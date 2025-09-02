După Daniel Bîrligea, un alt fotbalist de la FCSB a ratat convocarea la echipa națională! Anunțul făcut de Federație: „El îl va înlocui”

Mircea Lucescu l-a convocat pe Daniel Bîrligea pentru meciurile cu Canada și Cipru, însă din cauza unei accidentări din meciul cu CFR Cluj, atacantul lui FCSB nu va putea onora chemarea selecționerului și va merge la Belgrad pentru recuperare. Pe lângă atacantul „roș-albaștrilor”, un alt fotbalist important nu își va putea ajuta naționala în meciurile din luna septembrie.
Aflat pe lista selecționerului Robert Prosinecki, Risto Radunovic nu va putea onora convocarea pentru meciurile din luna septembrie ale naționalei din Muntenegru. Astfel, la fel ca Daniel Bîrligea, el va rămâne alături de echipă pentru a se putea recupera înainte de reluarea campionatului.
Muntenegru este în fața a două dueluri cruciale în preliminariile Campionatului Mondial din 2026, unde vor întâlni Cehia și Croația, două naționale extrem de puternice, iar Risto Radunovic nu va putea să-și ajute conaționalii, după ce a acuzat o accidentare, conform Meridian Sport.
Printr-un comunicat emis marți, 2 septembrie, Federația de Fotbal din Muntenegru a anunțat indisponibilitatea lui Risto Radunovic, dar și înlocuitorul său, un tânăr de 22 de ani, care nu a debutat încă pentru naționala mare.
În lipsa lui Risto Radunovic șu cu doar 3 zile înaintea meciului cu Cehia, Robert Prosinecki a convocat la națională un tânăr care încă nu și-a făcut debutul în naționala din Muntenegru: „Selecționerul naționalei de seniori a Muntenegrului l-a inclus și pe Robert Đeljaj pe lista pentru meciurile cu Cehia și Croația.
Fundașul echipei Dečić a primit convocarea după ce Risto Radunović a fost nevoit să renunțe la partidele viitoare. În vârstă de 22 de ani, Đeljaj a fost convocat și în noiembrie anul trecut la „șoimii curajoși”, pentru meciul din Liga Națiunilor cu Turcia, dar nu a bifat niciun minut de joc”, se arată în comunicatul Federației din Muntenegru.