După „Clanul” și „Vocea României”, Theo Rose a primit încă un proiect pe mână. Ce va prezenta cântăreața

Theo Rose e peste tot! Vedeta PRO TV a anunțat că a primit pe mână încă un proiect important. Este vorba despre prezentarea unuia dintre cele mai importante evenimente muzicale de la noi.

Theo Rose, prezentatoarea Romanian Music Awards 2022

Chiar artista a făcut anunțul, pe Instagram, luându-i prin surprindere pe fani. Așadar, după , care debutează astăzi, 8 septembrie, de la ora 20:30 la PRO TV și „Vocea României”, olteanca devine imaginea unui eveniment de mare anvergură.

va prezenta, așadar, pe 22 septembrie 2022, la Râmnicu Vâlcea, noua ediție Romanian Music Awards. Dar asta nu e tot! Pe lângă faptul că va fi amfitrioana galei de premiere, Theo Rose este și una dintre cântărețele nominalizate.

Cântăreața este nominalizată la trei categorii importante de la RMA 2023: best female, best rock/ alternative și best trap/ hip-hop. Artista figurează cu două melodii în cadrul Romanian Music Awards, ambele niște featuringuri.

Cântăreața, nominalizată la trei categorii

La categoria „Best Rock”, acesta e nominalizată cu melodia „Ziua ta”, în colaborare cu trupa Bere Gratis. La celelalte două categorii, artista figurează cu „Fructul interzis”, piesă creată împreună cu Cabron.

Anul acesta, la gala Romanian Music Awards 2022 există 14 categorii. Printre ele se numără cel mai bun artist al anului, cea mai bună artistă, cea mai bună melodie, cel mai bun live, cel mai bun album, respectiv cea mai bună trupă.

Artiștii pot fi votați pe până la data de 22 septembrie, ziua în care se vor acorda mult râvnitele trofee. Printre cântăreții nominalizați anul acesta se numără, pe lângă Theo Rose, Bere Gratis și Cabron, 3 Sud Est, Connect-R, Andra, Antonia, Smiley, Killa Fonic, Carla s Dreams și Andia.

Cea de-a 14-a ediție Romanian Music Awards va începe de la ora 19:00 și va putea fi urmărită pe Music Channel, pe Tik Tok, dar și pe Youtube.

La acest eveniment, care va fi organizat în centrul municipiului Râmnicu Vâlcea, sunt așteptați 35.000 de fani.