După Cristiano Ronaldo, Arabia Saudită are acum și un Messi! Totul este oficial

ADVERTISEMENT

Messi a ajuns în Arabia Saudită și în principiu ar urma să fie adversarul lui Cristiano Ronaldo, bineînțeles dacă portughezul va mai continua la Al-Nassr în contextul extrem de tensionat de acolo cu el în prim-plan.

Rayane Messi a ajuns în Arabia Saudită, dar ar putea rata duelul cu Ronaldo

Nu este însă vorba despre Lionel Messi, care se află în continuare în MLS, la Inter Miami, ci despre Rayane Messi, un francez în vârstă de doar 18 ani care evoluează pe poziția de extremă stânga. El va fi antrenat, cel puțin până la finalul acestui sezon, de conaționalul Christophe Galtier, fost la PSG printre altele, la Neom SC.

ADVERTISEMENT

Internaționalul U19 francez a fost împrumutat în Arabia Saudită de către cei de la Strasbourg, care anterior, în prima parte a acestui sezon, îl trimiseseră la Pau FC, grupare din Ligue 2. Mutarea este deja oficială și a fost confirmată inclusiv de către clubul din Ligue 1, prin intermediul unui comunicat publicat pe rețelele de socializare:

„Rayane Messi a fost împrumutat la Neom SC. Tânărul talentat va purta culorile clubului saudit până la finalul sezonului. Venind la Racing (n.r. Strasbourg) în vara anului 2024 de la Dijon, Rayane Messi a jucat două meciuri pentru prima echipă.

ADVERTISEMENT

A devenit unul dintre cei mai tineri marcatori din istoria lui Racing cu ocazia unui meci din Cupa Franței împotriva lui Thaon-les-Vosges.

ADVERTISEMENT

Împrumutat inițial la Pau în acest sezon, internaționalul francez, care a reprezentat Franța încă de la categoria sub 16 ani, va termina stagiunea 2025-2026 la Neom SC în Arabia Saudită”.

Cristiano Ronaldo ar putea pleca de la Al-Nassr

El a refuzat să joace în ultimele două meciuri ale echipei din Riyadh și a amenințat deja că ia în calcul să părăsească această țară.

ADVERTISEMENT

El este nemulțumit de faptul că, susține el, Fondul Public de Investiții din Arabia Saudită (PIF), care finanțează consistent cele mai mari cluburi din această țară,

Supărarea lui Ronaldo a fost provocată de Cristiano consideră că francezul ar fi putut ajunge la Al-Nassr, în condițiile în care mutarea s-a făcut gratis, doar că nu s-au făcut eforturile necesare în acest sens.