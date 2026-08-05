După Dinamo, un alt club din SuperLiga a pus 4 jucători pe lista de transferuri

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Echipele din SuperLiga României încep să se folosească tot mai mult de noua unealtă implementată de FRF. După ce Dinamo și-a scos mai mulți jucători la vânzare pe platforma „Hai la Fotbal”, a venit și rândul celor de la UTA Arad să își expună „marfa”. Nu mai puțin de patru fotbaliști au fost puși pe listă.

Cum funcționează noua platformă FRF

Formațiile din SuperLiga României pot, începând din acest sezon, jucătorii pe care vor să îi cedeze sub formă de împrumut. Astfel, cluburile din primul eșalon pot găsi mai ușor formații interesate, iar negocierile sunt simplificate.

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A venit însă și rândul celor de la UTA. Oficialii clubului din Arad au publicat pe platformă numele mai multor jucători pe care vor să îi cedeze în această vară sub formă de împrumut.

UTA renunță la patru jucători! Decizia luată de clubul arădean

Pe această listă se află și patru jucători care au contracte profesioniste cu gruparea din Arad. Este vorba despre Ndon Ime Udo, Denis Lungu-Bocean, David Bogdan Ciubăncan și Robert Mihai Vîlcu. Formațiile interesate de serviciile acestor fotbaliști pot lua legătura cu UTA.

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Pe aceeași platformă a Federației Române de Fotbal pot fi văzute și cele mai recente transferuri realizate de echipele din România. Site-ul este ușor de utilizat și poate fi folosit atât de cluburile de fotbal masculin, cât și de cele de fotbal feminin.