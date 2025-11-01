După doi ani de absență, România se întoarce la Eurovision! Decizie de ultim moment luată de TVR

ADVERTISEMENT

România va participa Eurovision, după cum a decis Consiliul de Administrație al Televiziunii Publice (TVR). S-a votat reîntoarcerea la concursul internațional de muzică, după doi ani de absență.

România revine la Eurovision în 2026

Dan Cristian Turturică, preşedintele TVR, dezvăluia încă de acum câteva luni că România ar putea să revină la Eurovision. Și iată că acest lucru se adeverește astăzi.

Țara noastră a lipsit de la competiția muzicală în 2024, dar și în 2025. Iar la acel moment, postul public a luat această decizie invocând „constrângeri financiare”. Au existat însă și alte discuții.

Iată însă că de această dată veștile sunt cât se poate de bune. Pe pagina oficială de Facebook a celor de la Eurovision este salutată reîntoarcerea României începând cu următoarea ediție.

De ce nu a mai participat România la Eurovision în ultimii doi ani

Multă lume s-a întrebat poate de ce . În primăvară, odată cu lansarea grilei TVR, președintele Dan Turturică a precizat că nu banii ar fi reprezentat, de fapt, marea problemă

„Decizia de a nu participa la Eurovision a fost pe listă în consiliul de Administrație al TVR. Trebuie să mărturisesc că argumentele împotriva participării României au devenit foarte numeroase, în ultima vreme.

Va avea rost să ne reîntoarcem la Eurovision, atunci când relația dintre Televiziunea Publică și producătorii muzicali de la noi va fi resetată. Ultima dată când l-am organizat, am decis ca votul să aparțină publicului, iar casele de producție nu și-au mai adus contribuția”, a precizat Dan Turturică.

Ce spunea Dan Turturică despre reîntoarcerea României la Eurovision

Tot atunci, oficialul de la TVR vorbea despre ce condiții trebuie să îndeplinească țara noastră pentru a reveni în competiția europeană. El vorbea despre calitatea artiștilor, dar și a melodiilor.

Totodată, Dan Turturică dezvăluia că România va reveni la Eurovision când va putea să aducă artiști de la vârful industriei muzicale. De asemenea, el adăuga că reluarea competiției este importantă pentru țara noastră.

„Noi nu putem inventa cântăreți. Nu suntem nici compozitori de muzică, deci puterea noastră de a influenţa calitatea melodiilor care intră în selecţie şi implicit selecţia, astfel încât să trimitem pe scena Eurovision artişti cu care să ne mândrim şi care să fie consideraţi de foarte mulţi oameni ca reprezentanţi ai scenei muzicale din România, a devenit foarte îngustă.

Ne reîntoarcem la Eurovision atunci când vom putea aduce artiști de la vârful industriei muzicale! Ne dorim mult să reluăm Eurovision-ul, iar aici nu e vorba de bani, nu e vorba că nu sunt bani. Juriul a fost acuzat mereu că favorizează anumite case de producție.

Dar, puterea noastră de a influența calitatea muzicienilor din concurs e limitată. Au fost case de producție care au beneficiat foarte mult în urma participării artiștilor lor la Eurovision, în timp ce TVR a câștigat foarte puțin”, a adăugat el.

2023, cel mai slab an pentru România la Eurovision

Menționăm faptul că pentru România, anul 2023 a fost cel mai slab din istorie. Deși țara noastră participa de mai bine de trei decenii la concursul internațional, se pare că acum doi ani, rezultatul a fost unul neașteptat.

Mai exact, România a obținut zero puncte la Eurovision în 2023 și s-a clasat pe ultimul loc alături de San Marino. .

Totodată, în anul 2006, România a ieșit pe locul 4 la Eurovision cu ajutorul lui Mihai Trăistariu, care a interpretat piesa ”Tornero”, ajunsă și hit ulterior.