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Laurențiu Popescu a devenit unul dintre oamenii importanți ai Universității Craiova, iar evoluțiile sale din ultima perioadă confirmă încrederea pe care clubul i-a acordat-o. Portarul oltenilor are intervenții tot mai bune de la meci la meci, iar Mario Felgueiras a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre ascensiunea lui „Popică”, dar și despre momentul în care acesta putea pleca din Bănie. Transferul în Iran a căzut în vara trecută, iar goalkeeperul a rămas la Craiova, unde a profitat de șansa primită și .

Laurențiu Popescu, de la un transfer în Iran la un rol important la Craiova

Mario Felgueiras a rememorat situația prin care a trecut Laurențiu Popescu în urmă cu un an. , însă mutarea nu s-a mai realizat, iar acesta a continuat să muncească pentru a-și câștiga locul în echipă. Șansa lui a venit și după accidentarea lui Isenko, iar Popescu a profitat din plin de minutele primite. A terminat sezonul în poarta Universității Craiova și a devenit unul dintre oamenii de încredere ai echipei.

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„Popică e un portar care, dacă ne uităm ce s-a întâmplat cu el anul trecut, putem să-l introducem într-o telenovelă. A putut să plece în august anul trecut în Iran, a căzut deal-ul și după a rămas cu noi și, pentru că a muncit mult, a avut și el momentul lui și a terminat sezonul jucând, dată fiind și accidentarea lui Isenko. A fost esențial pentru noi, e un pilon important pentru echipă.

Lupta cu Sava, un plus pentru poarta Universității Craiova

La Craiova a ajuns între timp și Sava, astfel că Popescu are acum un concurent important pentru postul de titular. Mario Felgueiras consideră însă că această competiție este benefică și poate contribui la dezvoltarea ambilor portari.

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„A venit, acum și Sava, iar lupta între ei este foarte interesantă și e normal că a prins și încredere Popică la cum a încheiat sezonul precedent. Ne ajută mult, dar cred că avem un grup de portari foarte buni și le permite tuturor să se dezvolte și avem mare încredere în ei“, a spus Mario Felgueiras.

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Povestea unui transfer ratat în Iran

În play-off-ul sezonului trecut, Laurențiu Popescu a comis o gafă uriașă în meciul cu Rapid, pierdut de Universitatea cu 1-2 pe „Ion Oblemenco”. Portarul a scăpat printre picioare o execuție ratată a lui Christensen, reușita fiind chiar cea decisivă. După acest meci, Mirel Rădoi nu s-a mai bazat pe Popescu până la finalul play-off-ului, iar în vară, acesta urma să plece de la echipă, după sosirea ucraineanului Pavlo Isenko.

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În august, Laurențiu Popescu a ajuns la un acord cu gruparea iraniană Tractor, toate actele fiind semnate, însă transferul a căzut, deoarece mutarea a fost înregistrată cu o întârziere de 12 minute, fiind vorba despre ultima zi de transferuri. . Portarul plecase de la Istanbul pentru a efectua vizita medicală, însă a revenit la Craiova, unde șansele sale de a juca păreau reduse. Până la urmă, faptul că mutarea a căzut poate fi considerat un lucru pozitiv, deoarece portarul a evitat astfel războiul care s-a declanșat în Iran în acest an.