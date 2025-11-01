News

După doi ani de absență, România se întoarce la Eurovision! Decizie de ultim moment luată de TVR

România va participa la Eurovision în 2026. După doi ani consecutivi de absență, țara noastră revine în forță la concursul internațional de muzică.
Valentina Vladoi
01.11.2025 | 16:15
Dupa doi ani de absenta Romania se intoarce la Eurovision Decizie de ultim moment luata de TVR
ULTIMA ORĂ
România revine la Eurovision în 2026. Sursă foto: Facebook / colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

România va participa Eurovision, după cum a decis Consiliul de Administrație al Televiziunii Publice (TVR). S-a votat reîntoarcerea la concursul internațional de muzică, după doi ani de absență.

România revine la Eurovision în 2026

Dan Cristian Turturică, preşedintele TVR, dezvăluia încă de acum câteva luni că România ar putea să revină la Eurovision. Și iată că acest lucru se adeverește astăzi.

ADVERTISEMENT

Țara noastră a lipsit de la competiția muzicală în 2024, dar și în 2025. Iar la acel moment, postul public a luat această decizie invocând „constrângeri financiare”. Au existat însă și alte discuții.

Iată însă că de această dată veștile sunt cât se poate de bune. Pe pagina oficială de Facebook a celor de la Eurovision este salutată reîntoarcerea României începând cu următoarea ediție.

ADVERTISEMENT
Noile arme nucleare ale Rusiei sunt „prea puternice pentru a fi folosite”. Există...
Digi24.ro
Noile arme nucleare ale Rusiei sunt „prea puternice pentru a fi folosite”. Există însă o excepție

De ce nu a mai participat România la Eurovision în ultimii doi ani

Multă lume s-a întrebat poate de ce România a lipsit în ultimii doi ani de la Eurovision. În primăvară, odată cu lansarea grilei TVR, președintele Dan Turturică a precizat că nu banii ar fi reprezentat, de fapt, marea problemă

„Decizia de a nu participa la Eurovision a fost pe listă în consiliul de Administrație al TVR. Trebuie să mărturisesc că argumentele împotriva participării României au devenit foarte numeroase, în ultima vreme.

ADVERTISEMENT

Va avea rost să ne reîntoarcem la Eurovision, atunci când relația dintre Televiziunea Publică și producătorii muzicali de la noi va fi resetată. Ultima dată când l-am organizat, am decis ca votul să aparțină publicului, iar casele de producție nu și-au mai adus contribuția”, a precizat Dan Turturică.

Ce spunea Dan Turturică despre reîntoarcerea României la Eurovision

Tot atunci, oficialul de la TVR vorbea despre ce condiții trebuie să îndeplinească țara noastră pentru a reveni în competiția europeană. El vorbea despre calitatea artiștilor, dar și a melodiilor.

Totodată, Dan Turturică dezvăluia că România va reveni la Eurovision când va putea să aducă artiști de la vârful industriei muzicale. De asemenea, el adăuga că reluarea competiției este importantă pentru țara noastră.

„Noi nu putem inventa cântăreți. Nu suntem nici compozitori de muzică, deci puterea noastră de a influenţa calitatea melodiilor care intră în selecţie şi implicit selecţia, astfel încât să trimitem pe scena Eurovision artişti cu care să ne mândrim şi care să fie consideraţi de foarte mulţi oameni ca reprezentanţi ai scenei muzicale din România, a devenit foarte îngustă.

Ne reîntoarcem la Eurovision atunci când vom putea aduce artiști de la vârful industriei muzicale! Ne dorim mult să reluăm Eurovision-ul, iar aici nu e vorba de bani, nu e vorba că nu sunt bani. Juriul a fost acuzat mereu că favorizează anumite case de producție.

Dar, puterea noastră de a influența calitatea muzicienilor din concurs e limitată. Au fost case de producție care au beneficiat foarte mult în urma participării artiștilor lor la Eurovision, în timp ce TVR a câștigat foarte puțin”, a adăugat el.

2023, cel mai slab an pentru România la Eurovision

Menționăm faptul că pentru România, anul 2023 a fost cel mai slab din istorie. Deși țara noastră participa de mai bine de trei decenii la concursul internațional, se pare că acum doi ani, rezultatul a fost unul neașteptat.

Mai exact, România a obținut zero puncte la Eurovision în 2023 și s-a clasat pe ultimul loc alături de San Marino. De cealaltă parte, cele mai bune rezultate ale României la concurs au fost în 2005, țara noastră obținând locul 3 și în 2010.

Totodată, în anul 2006, România a ieșit pe locul 4 la Eurovision cu ajutorul lui Mihai Trăistariu, care a interpretat piesa ”Tornero”, ajunsă și hit ulterior.

Nu Roger Federer e cel mai bogat! Adevăratul ”rege al banilor” din tenis
Fanatik
Nu Roger Federer e cel mai bogat! Adevăratul ”rege al banilor” din tenis
Incident șocant în Ilfov! Un copil de doar 12 ani a înjunghiat un...
Fanatik
Incident șocant în Ilfov! Un copil de doar 12 ani a înjunghiat un bărbat în curtea casei în timp ce colinda de Halloween
Tranzacție surpriză: Horațiu Potra a vândut cu 200 de lei o companie care...
Fanatik
Tranzacție surpriză: Horațiu Potra a vândut cu 200 de lei o companie care îi aducea o jumătate de milion de euro pe an. Cine a preluat afacerea
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
Parteneri
Legendarul fotbalist a aruncat cu paharul de vin spre Cornel Dinu: 'Am avut...
iamsport.ro
Legendarul fotbalist a aruncat cu paharul de vin spre Cornel Dinu: 'Am avut un defect în viață: nu mi-a plăcut să am șefi'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!