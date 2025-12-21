După ce și-a schimbat numele, Victoria Beckham face o dezvăluire neașteptată. Cum este numită acum soția lui David Beckham

ADVERTISEMENT

David și Victoria Beckham și-au schimbat numele în urmă cu mai bine de o lună de zile. Mai exact, la începutul lunii noiembrie, fostul mare fotbalist a primit titlul de cavaler din partea Regelui Charles.

Victoria Beckham, despre noul său nume

Și nici soția sa nu a fost mai prejos. Mai exact, nu doar numele lui David Beckham s-a schimbat în ”Sir David Beckham”, ci și cel al Victoriei Beckham. Ceremonia de decorare a avut loc la castelul Windsor.

ADVERTISEMENT

Conform celor de la Daily Star, Victoria Beckham are acum distincția simplă de ”Lady Beckham”. Și iată că la mai bine de o lună de la acest eveniment, soția fostului mare fotbalist a vorbit despre acest subiect.

Invitată în emisiunea lui Andy Cohen, vedeta a fost întrebată despre aceste detalii. ”Victoria, lămurește-mă, dacă poți. David Beckham, soțul tău, e cavaler acum, deci e numit Sir David Beckham”, i-a spus realizatorul.

ADVERTISEMENT

”Așa este”, a intervenit Victoria Beckham. ”Și tu ești Lady Victoria?”, a întrebat Andy Cohen. Iată însă că Victoria Beckham a avut un cu totul alt răspuns. ”Sunt Lady Beckham”, a completat aceasta.

ADVERTISEMENT

Brooklyn Beckham vrea să își schimbe numele de familie

În timp ce , iată că în interiorul familiei lor există o serie de tensiuni. La mijloc este vorba despre fiul lor cel mare, Brooklyn Beckham.

Acesta a decis să își schimbe numele, însă din cu totul alte motive. Mai exact, ar exista niște conflicte între tânăr și părinții săi. Revista americană Heat a notat că Brooklyn Beckham vrea să-și schimbe numele de familie pentru a arăta că s-a detașat complet de părinții săi.

ADVERTISEMENT

Mai mult de atât, tânărul ar vrea să facă acest lucru în favoarea soției sale, actrița Nicola Peltz. Practic dacă lucrurile se vor concretiza, atunci Brooklyn Beckham ar prelua numele de familiei al soției sale. Iar acest lucru i-ar fi revoltat destul de tare pe părinții săi.

Cum se înțeleg David și Victoria Beckham

Menționăm faptul că David și Victoria Beckham sunt împreună de mai bine de 25 de ani. Iar la un moment dat,

Printre altele, ea dezvăluia că prioritatea principală a cuplului o reprezintă copiii. Mai mult de atât, atât Victoria cât și David Beckham sunt pasionați de ceea ce fac pe partea profesională, iar asta le aduce satisfacții pe măsură.

„Știi, cred că prioritatea noastră sunt copiii și tot ce facem se învârte în jurul lor. Amândoi lucrăm foarte mult. Iubim ce facem din punct de vedere profesional. Ne sprijinim unul pe altul și știi, suntem foarte norocoși că ne-am găsit unul pe altul și că ne dezvoltăm împreună”, dezvăluia aceasta, acum ceva timp, în cadrul emisiunii Today.

Cuplul are în prezent patru copii, Brooklyn, Romeo, Cruz și Harper. Iar un avantaj îl reprezintă și ajutorul primit din partea bunicilor, care sunt la rândul lor implicați în viața nepoților.

„Știi, ne iubim familia. Tot ce facem se învârte în jurul familiei noastre. Cred că este vorba despre faptul că suntem foarte concentrați, muncitori și avem o echipă minunată care ne ajută. Părinții noștri sunt foarte, foarte prezenți și ne ajută cu copiii”, a spus Victoria.