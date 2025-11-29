După debutul la Dinamo, Adrian Mazilu a „amenințat-o” pe Steaua! Gestul de la finalul partidei cu Oțelul: „Sper să luăm titlul”. Video

ADVERTISEMENT

Adus cu surle și trâmbițe la gruparea alb-roșie, considerat un fotbalist cu potențial foarte mare, a primit debutul mult așteptat de la Zeljko Kopic.

Adrian Mazilu a debutat la Dinamo în victoria cu Oțelul Galați

Adrian Mazilu nu a avut nevoie de multe minute pentru a se face plăcut de către galeria formației bucureștene. Debutant la partida cu Oțelul, când a intrat în minutul 85, în locul lui Antonio Bordușanu, care s-a accidentat la umăr, fostul jucător de la Brighton a avut o acțiune în banda dreaptă în care a scos un corner. Acesta a reacționat bucuros și a făcut semne către Peluza Cătălin Hîldan de motivare a acestora.

Fanii nu au rămas datori și au început să cânte din toți plămânii pentru a-i purta pe jucători către obținerea celor 3 puncte, într-un final de meci care a fost extrem de dificil pentru „câini”. Iubirea de care Mazilu are parte dinspre suporteri s-a văzut și după fluierul final. Un tânăr fan a intrat pe teren și s-a dus glonț la jucătorul crescut la Farul pentru a-i cere tricoul.

Ce spune Adrian Mazilu după debutul la Dinamo

Adrian Mazilu nu și-a ascuns entuziasmul după ce a bifat primele minute în tricoul lui Dinamo și spune că speră la o apariție și în derby, acolo unde câinii să câștige.

„Este un sentiment nemaipomenit, de când așteptam să revin din nou pe gazon. Când am văzut că Mister îmi dă această șansă am fost foarte fericit. Am fost surprins, trebuia să intre Alex Pop, dar s-a lovit Bordușanu și a trebuit să intru eu. Momentan mă simt foarte bine, mai trebuie să pun partea fizică la punct, dar eu cred că voi reveni.

Chiar nu mă așteptam să intru așa repede, mă gândeam că intru după cantonamentul de iarnă. Momentan nu știu (n.r. dacă poate să fie titular), cred că preparatorii pot să spună asta. Musculatura și-a revenit, încerc să echilibrez. Nu mai am dureri, nu. Doamne ajută, chiar sper să luăm titlul, dar momentan trebuie să intrăm în play-off. Urmează un derby, chiar sper să joc în acel derby, să-mi fac debutul și acolo și să câștigăm”, a spus Adrian Mazilu.

Adrian Mazilu e deja câine! A cântat alături de PCH după debutul la Dinamo

După ce Iulian Călin a fluierat finalul confruntării, s-au prăbușit pe gazon, epuizați de efort. Fotbaliștii bucureșteni s-au adunat și au mers la Peluza Cătălin Hîldan pentru a sărbători succesul. Adrian Mazilu s-a aflat printre aceștia și a cântat și el ceea ce s-a auzit din tribună: „Dinamo bate pe Steaua, bate pe Steaua, Dinamo bate pe Steaua”.

Câinii urmează să joace în etapa viitoare contra celor de la FCSB, meci ce va fi din postura de echipă oaspete și care se va disputa pe Arena Națională. În tur, trupa condusă de Zeljko Kopic s-a impus cu 4-3 și a reușit prima victorie după o secetă de mai mulți ani. Totuși, până la duelul cu FCSB, Dinamo va mai avea de jucat în Cupa României, contra celor de la Farul Constanța.

Adrian Mazilu a celebrat victoria cu Oțelul alături de PCH

Mazilu dă totul pentru a intrat în formă. A rămas la alergări după fluierul final

Dorința pe care o are Mazilu să reintre în formă este vizibilă, iar după ce s-a bucurat alături de colegii săi la finalul confruntării, acesta a rămas la alergări suplimentare pentru a-și îmbunătăți pregătirea fizică. Aceasta este o procedură care se face în general la finalul fiecărei partide cu fotbaliștii care au intrat în ultimele minute și cu cei care nu au jucat vreun minut.

Pentru Adrian Mazilu a fost prima apariție pe terenul de fotbal după ce a jucat în luna aprilie 2024, când a evoluat în Eredivisie pentru Vitesse. Acum, jucătorul care a luat campionatul cu Farul Constanța înainte să plece la Brighton, pe 3 milioane de euro, speră să revină la forma fizică și la forma sportivă de atunci și să contribuie la ascensiunea pe care bucureștenii o au în actuala stagiune.