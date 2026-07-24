Sport

După CFR Cluj, un alt club din SuperLiga a primit interdicție la transferuri! Anunțul oficial

Un nou club din SuperLiga a fost sancționat de FIFA și nu mai poate înregistra jucători până la achitarea datoriilor. Este vorba despre o echipă de tradiție!
Alex Bodnariu
24.07.2026 | 17:54
Dupa CFR Cluj un alt club din SuperLiga a primit interdictie la transferuri Anuntul oficial
breaking news
Lovitură în SuperLiga! Încă un club a fost sancționat de FIFA și nu mai poate face transferuri
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Veste proastă pentru un club de tradiție din Superliga României. După ce CFR Cluj a primit interdicție la transferuri din partea FIFA, pe site-ul forului internațional a apărut și numele celor de la UTA. Arădenii nu mai pot înregistra fotbaliști noi până când își achită toate datoriile.

UTA a primit interdicție la transferuri din partea FIFA! Lovitură grea pentru arădeni

Concret, UTA nu mai poate înregistra niciun jucător nou în competițiile oficiale până în momentul în care își achită toate datoriile care au dus la aplicarea sancțiunii sau până când litigiile sunt soluționate, iar FIFA confirmă ridicarea interdicției. Clubul poate ajunge la acorduri cu fotbaliști și poate semna contracte, însă aceștia nu vor putea fi legitimați și folosiți în meciurile oficiale atât timp cât interdicția rămâne în vigoare.

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UTA a primit interdicție la transferuri din partea FIFA! Lovitură grea pentru arădeni
UTA a primit interdicție la transferuri din partea FIFA! Lovitură grea pentru arădeni

O situație similară se regăsește și la CFR Cluj. Clubul din Gruia a pierdut mai multe litigii cu foști fotbaliști din cauza neplății salariilor, iar până în momentul în care datoriile vor fi achitate nu va putea înregistra toți jucătorii transferați în această vară.

Cum poate scăpa UTA de interdicție

UTA trebuie acum să își achite restanțele către fotbaliștii pe care îi are sau i-a avut sub contract pentru a putea efectua noi transferuri. Vestea este una extrem de proastă, întrucât perioada de mercato este în plină desfășurare, iar arădenii riscă să rateze șansa de a-și întări lotul.

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Arădenii au traversat și în sezonul precedent mari probleme de ordin financiar. Din cauza datoriilor acumulate s-a pus, la un moment dat, inclusiv problema depunctării. În cele din urmă, clubul a reușit să ducă sezonul la bun sfârșit. Rămâne de văzut cum va reuși conducerea să rezolve acum această situație.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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