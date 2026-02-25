După despărțirea de fiul lui Ion Țiriac, Sorana Cîrstea a mai primit o lovitură! Nimeni nu se aștepta la o asemenea decizie

ADVERTISEMENT

Indian Wells este recunoscut, de mult timp, ca fiind unul dintre cele mai importante evenimente din calendarul tenisului mondial, atât la nivel ATP, cât și WTA. Anul acesta, competiția vine cu o surpriză neplăcută pentru sportivi.

Bani mai puțini la Indian Wells în 2026

Premiile în bani de la Indian Wells vor scădea în 2026, în ciuda faptului că vedetele cer câștiguri mai mari în tenis. Jack Draper și Mirra Andreeva au triumfat la turneul din 2025, iar cei care vor triumfa în California, după competiția programată în perioada 4-15 martie, vor primi bani mai puțini.

La Indian Wells se oferă o sumă semnificativă de premii în bani, cu un fond de premii de 9.415.725 de dolari pentru probele de simplu și dublu masculin (ATP) și aceeași sumă pentru probele de simplu și dublu feminin (WTA).

Aceasta reprezintă o sumă totală combinată de 18.831.450 de dolari, un fond de premiere consistent, mai ales în comparație cu alte turnee. Doar că anul acesta, banii sunt mai puțini decât în 2025.

Câștigătorii vor primi sume reduse față de 2025

Acum douăsprezece luni, probele de simplu și dublu masculin aveau un fond total de premii de 9.693.540 de dolari, în timp ce probele de simplu și dublu feminin aveau un fond de premii de 9.489.532 de dolari.

Premiile totale în bani, în valoare de 19.387.080 de dolari, crescuseră cu 6,63% față de 2024. Acum însă, fondul de premiere a fost remodelat pe minus cu aproximativ 2,87%. O decizie neașteptată și contrar trendului mondial, potrivit căruia premiile din tenis cresc în fiecare an.

Pentru victoria sa în proba de simplu masculin din 2025, Jack Draper a câștigat suma de 1.201.125 de dolari, în timp ce finalistul Holger Rune a primit 638.750 de dolari.

Conform site-ului ATP Tour, campionul de simplu masculin din acest an va câștiga 1.151.380 de dolari – cu aproape 50.000 de dolari mai puțin decât în 2025 – în timp ce finalistul va primi și el un cec redus, cifrat la 612.340 de dolari.

Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian, pe tabloul principal

WTA Tour nu a publicat încă o defalcare completă pentru proba de simplu feminin, deși este posibil să existe și acolo ușoare scăderi. și-a anunțat deja prezența la Indian Wells,

Aceasta din urmă a urcat pe un maximum al carierei, locul 33 mondial, . România mai are o jucătoare în Top 100 mondial, Gabriela Ruse fiind acum pe locul 72 mondial.

Anul trecut, Sorana Cîrstea a fost eliminate în turul al doilea la Indian Wells, de către Emma Navarro și s-a ales cu un cec în valoare de 35.260 dolari. Jaqueline Cristian a pierdut în turul al treilea și a plefcat acasă cu 60.578 de dolari.

Premii tăiate, dar totuși consistente

Campioana turneului de anul trecut de la Indian Wells, Mirra Andreeva, a câștigat 1.127.500 de dolari pentru performanța sa din martie anul trecut, iar finalista Aryna Sabalenka a primit 599.625 de dolari.

Chiar și tăiate, premiile de la Indian Wells sunt în continuare semnificative și în 2026, mai ales în comparație cu alte turnee de nivel 1000. Recentele turnee WTA 1000 de la Doha și Dubai au oferit câte 665.000 de dolari câștigătorelor. Karolina Muchova, respectiv Jessica Pegula, au ridicat trofeele în Orientul Mijlociu.