După dezastrul din Liga Campionilor Asiei, Cosmin Olăroiu a obținut prima victorie pe banca lui Al Jazira. Video

Cosmin Olăroiu a câștigat meciul inaugural al celor de la Al Jazira în noul sezon din UAE, 2-0 pe terenul celor de la Hatta. Tehnicianul român în vârstă de 57 de ani a semnat cu gruparea de pe Mohammed bin Zayed Stadium în această vară, iar debutul într-o partidă oficială a venit pe 11 august, în înfrângerea drastică suferită în fața saudiților de la Al Ittihad, scor 1-4, în preliminariile Ligii Campionilor Asiei.
Echipa lui Cosmin Olăroiu a început cu dreptul noul sezon intern, câștigând cu 2-0 pe terenul lui Hatta. Ambele goluri ale oaspeților au fost marcate în finalurile celor două reprize. Primul a fost semnat de congolezul Simon Banza (45+3′), iar reușita care a consemnat rezultatul final i-a aparținut lui Ali Al Memari (90+3′).
Totuși, primul meci oficial pe care fostul antrenor de la FCSB l-a disputat la cârma celor de la Al Jazira a avut loc în urmă cu 5 zile, mai exact pe 11 august, iar rezultatul a fost unul de uitat pentru el și elevii săi. Formația din UAE a cedat fără drept de apel pe teren propriu în fața saudiților de la Al Ittihad, scor 1-4, în preliminariile Ligii Campionilor Asiei, iar astfel, Al Jazira a părăsit prematur competiția.
Gruparea de pe Mohammed bin Zayed Stadium a devenit cel de-al 4-lea club din UAE pregătit de tehnicianul român. În afară de Al Jazira, Cosmin Olăroiu le-a mai condus pe Sharjah, Shabab Al Ahli și Al Ain. De asemenea, acesta a mai îndeplinit și rolul de selecționer al primei reprezentative arabe, între 2025 și 2026, dar nu a reușit să o califice la CM 2026.
În palmaresul lui Olăroiu se regăsesc 22 de trofee, 15 dintre acestea fiind cucerite alături de cluburile din Emirate pe care le-a antrenat. Restul se împart între China, Qatar și, bineînțeles, România, el reușind să câștige alături de FCSB (n.r – Steaua la vremea respectivă) campionatul și Supercupa în 2006. De asemenea, tot cu „Oli” pe banca tehnică, „roș-albaștrii” au ajuns până în semifinalele Cupei UEFA (n.r – actuala UEFA Europa League), în stagiunea 2005/2006.