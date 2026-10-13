Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

”După discursul tău, deja îmi e milă de Drăguș”. Golgheterul naționalei României pune presiune uriașă pe starul de la FCSB

Traian Terzian
13.10.2026 | 17:40
Dupa discursul tau deja imi e mila de Dragus Golgheterul nationalei Romaniei pune presiune uriasa pe starul de la FCSB
EXCLUSIV FANATIK
De ce e normal să fie presiune pe Denis Drăguș (27 de ani) la FCSB. Sursă foto: colaj Fanatik
Adrian Mutu (47 de ani) s-a arătat dezamăgit de două dintre achizițiile făcute de FCSB pentru acest sezon. ”Briliantul” a pus presiune pe Denis Drăguș și Aymen Boutoutaou.
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FCSB a început un nou capitol sub comanda lui Laurențiu Reghecampf și speră să revină în plutonul fruntaș al SuperLigii. Până acolo este drum lung, iar Adi Mutu a avertizat la FANATIK SUPERLIGA faptul că Denis Drăguș (27 de ani) și Aymen Boutoutaou (25 de ani) trebuie să facă față presiunii și să demonstreze că au calitate.

Adi Mutu pune presiune pe Drăguș după transferul la FCSB

Fostul mare internațional român a vorbit despre situația lui Denis Drăguș, care s-a accidentat în al doilea joc după sosirea la FCSB. ”Briliantul” este convins că atacantul are calitățile necesare pentru a se impune, însă dacă nu o va face rapid va ajunge să aibă mari probleme.

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”Și Drăguș e în aceeași situație. Nu poți să te duci la o echipă de genul FCSB, Craiova, CFR-ul cum a fost sau Dinamo și tu să nu ai presiune. Băi, presiune e din primul minut, mai ales că ești un jucător scump. Ăsta-i fotbalul!

E normal și nici n-ar trebui iertat, pentru că aici nu merge cu: ‘Stai, dom’le, ai răbdare cu mine și în conturi vin 50.000 de euro pe lună’. Drăguș trebuie să înceapă să demonstreze. Să joace la valoarea lui și la valoarea transferului, pentru că aici ar trebui să dea gol. Am văzut că acum vor să-l facă și căpitan, ceea ce e o responsabilitate în plus pentru el, poate asta îl responsabilizează.

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El calități are, fără doar și poate. Are poate cele mai mari calități din SuperLiga. La el e sus la carcasă cum stă și în ce situație se găsește ca să poată să performeze la cel mai înalt nivel. Dacă performează, atunci va face diferența. Dar el, îi transmit acum, pentru că-l și cunosc și pe el l-am avut la Under 21, să nu creadă că lumea o să mai aibă răbdare. Poate încă 3-4 meciuri și după aia o să vadă el ce înseamnă să fii fluierat de 84.000 de euro”, a declarat Mutu, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

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Mutu așteaptă mult mai mult și de la Boutoutaou

Întrebat dacă îi place de Aymen Boutoutaou, jucător transferat de FCSB pentru 1,3 milioane de euro, Adrian Mutu a mărturisit că a văzut ceva calități la el, însă mijlocașul nu a demonstrat deocamdată. Mai mult, el nu este de acord cu varianta că ar avea nevoie de timp pentru a se acomoda, deoarece un jucător adus pe bani mulți ar trebui să livreze de la început.

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”Are ceva, dar nu până acum nu a dat pentru ce bani a costat. Un jucător care costă 1,3 milioane trebuia să fie decisiv, să aibă acum 5-6 goluri și vreo opt assist-uri la FCSB. Degeaba spunem să i se dea timp, nu e timp. Un jucător când e scump trebuie să… Nu poți să-l cosmetizezi. Nu e un jucător care a venit gratis la FCSB, este un jucător care a fost adus ca plus valoare.

E corect să punem presiune pe el încă din primul meci fiind unul dintre cei mai scumpi jucători din lotul FCSB-ului și trebuie să ne demonstreze și să dea goluri și assist-uri pentru că de aia a fost adus ca plusvaloare, nu ca unul dintre ceilalți. Pretențiile sunt mari încă de la primul meci. Cât să mai stăm? Ajungem în decembrie acum, a trecut jumătate de an.

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Când Meme m-a înțeles greșit sau n-a fost atent la declarațiile mele, eu am zis că Gigi Becali e obișnuit să ia țepe, pentru că Gigi înainte spusese: ‘Da, tată, și cu băiatul ăsta sunt obișnuit să iau țepe’. Acum eu nu știam că țeapa asta a costat 1,3 milioane.

Dar să ne spui nouă: ‘Dom’le, aveți răbdare?’. Jucătorii care sunt cei mai scumpi dintr-o echipă și pe care s-au dat bani importanți pentru nivelul campionatului nostru, scuză-mă, dar cam cât timp trebuie să-i dăm?”, a spus Adrian Mutu, la FANATIK SUPERLIGA.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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