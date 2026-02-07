Sport

După Cristiano Ronaldo, Arabia Saudită are acum și un Messi! Totul este oficial

Cristiano Ronaldo are de acum un Messi rival și în Arabia Saudită! Clubul a anunțat în mod oficial mutarea
Gabriel-Alexandru Ioniță
07.02.2026 | 14:30
Dupa Cristiano Ronaldo Arabia Saudita are acum si un Messi Totul este oficial
ULTIMA ORĂ
Cristiano Ronaldo are un nou adversar pe nume Messi. Foto: Hepta
ADVERTISEMENT

Messi a ajuns în Arabia Saudită și în principiu ar urma să fie adversarul lui Cristiano Ronaldo, bineînțeles dacă portughezul va mai continua la Al-Nassr în contextul extrem de tensionat de acolo cu el în prim-plan.

Rayane Messi a ajuns în Arabia Saudită, dar ar putea rata duelul cu Ronaldo

Nu este însă vorba despre Lionel Messi, care se află în continuare în MLS, la Inter Miami, ci despre Rayane Messi, un francez în vârstă de doar 18 ani care evoluează pe poziția de extremă stânga. El va fi antrenat, cel puțin până la finalul acestui sezon, de conaționalul Christophe Galtier, fost la PSG printre altele, la Neom SC.

ADVERTISEMENT

Internaționalul U19 francez a fost împrumutat în Arabia Saudită de către cei de la Strasbourg, care anterior, în prima parte a acestui sezon, îl trimiseseră la Pau FC, grupare din Ligue 2. Mutarea este deja oficială și a fost confirmată inclusiv de către clubul din Ligue 1, prin intermediul unui comunicat publicat pe rețelele de socializare:

„Rayane Messi a fost împrumutat la Neom SC. Tânărul talentat va purta culorile clubului saudit până la finalul sezonului. Venind la Racing (n.r. Strasbourg) în vara anului 2024 de la Dijon, Rayane Messi a jucat două meciuri pentru prima echipă.

ADVERTISEMENT
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării Germaniei și de ce soluția...
Digi24.ro
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării Germaniei și de ce soluția „cătușelor de aur” ar putea salva continentul

A devenit unul dintre cei mai tineri marcatori din istoria lui Racing cu ocazia unui meci din Cupa Franței împotriva lui Thaon-les-Vosges.

ADVERTISEMENT
N-a glumit! Trump a semnat documentele și a oprit
Digisport.ro
N-a glumit! Trump a semnat documentele și a oprit "robinetul". Impactul a fost imediat

Împrumutat inițial la Pau în acest sezon, internaționalul francez, care a reprezentat Franța încă de la categoria sub 16 ani, va termina stagiunea 2025-2026 la Neom SC în Arabia Saudită”. 

Cristiano Ronaldo ar putea pleca de la Al-Nassr

Starul portughez se află în continuare în război cu oficialii propriului club, dar și cu cei ai Ligii Profesioniste de Fotbal din Arabia Saudită. El a refuzat să joace în ultimele două meciuri ale echipei din Riyadh și a amenințat deja că ia în calcul să părăsească această țară.

ADVERTISEMENT

El este nemulțumit de faptul că, susține el, Fondul Public de Investiții din Arabia Saudită (PIF), care finanțează consistent cele mai mari cluburi din această țară, i-ar favoriza pe rivalii de la Al-Hilal din acest punct de vedere.

Supărarea lui Ronaldo a fost provocată de transferul lui Karim Benzema, fostul său coechipier de la Real Madrid, de la Al-Ittihad la Al-Hilal. Cristiano consideră că francezul ar fi putut ajunge la Al-Nassr, în condițiile în care mutarea s-a făcut gratis, doar că nu s-au făcut eforturile necesare în acest sens.

SuperLiga, live blog etapa 26. Unirea Slobozia – Farul 1-1. Papeau a amenințat...
Fanatik
SuperLiga, live blog etapa 26. Unirea Slobozia – Farul 1-1. Papeau a amenințat din nou poarta lui Buzbuchi. Cum arată echipele de start la Csikszereda – UTA
Denis Alibec, de neoprit după plecarea de la FCSB! Ce a reușit în...
Fanatik
Denis Alibec, de neoprit după plecarea de la FCSB! Ce a reușit în Unirea Slobozia – Farul. Video
„Când ai un diamant, trebuie să știi să-l șlefuiești”. Giovanni Becali îi explică...
Fanatik
„Când ai un diamant, trebuie să știi să-l șlefuiești”. Giovanni Becali îi explică lui Gâlcă situația lui Moruțan . Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Nici Hagi, nici Iordănescu! A numit varianta ideală pentru înlocuirea lui Mircea Lucescu:...
iamsport.ro
Nici Hagi, nici Iordănescu! A numit varianta ideală pentru înlocuirea lui Mircea Lucescu: 'Un antrenor preocupat și concentrat'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!