După dezastrul din Liga Campionilor Asiei, Cosmin Olăroiu a obținut prima victorie pe banca lui Al Jazira. Video

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Cosmin Olăroiu a câștigat meciul inaugural al celor de la Al Jazira în noul sezon din UAE, 2-0 pe terenul celor de la Hatta. Tehnicianul român în vârstă de 57 de ani a semnat cu gruparea de pe Mohammed bin Zayed Stadium în această vară, iar debutul într-o partidă oficială a venit pe 11 august, , scor 1-4, în preliminariile Ligii Campionilor Asiei.

Cosmin Olăroiu, debut cu dreptul pe banca lui Al Jazira în noul sezon din UAE

Echipa lui Cosmin Olăroiu a început cu dreptul noul sezon intern, câștigând cu 2-0 pe terenul lui Hatta. Ambele goluri ale oaspeților au fost marcate în finalurile celor două reprize. Primul a fost semnat de congolezul Simon Banza (45+3′), iar reușita care a consemnat rezultatul final i-a aparținut lui Ali Al Memari (90+3′).

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Al Jazira win first round, 2-0 — TheFootballZone (@football_t69515)

Cosmin Olaroiu win first match for Al Jazira — TheFootballZone (@football_t69515)

Totuși, primul meci oficial pe care fostul antrenor de la FCSB l-a disputat la cârma celor de la Al Jazira a avut loc în urmă cu 5 zile, mai exact pe 11 august, iar rezultatul a fost unul de uitat pentru el și elevii săi. Formația din UAE a cedat fără drept de apel pe teren propriu în fața saudiților de la Al Ittihad, scor 1-4, în preliminariile Ligii Campionilor Asiei, iar astfel, Al Jazira a părăsit prematur competiția.

Al Jazira, al 4-lea club din UAE pregătit de Cosmin Olăroiu

Gruparea de pe Mohammed bin Zayed Stadium a devenit cel de-al 4-lea club din UAE pregătit de tehnicianul român. În afară de Al Jazira, Cosmin Olăroiu le-a mai condus pe Sharjah, Shabab Al Ahli și Al Ain. De asemenea, acesta a mai îndeplinit și rolul de selecționer al primei reprezentative arabe, între 2025 și 2026, dar nu a reușit să o califice la .

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În palmaresul lui Olăroiu se regăsesc 22 de trofee, 15 dintre acestea fiind cucerite alături de cluburile din Emirate pe care le-a antrenat. Restul se împart între China, Qatar și, bineînțeles, România, el reușind să câștige alături de (n.r – Steaua la vremea respectivă) campionatul și Supercupa în 2006. De asemenea, tot cu „Oli” pe banca tehnică, „roș-albaștrii” au ajuns până în semifinalele Cupei UEFA (n.r – actuala UEFA Europa League), în stagiunea 2005/2006.