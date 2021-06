După Chefi la Cuțite, Keed a dat lovitura! ”Am primit deja 2 oferte, pe bani frumoși”

Lansat în showbiz ca membru al trupei Șatra Benz, Keed a făcut senzație în emisiunea CHefi la Cuțite de la Antena 1, el descurcându-se exemplar până în semifinale în ciuda faptului că nu este bucătar de meserie.

Keed a primit oferte de muncă după Chefi la Cuțite

Membru în trupa Șatra Benz, Keed, pe numele lui real Bogdan David Ioniță, și-a anunțat fanii, pe contul său de Instagram, că Chefi la Cuțite chiar i-a schimbat viața.

”A fost o aventură minunată, în ciuda faptului că am avut doar un reprezentant din echipa albastră în finală și el nu a câștigat! Felicitări Cătălin Amarandei pentru conduită, un om de notă 10+, cu coloana și un bucătar extraordinar, de la care am învățat 1 milion de chestii și pe care mă bucur că nu l-am dezamăgit ca și ajutor în bucătărie! Același lucru este valabil atât pentru @borleanu.ștefan cât și pentru @florinrevesz și, nu în ultimul rând, @chefflorindumitrescu (…) Am primit deja 2 oferte de muncă la 2 restaurante foarte bune pe bani frumoși! Adică am primit validare, lucru care îmi oferă și mai multă încredere în mine!”, a spus, , unul dintre concurenții surprinzători de la Chefi la Cuțite.

Keed recunoaște că emisiunea Chefi la Cuțite i-a schimbat viața

Mai mult decât atât, a explicat Keed, experiența pe care a avut-o la Chefi la Cuțite l-a făcut să îi placă să fie în lumina reflectoarelor și să reușească să evolueze ca om.

”Am descoperit televiziunea și culmea, mi-a plăcut maxim. Una peste altă, experiența @chefilacutite m-a ajutat să evoluez că om din absolut orice punct de vedere, lucru pentru care nu pot decât să le mulțumesc! (…) Mulțumesc @chef_catalin_scarlatescu și @chef.sorinbontea.official pentru toate cuvintele frumoase pe care le-ați spus despre mine și preparatele mele, mă bucur că am reușit să vă surprind de atâtea ori”, a mai spus Keed pe contul său de Instagram.

Keed, teatru de zile mari la finala Chefi la Cuțite: ”Loialitatea ne face puternici”

În finală, Keed, pentru a fi sigur că va ajunge să îl ajute pe Cătălin Amarandei, colegul său din echipa albaștrilor, în înfruntarea cu reprezentanții celorlalte echipe, a jucat un teatru de zile mari, prefăcându-se accidentat.

”Îmi pare rău că a trebuit să umblu `cu mâna scrâtită` prin backstage și prin platou timp de câteva ore și să par credibil în fața tuturor colegilor și oamenilor din staff, dar nu am putut să las regulile jocului să mă ia de lângă echipa mea! Așa că mi-am făcut propriile reguli fără să încalc contractul sau să fac vreo nepățită (…). Pentru mine, loialitatea înseamnă mult. Loialitatea creează conexiuni reale între oameni. Loialitatea ne face puternici, pentru că ea ne ține uniți și numai dacă suntem uniți putem face lucruri mari! Cine vrea să calce pe cadavre și să se gândească numai la el, să fie sănătos!”, a mai spus Keed pe conturile sale de socialziare după finala Chefi la Cuțite.

Mai mult chiar, sugerând că a fost deranjat de unele decizii luate de colegii săi de la Chefi la Cuțite, pentru mai multă vizibilitate.

”În viață, dacă ești egoist și lacom vei avea foarte mult de câștigat pe plan material. Adică vei avea de câștigat bani și lucruri, și chestiile astea îți aduc o fericire falsă. Adevăratele lucruri care contează în viață nu sunt palpabile. Exceptând mâncarea”, a mai spus Keed pe Instagram.

Keed, îndrăgostit de tânăra care l-a ajutat în semifinală

, lucru pe care, de altfel, l-a spus, cu subiect și predicat, și în semifinala Chefi la Cuțite, și pe conturile sale de socializare, iar iubita lui se numește Amelia Anghel.

”În afară de faptul că e cel mai frumos om pe care îl cunosc și că nu știu cum mă suportă, n-am ce să zic. Decât că în proba 2 din semifinală, cu tot ajutorul pe care l-am primit din partea ei, am făcut cea mai mare mizerie”, a scris artistul pe Instagram, alături de câteva imagini cu iubita.

Keed a vândut ziare, în străinătate

Keed a povestit la Chefi la Cuțite cum, pe când era mult mai tânăr, nu s-a sfiit să facă orice pentru a câștiga banii de care avea nevoie. Iar printre altele, a explicat Keed, pentru bani a plecat în străinătate și a vândut ziare în Danemarca, iar apoi, în Anglia, a făcut comerț cu cosmetice.

”Am vândut ziare în Danemarca. Nu aveam ce să fac în Călărași cu viața mea, am plecat prin străinătate, am băgat ziare în Danemarca și în Anglia am vândut cosmetice. Am venit, am stat un pe acasă, un an și jumătate, în tot timpul ăsta am făcut muzică, însă niciodată n-am vrut să mă dedic acestui domeniu”, a explicat Keed, la debutul competiției Chefi la Cuțite.