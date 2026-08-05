Sport

După Dinamo, un alt club din SuperLiga a pus 4 jucători pe lista de transferuri

Un club din SuperLiga a decis să pună dintr-un foc patru fotbaliști pe lista de transferuri, folosind noua platformă lansată de FRF pentru facilitarea mutărilor.
Alex Bodnariu
05.08.2026 | 18:13
Dupa Dinamo un alt club din SuperLiga a pus 4 jucatori pe lista de transferuri
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UTA renunță la patru jucători! Decizia luată de clubul arădean. Foto: sport.pictures.eu.
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Echipele din SuperLiga României încep să se folosească tot mai mult de noua unealtă implementată de FRF. După ce Dinamo și-a scos mai mulți jucători la vânzare pe platforma „Hai la Fotbal”, a venit și rândul celor de la UTA Arad să își expună „marfa”. Nu mai puțin de patru fotbaliști au fost puși pe listă.

Cum funcționează noua platformă FRF

Formațiile din SuperLiga României pot, începând din acest sezon, să își listeze pe platforma „Hai la Fotbal” jucătorii pe care vor să îi cedeze sub formă de împrumut. Astfel, cluburile din primul eșalon pot găsi mai ușor formații interesate, iar negocierile sunt simplificate.

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Dinamo a fost prima echipă care s-a folosit de noua aplicație. A venit însă și rândul celor de la UTA. Oficialii clubului din Arad au publicat pe platformă numele mai multor jucători pe care vor să îi cedeze în această vară sub formă de împrumut.

UTA renunță la patru jucători! Decizia luată de clubul arădean

Pe această listă se află și patru jucători care au contracte profesioniste cu gruparea din Arad. Este vorba despre Ndon Ime Udo, Denis Lungu-Bocean, David Bogdan Ciubăncan și Robert Mihai Vîlcu. Formațiile interesate de serviciile acestor fotbaliști pot lua legătura cu UTA.

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Pe aceeași platformă a Federației Române de Fotbal pot fi văzute și cele mai recente transferuri realizate de echipele din România. Site-ul este ușor de utilizat și poate fi folosit atât de cluburile de fotbal masculin, cât și de cele de fotbal feminin.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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