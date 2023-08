După doi ani de relaţie cu Cătălin Scărlătescu, Doina Teodoru a făcut anunţul: ”Avem discuții în contradictoriu, care se termină cu plecarea lui Cătălin”

Doina Teodoru, noi detalii din relația sa cu juratul de la ”Chefi la Cuțite”, Cătălin Scărlătescu. Cei doi formează un cuplu de doi ani și au avut până acum parte de o mulțime de momente frumoase, dar și tensionante. Iată ce a mărturisit actrița!

Doina Teodoru dă din casă. Ce anunț a făcut după doi ani de relație cu Cătălin Scărlătescu

Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu sunt în prezent unul dintre cele mai celebre și simpatice cupluri din lumea mondenă. Publicul a început să-i admire mai mult odată cu participarea la America Express 2023,

ADVERTISEMENT

Mulți sunt curioși cum se înțeleg având în vedere că relația lor a evoluat. Doina Teodoru recunoaște că nu lipsesc altercațiile, uneori, dar Cătălin Scărlătescu știe cum să aplaneze situația. Dispare. După ce simte că a trecut toată tensiunea, cheful revine ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat.

”Nu prea apucăm să ajungem efectiv la certuri. Avem discuții în contradictoriu, care se termină cu plecarea lui Cătălin de cele mai multe ori. Dispare până ce se gândește el că a trecut problema. După care se întoarce și se comportă ca o floricică: Ce, a fost vreo problemă aici? Uite ce flori ți-am adus, așa din întâmplare”, a declarat Doina Teodoru pentru

ADVERTISEMENT

În ultima vreme, Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu sunt foarte ocupați. Maestrul bucătar se ocupă de restaurantele sale, iar actrița de noua peliculă, ”Lasă-mă, îmi place! Camere 609”. Cu greu mai au timp de momentele lor de tandrețe.

În pofida programului încărcat, din cauza căruia ambii apucă să se mai vadă doar noaptea, după ce pleacă la serviciu de la 6 dimineața, Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu au stabilit o regulă: ”să dormim acasă”, a mai dezvăluit actrița.

ADVERTISEMENT

”Care mic dejun la pat, că eu mă trezesc la 5 dimineața, îl pup, la 6 ies din casă. Și el, săracul, e la fel de ocupat. Ne întâlnim noaptea. Avem o regulă: să dormim acasă”, a mai detaliat Doina Teodoru pentru sursa menționată.

Unde au fost Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu în vacanță, în această vară

. Ambii s-au bucurat câteva zile de Delta Dunării, după care au plecat peste hotare, în Spania. Aici s-au plimbat aproape non-stop și au închiriat o mașină pentru a se asigura că nu pierd niciun peisaj frumos.

”Vacanța noastră de trei săptămâni a fost una simplă. Am plecat în primele zile la pește în Deltă, ca să ne potolim un pic setea asta de a arunca lansetele. După care am plecat în Spania două săptămâni, unde ne-am tot plimbat. Ne-am închiriat o mașină și am mers pe toată coasta. A fost foarte frumos”, a mai povestit actrița.