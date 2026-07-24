După CFR Cluj, un alt club din SuperLiga a primit interdicție la transferuri! Anunțul oficial

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Veste proastă pentru un club de tradiție din Superliga României. După ce CFR Cluj a primit interdicție la transferuri din partea FIFA, pe site-ul forului internațional a apărut și numele celor de la UTA. Arădenii nu mai pot înregistra fotbaliști noi până când își achită toate datoriile.

UTA a primit interdicție la transferuri din partea FIFA! Lovitură grea pentru arădeni

Concret, UTA nu mai poate înregistra niciun jucător nou în competițiile oficiale până în momentul în care își achită toate datoriile care au dus la aplicarea sancțiunii sau până când litigiile sunt soluționate, iar FIFA confirmă ridicarea interdicției. Clubul poate ajunge la acorduri cu fotbaliști și poate semna contracte, însă aceștia nu vor putea fi legitimați și folosiți în meciurile oficiale atât timp cât interdicția rămâne în vigoare.

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O situație similară se regăsește și la CFR Cluj.

Cum poate scăpa UTA de interdicție

UTA trebuie acum să își achite restanțele către fotbaliștii pe care îi are sau i-a avut sub contract pentru a putea efectua noi transferuri. Vestea este una extrem de proastă, întrucât perioada de mercato este în plină desfășurare, iar arădenii riscă să rateze șansa de a-și întări lotul.

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Din cauza datoriilor acumulate s-a pus, la un moment dat, inclusiv problema depunctării. În cele din urmă, clubul a reușit să ducă sezonul la bun sfârșit. Rămâne de văzut cum va reuși conducerea să rezolve acum această situație.