cea mai altruistă persoană pe care o cunosc.

Mulțumesc foarte mult, Jules. Te iubesc”, susținea milionarul, conform . Lachie Neale are o avere între 5-7 milioane de dolari australieni (3-5 milioane de dolari americani). Acum, riscă să piardă o sumă considerabilă în urma divorțului de mama celor doi copii.

Se vehiculează că este vorba de 1,5 milioane de dolari. Blondina exclude orice fel de împăcare cu cunoscutul jucător de fotbal australian, care regretă că și-a înșelat soția cu cea mai bună prietenă a acesteia.