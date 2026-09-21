Sport

FCU Craiova a obținut prima victorie în Liga 4 chiar împotriva echipei „Știința“

FCU Craiova a obținut prima victorie din Liga 4 Dolj, scor 3-2 cu Știința Danubius Bechet, după două înfrângeri în primele etape. Pe ce loc este echipa lui Adrian Mititelu.
Tibi Cocora
21.09.2026 | 21:20
FCU Craiova a obtinut prima victorie in Liga 4 chiar impotriva echipei Stiinta
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FCU Craiova a obținut prima victorie din Liga 4 Dolj, scor 3-2 cu Știința Danubius Bechet. Foto: FCU Craiova.
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FCU Craiova a bifat luni prima victorie din actualul sezon al Ligii 4 Dolj. Puștii lui Adrian Mititelu au trecut cu 3-2 de „Știința“ Danubius Bechet, pe Arena „Tărâmul Leilor”, într-un meci în care au avut avantaj de două goluri la pauză. Succesul vine după două înfrângeri în primele etape și îi aduce pe olteni primele trei puncte ale campionatului.

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Echipa pregătită de Ștefan Stoica a avut o primă repriză foarte bună și a intrat la cabine cu 3-1. În partea secundă, formația din Bechet a redus din diferență, însă FCU Craiova a reușit să reziste până la final și să păstreze avantajul. Florea și Anghel au înscris două dintre cele trei goluri ale gazdelor, în timp ce reușita care a completat scorul lui FCU a venit în urma unui autogol al formației din Bechet, notează 3minute.net.

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FCU Craiova se bazează în acest sezon în mare parte pe jucători tineri, iar Adrian Mititelu a transmis anterior că fanii nu trebuie să aibă așteptări prea mari de la echipă în perioada următoare. Pentru formația lui Adrian Mititelu este primul succes din actuala stagiune, după un start complicat de campionat. În etapa a doua, FCU Craiova a pierdut în deplasare cu Unirea Amărăștii de Jos, scor 2-5, în timp ce în prima rundă a fost învinsă pe teren propriu de Tractorul Cetate, scor 1-4.

În partida cu Știința Danubius Bechet, Ștefan Stoica a trimis în teren următorii juniori: Cioroianu – Anghel, Trușcă, Pătrană, Segărceanu – Lupu – Tudorche, Rădoi, Băluță, Butaru – Florea. În urma acestei victorii, FCU Craiova a urcat pe locul 10 în clasamentul Ligii 4 Dolj, cu trei puncte acumulate după primele trei etape și un golaveraj de 6-11.

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