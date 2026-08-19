După Concordia – Oțelul 5-1, Gabi Iancu a dezvăluit de ce a semnat în Liga 2: „M-a dorit până și magazionerul”

ADVERTISEMENT

Gabi Iancu (32 de ani) a explicat motivele pentru care a ales să semneze cu Concordia Chiajna în liga secundă. Ilfovenii au dat de pământ cu Oțelul, scor 5-1 și s-au calificat în faza grupelor Cupei României Betano. În urmă cu câteva zile, cu echipa antrenată de Adrian Scarlatache.

De ce a ales Gabi Iancu să semneze cu Concordia Chiajna, deși a avut oferte din SuperLiga României

Iancu este un fotbalist cu un CV foarte bun pentru o echipă de Liga a II-a, așa cum este Concordia Chiajna. De-a lungul carierei, fotbalistul cu 4 selecții în naționala României a bifat echipe precum FCSB, Karabukspor, Farul Constanța, FC Hermannstadt sau Ahmat Grozny.

ADVERTISEMENT

Chiar dacă a avut și oferte din prima ligă după despărțirea de Farul, Gabi Iancu recunoaște că a semnat cu Chiajna pentru că a simțit că toată lumea din club și l-a dorit: „Suntem o echipă de Liga 2, dar de un nivel bun din ce am văzut și eu la antrenamente în această săptămână. Nu ne așteptam să câștigăm în așa manieră, dar am fost încrezători, chiar dacă ei nu au venit cu primul 11. (n.r. de ce Chiajna?) Echipa asta m-a dorit cel mai mult. M-a dorit toată lumea. M-a dorit antrenorul, magazionerul, președintele. Am vorbit cu președintele de 2-3 ori, m-am gândit dacă e ok să merg în Liga 2. Am analizat ce lot au și cum joacă și Chiajna are șanse reale la promovare, este devreme și nu trebuie să dormim chiar dacă am câștigat 3 meciuri din 3.

Echipa asta are șanse reale, dacă nu avea, nu veneam aici. Au fost 2-3 discuții în SuperLiga, nu mai contează, nu mă mai interesează. Trebuie să ajut această echipă să promoveze. Totul se va șterge cu buretele pentru mine, personal, dacă voi promova cu Chiajna. Am mare încredere în tot grupul ăsta. Anul prost pe care l-am avut se va șterge cu buretele. Acești oameni m-au dorit cu adevărat și aici am simțit că îmi este locul.

ADVERTISEMENT

E de domeniul trecutului Farul, nu vreau să mai vorbesc despre ei. Vorbim despre Chiajna dacă vreți. Îmi propun în primul rând să joc mult mai mult față de sezonul trecut, am rezolvat problema cu accidentările, cu rupturile musculare. Îmi doresc să marchez și să mă bucur de fotbal, în primul rând”, a explicat Gabi Iancu după victoria din Cupa României, conform

ADVERTISEMENT

Concordia Chiajna a spulberat-o pe Oțelul Galați în Cupa României Betano

Miercuri, 19 august, s-au disputat 12 meciuri din play-off-ul de calificare în faza grupelor din Cupa României Betano. 11 dintre ele s-au jucat de la 17:30, iar ultima a fost cea dintre Concordia Chiajna și Oțelul Galați, de la ora 20:30. Deși s-au întâlnit o echipă din Liga a II-a cu una din SuperLiga României, diferența de scor a fost uriașă, însă în favoarea divizionarei secunde.

ADVERTISEMENT

Ilfovenii i-au învins pe oțelari cu 5-1, după ce au condus chiar și cu 5-0. Pentru Concordia au înscris Sula, Gualda, Chamorro, Ganea și Ion, în timp ce golul de onoare al gălățenilor a fost înscris de Bordun. Astfel, echipa lui Stjepan Tomas părăsește prematur competiția, iar