După Dinamo, MM Stoica a anunțat schimbarea siglei FCSB. Cum ar arăta noua variantă: „Îmi place mult”. Foto

Dinamo își schimbă sigla odată cu următorul sezon competițional. „Câinii” adoptă o nouă emblemă, modernă. Se pare că și rivala FCSB este pe cale să își modifice sigla, Mihai Stoica dezvăluind o nouă variantă care îi place mult și pe care suporterii o pot vedea pe noile echipamente din stagiunea viitoare. Ce a spus despre mișcarea echipei din „Ștefan cel Mare”.
Dinamo este gata să lase în urmă trecutul și să renunțe astfel la sigla actuală, cu cei doi câini. Echipa din „Ștefan cel Mare” va avea de la 1 iulie 2026 o emblemă complet nouă, modernă. Această decizie a stârnit deja un val de reacții în fotbalul românesc, mai ales din partea suporterilor clubului. Chestionat despre aspectul siglei noi de la Dinamo, Mihai Stoica a fost rezervat.
„Înțeleg faptul că a vrut să fie o combinație între D-ul de pe vremuri așa, dar nu-mi permit să comentez. Chiar nu-mi permit. Aici e de gusturi. Râd pentru că sunt voios. Am început recuperarea și cred că luni voi putea să joc din nou tenis după 3 săptămâni”, a spus Mihai Stoica în primă fază.
Ulterior, Mihai Stoica a vorbit despre sigla pe care FCSB o are încă din 2015, mărturisind că i-a fost greu inițial să se acomodeze cu ea. Acum, managerul „roș-albaștrilor” a dezvăluit o nouă variantă, cu culori mai vii, care îi place mult și pe care echipa o va putea integra în noile echipamente de joc din sezonul viitor.
„Să știi că și mie mi-a fost greu să mă obișnuiesc cu sigla noastră nouă și acum mi se pare super ok. Acum fac tot felul de încercări, mai schimb culorile. Nu neapărat că vreau să o îmbunătățesc. Uite, spre exemplu, pe autocar avem o sigla nouă, dar cu niște culori mai vii așa. Îmi place mult asta!”, a mai spus Mihai Stoica la MM la FANATIK.