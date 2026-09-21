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FCU Craiova a bifat luni prima victorie din actualul sezon al Ligii 4 Dolj. Puștii lui Adrian Mititelu au trecut cu 3-2 de „Știința“ Danubius Bechet, pe Arena „Tărâmul Leilor”, într-un meci în care au avut avantaj de două goluri la pauză. Succesul vine după două înfrângeri în primele etape și îi aduce pe olteni primele trei puncte ale campionatului.

Puștii lui Adrian Mititelu au spart gheața în Liga 4

Echipa pregătită de Ștefan Stoica a avut o primă repriză foarte bună și a intrat la cabine cu 3-1. În partea secundă, formația din Bechet a redus din diferență, însă FCU Craiova a reușit să reziste până la final și să păstreze avantajul. Florea și Anghel au înscris două dintre cele trei goluri ale gazdelor, în timp ce reușita care a completat scorul lui FCU a venit în urma unui autogol al formației din Bechet, notează .

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FCU Craiova se bazează în acest sezon în mare parte pe jucători tineri, iar Adrian Mititelu a transmis anterior că fanii nu trebuie să aibă așteptări prea mari de la echipă în perioada următoare. Pentru formația lui Adrian Mititelu este primul succes din actuala stagiune, după un start complicat de campionat. În etapa a doua, , scor 2-5, în timp ce în prima rundă a fost învinsă pe teren propriu de Tractorul Cetate, scor 1-4.

În partida cu Știința Danubius Bechet, Ștefan Stoica a trimis în teren următorii juniori: Cioroianu – Anghel, Trușcă, Pătrană, Segărceanu – Lupu – Tudorche, Rădoi, Băluță, Butaru – Florea. În urma acestei victorii, FCU Craiova a urcat pe locul 10 în clasamentul Ligii 4 Dolj, cu trei puncte acumulate după primele trei etape și un golaveraj de 6-11.

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Adrian Mititelu se plânge că a fost șantajat și că a pierdut 20 de milioane de euro

„ . Am 20 de milioane de euro blocate. Am apelat la Statul român. Sunt victima unor abuzuri și vreau protecția legii, însă am avut ghinionul ca dosarele mele să fie instrumentate de unii procurori care nu au vrut să aplice legea. Sunt dovezi pentru șantaj, pentru blocare, și aștept să mi se facă dreptate.

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Simt și influența politică în dosare, însă cu pași mici câștigăm teren. Vă voi povesti detaliat în perioada următoare toate evenimentele faptelor penale la care am fost supus în cele 9 luni. Nu am vorbit până acum, pentru că am zis să las organele să își facă treaba în liniște. Dar văd că timpul trece și ei nimic. Atunci voi începe să vorbesc. Chiar intenționez să merg și să fac grevă. Dacă până pe 15 septembrie nu se dă drumul la dosare sau să spună că nu e faptă penală, o să îmi iau un scaun și o să mă mut în față la DNA”, a declarat de curând Mititelu, într-un interviu pentru pagina de Facebook a FCU Craiova.