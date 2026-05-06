După Dinamo, MM Stoica a anunțat schimbarea siglei FCSB. Cum ar arăta noua variantă: „Îmi place mult”. Foto

Dinamo își schimbă sigla odată cu următorul sezon competițional. „Câinii” adoptă o nouă emblemă, modernă. Se pare că și rivala FCSB este pe cale să își modifice sigla, Mihai Stoica dezvăluind o nouă variantă care îi place mult și pe care suporterii o pot vedea pe noile echipamente din stagiunea viitoare. Ce a spus despre mișcarea echipei din „Ștefan cel Mare”.

Mihai Stoica a reacționat după ce a văzut noua siglă a lui Dinamo

Dinamo este gata să lase în urmă trecutul și să renunțe astfel la sigla actuală, cu cei doi câini. , modernă. Această decizie a stârnit deja un val de reacții în fotbalul românesc, Chestionat despre aspectul siglei noi de la Dinamo, Mihai Stoica a fost rezervat.

„Înțeleg faptul că a vrut să fie o combinație între D-ul de pe vremuri așa, dar nu-mi permit să comentez. Chiar nu-mi permit. Aici e de gusturi. Râd pentru că sunt voios. Am început recuperarea și cred că luni voi putea să joc din nou tenis după 3 săptămâni”, a spus Mihai Stoica în primă fază.

FCSB își schimbă și ea sigla. Noua emblemă este pe placul lui Mihai Stoica

Ulterior, Mihai Stoica a vorbit despre încă din 2015, mărturisind că i-a fost greu inițial să se acomodeze cu ea. Acum, managerul „roș-albaștrilor” a dezvăluit o nouă variantă, cu culori mai vii, care îi place mult și pe care echipa o va putea integra în noile echipamente de joc din sezonul viitor.

„Să știi că și mie mi-a fost greu să mă obișnuiesc cu sigla noastră nouă și acum mi se pare super ok. Acum fac tot felul de încercări, mai schimb culorile. Nu neapărat că vreau să o îmbunătățesc. Uite, spre exemplu, pe autocar avem o sigla nouă, dar cu niște culori mai vii așa. Îmi place mult asta!”, a mai spus Mihai Stoica la MM la FANATIK.

